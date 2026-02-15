Jay Pawar Social Media Post For Sunetra Pawar : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या १९ दिवसांनंतर आजही अनेकांना विश्वास बसत नाहीये. गेल्या महिन्यात २८ जानेवारीला बारामती विमानतळावर त्यांचा विमान अपघात झाला आणि यातच त्यांचे निधन झाले. अजित पवार यांच्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या सगळ्यात अजित पवार यांच्या आठवणीत त्यांचे धाकटे चिरंजीव जय पवार यांनी पुन्हा एक भावनिक पोस्ट तयार केली आहे.
जय पवार यांनी त्यांच्या आई सुनेत्रा पवार ( Sunetra Pawar) यांचा एक व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये सुनेत्रा पवार यांच्या डोळ्यांत अजित पवार यांच्या आठवणीत अश्रू आल्याचे दिसत असून त्या खूपच भावनिक झाल्याचे दिसत आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदाचा कारभार आला. तसेच पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्री पदही त्यांच्याकडे आले. शनिवारी जिल्हा परिषद सदस्यांच्या बैठकीत संवाद साधताना सुनेत्रा पवार यांना अश्रू अनावर झाले होते. त्यावेळी त्यांनी पुन्हा डोळे पुसून स्वत:ला सावरण्याचा प्रयत्न केला आणि कामही सुरू केले.
हा क्षण जय पवार यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये , ‘Dad नेहमीच आपल्या हृदयात आहेत आणि Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान आहे,’ अशी भावना व्यक्त केली आहे. दरम्यान जय पवार यांनी यापूर्वीही अजित पवार यांच्यासोबतचे काही फोटो शेअर केले होते. जय पवारांनी इन्स्टा स्टोरीवर अजित पवारांचा (Ajit Pawar) एक व्हिडीओ शेअर करत ‘डॅड तुमच्या आठवणी नेहमीच जपून ठेवेन. मिस यू डॅड’ अशी पोस्ट शेअर केली होती.
जय पवार यांनी पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओला काही तासांतच कमेंट बॉक्समध्ये कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा महापूर आला आहे. “स्वतःचे दुःख गिळून उभ्या महाराष्ट्रासाठी लढणारी आमची माऊली”असं म्हणत एका कार्यकर्त्याने सुनेत्रा वहिनींचे वर्णन ‘महाराष्ट्राची माऊली’ असे करत त्यांच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे. तर “आमच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांना इतकं दुःख होतंय, तर ताईंचं दुःख शब्दात मांडणं कठीण आहे, आम्ही निशब्द आहोत,” अशा शब्दांत दुसऱ्या एका समर्थकाने आपली संवेदना व्यक्त केली. खंबीर नेतृत्वाचा आधार: “दुःखाचा एवढा मोठा डोंगर कोसळला असताना देखील केवळ आपल्यासाठी वहिनीसाहेब आज खंबीरपणे उभ्या राहिल्या आहेत,” अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.