  Mahashivratri 2026 Know How To Make Sabudana Kheer At Home Recipe In Marathi

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रीनिमित्त भगवान शिवाची ‘ही’ आवडीची डिश बनवायला विसरू नका साबुदाणा खीर उपवासाला खाल्ली जाते. भगवा

Sabudana kheer Recipe : भगवान शंकराला दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ फार प्रिय आहेत. त्याच्या पूजेत खिरीचा प्रामुख्याने समावेश केला जातो. अशात यंदाच्या शिवरात्रीनिमित्त घरी नक्की बनवा उपवासाची साबुदाणा खीर.

Updated On: Feb 15, 2026 | 09:31 AM
Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रीनिमित्त भगवान शिवाची 'ही' आवडीची डिश बनवायला विसरू नका

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • साबुदाणा खीर उपवासाला खाल्ली जाते.
  • भगवान शिवाला खीर फार आवडते.
  • अशात शिवरात्रीच्या उपवासात तुम्ही घरी ही खीर बनवू शकता.
हिंदू धर्मात भगवान शंकर यांना अत्यंत साधेपणा आणि पवित्रतेचे प्रतीक मानले जाते. त्यांना बेलपत्र, धतूरा, दूध आणि साधे सात्त्विक नैवेद्य अर्पण करण्याची परंपरा आहे. विशेषतः महाशिवरात्रीच्या दिवशी अनेक जण उपवास करतात आणि भगवान शंकरांची भक्तीभावाने पूजा करतात. या दिवशी उपवासातील पदार्थांमध्ये साबुदाण्याला विशेष स्थान आहे.

Shivratri 2026 : बाहेरून कशाला उपवासानिमित्त यंदा घरीच बनवा कुरकुरीत ‘केळीचे चिप्स’

साबुदाणा हा हलका, पचायला सोपा आणि ऊर्जा देणारा असल्यामुळे उपवासासाठी योग्य मानला जातो. त्यापासून बनवलेली खीर म्हणजे गोड, मऊसर आणि समाधान देणारा प्रसाद. दूध, साखर आणि वेलचीच्या सुगंधाने तयार होणारी ही खीर नैवेद्य म्हणून अर्पण केल्यानंतर घरातील सर्वांना प्रसाद म्हणून दिली जाते. साध्या साहित्यांतून तयार होणारी ही साबुदाणा खीर भक्ती आणि चवीचा सुंदर संगम आहे. चला तर मग शिवरात्रीनिमित्त घरी साबुदाण्याची खीर कशी बनवायची ते जाणून घेऊया.

साहित्य

  • १/२ कप साबुदाणा
  • १ लिटर दूध
  • १/२ कप साखर (चवीनुसार)
  • १/४ टीस्पून वेलची पूड
  • ८-१० काजू (चिरलेले)
  • ८-१० बदाम (चिरलेले)
  • १ टेबलस्पून तूप
  • काही केशर काड्या (ऑप्शनल)
उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी खाण्याऐवजी कच्च्या केळींपासून झटपट बनवा केळीचे कुरकुरीत वडे, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम  साबुदाणा स्वच्छ धुवून ३-४ तास पाण्यात भिजत ठेवा. तो फुलून मऊ झाल्यावर अतिरिक्त पाणी काढून टाका.
  • जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध गरम करायला ठेवा. मंद आचेवर ते हलवत राहा, जेणेकरून दूध तळाला लागू नये.
  • उकळत्या दुधात भिजवलेला साबुदाणा घाला. मध्यम आचेवर सतत हलवत शिजवा. साबुदाणा पारदर्शक दिसू लागला की तो शिजला आहे
  • आता त्यात साखर घाला आणि चांगले मिसळा. साखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत खीर हलवत राहा.
  • वेलची पूड आणि केशर घालून खीरला सुगंध द्या.
  • लहान कढईत तूप गरम करून काजू-बदाम हलके सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या आणि खिरीत मिसळा.
  • खीर थोडी घट्टसर झाली की गॅस बंद करा. गरम किंवा कोमट अवस्थेत भगवान शंकरांना नैवेद्य म्हणून अर्पण करा आणि नंतर प्रसाद म्हणून सर्वांना वाटा.
  • ही साबुदाणा खीर केवळ उपवासासाठीच नव्हे, तर कोणत्याही शुभ प्रसंगी बनवण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. साधी,
  • सात्त्विक आणि स्वादिष्ट अशी ही खीर भक्तीभाव अधिक गोड करते.
 

Published On: Feb 15, 2026 | 09:15 AM

