Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mom We Are All Very Proud Of You Jay Pawars Emotional Post On Social Media For Sunetra Pawar

Jay Pawar News: ‘Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान’…; जय पवारांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

"दुःखाचा एवढा मोठा डोंगर कोसळला असताना देखील केवळ आपल्यासाठी वहिनीसाहेब आज खंबीरपणे उभ्या राहिल्या आहेत," अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 09:37 AM
Jay Pawar News: ‘Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान’…; जय पवारांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

'Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान'...; सुनेत्रा पवारांसाठी जय पवारांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

Follow Us:
Follow Us:
  • जय पवारांची सुनेत्रा पवारांसाठी सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट
  • जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत सुनेत्रा पवारांना अश्रू अनावर
  • जय पवारांच्या पोस्टवर कमेंट्सा वर्षाव
 

Jay Pawar Social Media Post For Sunetra Pawar :  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या १९ दिवसांनंतर आजही अनेकांना विश्वास बसत नाहीये. गेल्या महिन्यात २८ जानेवारीला बारामती विमानतळावर त्यांचा विमान अपघात झाला आणि यातच त्यांचे निधन झाले. अजित पवार यांच्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या सगळ्यात अजित पवार यांच्या आठवणीत त्यांचे धाकटे चिरंजीव जय पवार यांनी पुन्हा एक भावनिक पोस्ट तयार केली आहे.

मोठी बातमी ! महाविकास आघाडीत ‘या’ कारणामुळे पडली वादाची ठिणगी; ‘मातोश्री’वर होणार महत्त्वपूर्ण बैठक

जय पवार यांनी त्यांच्या आई सुनेत्रा पवार ( Sunetra Pawar) यांचा एक व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये सुनेत्रा पवार यांच्या डोळ्यांत अजित पवार यांच्या आठवणीत अश्रू आल्याचे दिसत असून त्या खूपच भावनिक झाल्याचे दिसत आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदाचा कारभार आला. तसेच पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्री पदही त्यांच्याकडे आले. शनिवारी जिल्हा परिषद सदस्यांच्या बैठकीत संवाद साधताना सुनेत्रा पवार यांना अश्रू अनावर झाले होते. त्यावेळी त्यांनी पुन्हा डोळे पुसून स्वत:ला सावरण्याचा प्रयत्न केला आणि कामही सुरू केले.

हा क्षण जय पवार यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये , ‘Dad नेहमीच आपल्या हृदयात आहेत आणि Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान आहे,’ अशी भावना व्यक्त केली आहे. दरम्यान जय पवार यांनी यापूर्वीही अजित पवार यांच्यासोबतचे काही फोटो शेअर केले होते. जय पवारांनी इन्स्टा स्टोरीवर अजित पवारांचा (Ajit Pawar) एक व्हिडीओ शेअर करत ‘डॅड तुमच्या आठवणी नेहमीच जपून ठेवेन. मिस यू डॅड’ अशी पोस्ट शेअर केली होती.

Ulhasnagar Crime: उल्हासनगरात सावकाराची गुंडागर्दी; तरुणाचे अपहरण करून लॉजमध्ये अमानुष छळ

जय पवार यांनी पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओला काही तासांतच कमेंट बॉक्समध्ये कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा महापूर आला आहे. “स्वतःचे दुःख गिळून उभ्या महाराष्ट्रासाठी लढणारी आमची माऊली”असं म्हणत एका कार्यकर्त्याने सुनेत्रा वहिनींचे वर्णन ‘महाराष्ट्राची माऊली’ असे करत त्यांच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे.  तर  “आमच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांना इतकं दुःख होतंय, तर ताईंचं दुःख शब्दात मांडणं कठीण आहे, आम्ही निशब्द आहोत,” अशा शब्दांत दुसऱ्या एका समर्थकाने आपली संवेदना व्यक्त केली. खंबीर नेतृत्वाचा आधार: “दुःखाचा एवढा मोठा डोंगर कोसळला असताना देखील केवळ आपल्यासाठी वहिनीसाहेब आज खंबीरपणे उभ्या राहिल्या आहेत,” अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

 

Web Title: Mom we are all very proud of you jay pawars emotional post on social media for sunetra pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 09:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Praful Patel : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची सूत्रे सुनेत्रा पवार स्वीकारणार, प्रफुल्ल पटेलांची घोषणा
1

Praful Patel : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची सूत्रे सुनेत्रा पवार स्वीकारणार, प्रफुल्ल पटेलांची घोषणा

Sanjay Raut News: प्रफुल पटेल म्हणजे शाहांचे ‘रिमोट कंट्रोल’! संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
2

Sanjay Raut News: प्रफुल पटेल म्हणजे शाहांचे ‘रिमोट कंट्रोल’! संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

बीडला अजित पवार यांचे स्मारक होणार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून हिरवा कंदील
3

बीडला अजित पवार यांचे स्मारक होणार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून हिरवा कंदील

प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना खलनायक का ठरवलंय जातंय? हसन मुश्रीफ यांचे विलिनीकरणाबाबत मोठं वक्तव्य
4

प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना खलनायक का ठरवलंय जातंय? हसन मुश्रीफ यांचे विलिनीकरणाबाबत मोठं वक्तव्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अखेर चाहत्यांची संपणार प्रतीक्षा! Jana Nayagan बद्दल समोर आली मोठी अपडेट; कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?

अखेर चाहत्यांची संपणार प्रतीक्षा! Jana Nayagan बद्दल समोर आली मोठी अपडेट; कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?

Feb 15, 2026 | 10:41 AM
NEP vs WI : वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी, वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

NEP vs WI : वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी, वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Feb 15, 2026 | 10:40 AM
BJP Allegations on Kapil Sibal: ‘तो दावा निव्वळ मूर्खपणा’…; एपस्टीन प्रकरणावरून कपिल सिब्बल यांचा भाजपवर पलटवार

BJP Allegations on Kapil Sibal: ‘तो दावा निव्वळ मूर्खपणा’…; एपस्टीन प्रकरणावरून कपिल सिब्बल यांचा भाजपवर पलटवार

Feb 15, 2026 | 10:29 AM
महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स

महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स

Feb 15, 2026 | 10:26 AM
प्रत्येक घासात मिळेल सुखाचा आनंद! दुपारच्या जेवणासाठी काकडी आणि गाजर घालून बनवा चविष्ट दहीभात, नोट करा रेसिपी

प्रत्येक घासात मिळेल सुखाचा आनंद! दुपारच्या जेवणासाठी काकडी आणि गाजर घालून बनवा चविष्ट दहीभात, नोट करा रेसिपी

Feb 15, 2026 | 10:18 AM
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सापडले वादात; संजय राऊत यांनी व्हिडिओ केला ट्विट

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सापडले वादात; संजय राऊत यांनी व्हिडिओ केला ट्विट

Feb 15, 2026 | 10:10 AM
Gondia Crime: 10 दिवसांच्या बाळाची विक्री, डॉक्टरचा टोकाचा निर्णय; गोंदिया प्रकरणाने राज्यात खळबळ

Gondia Crime: 10 दिवसांच्या बाळाची विक्री, डॉक्टरचा टोकाचा निर्णय; गोंदिया प्रकरणाने राज्यात खळबळ

Feb 15, 2026 | 10:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM