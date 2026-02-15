टेकप्रेमींचं गणित बिघडणार! Lenovo ने घेतला मोठा निर्णय... लॅपटॉपच्या किंमती वाढवण्याचा दिला इशारा, ग्राहक चिंतेत

Apple चं भारतावर वाढतं प्रेम! ‘या’ शहरात लवकरच सुरू होणार नवं स्टोअर, टेकप्रेमींची उत्सुकता शिगेला
Lenovo ने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, काही बाजारांत कंपनी त्यांच्या लॅपटॉप आणि पिसीच्या किंमती वाढवणार आहे. यासोबतच कंपनीने इशारा देखील दिला आहे की, मेमोरी चिप्सची कमी लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे आणि याचा परिणाम गॅझेट्सवर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. यामुळे किंमती वाढू शकतात आणि उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सॅमसंग आणि शाओमी सारख्या कंपन्यांनी या कारणास्तव त्यांच्या स्मार्टफोनच्या किमती आधीच वाढवल्या आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
लेनोवोचं असं म्हणणं आहे की, मेमोरी चिप्सच्या किंमती वाढल्या आहेत आणि याचा परिणाम पीसी बिजनेसवर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता किमतीतील अस्थिरतेमुळे मेमरी चिप्स खरेदी करणे आणि उत्पादनाचे नियोजन करणे कठीण झाले आहे. लेनोवोने मेमोरी शॉर्टेजचा कंपनीवर कोणताही परिणाम होऊ नये यसाठी अॅडव्हांसमध्ये मेमोरी चिप्स आणि दूसरे महत्त्वाचे कंपोनेंट खरेदी केले आहेत. त्यामुळे कंपनीकडे इतरांपेक्षा जास्त इन्व्हेंटरी होती. यामुळे कंपनीचे प्रोडक्शन सुरु राहिल. परंतु जर शॉर्टेज कायम राहिले तर हा दृष्टिकोन लेनोवोसाठी काम करणार नाही. लेनोवोप्रमाणेच इंटेलचे सीईओ यांनी देखील सांगितलं होतं की, मेमोरी शॉर्टेजचा परिणाम दिर्घकाळांपर्यंत राहणार आहे आणि यामध्ये त्वरित दिलासा मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
एआई बूममुळे स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपच्या किंमती वाढत आहेत, असं म्हटलं तरी काही चुकीचं ठरणार आहे. मेमोरी चिप्स तयार करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी आता कंज्यूमर मार्केटऐवजी एआई सर्वर आणि डेटा सेंटरसाठी चिप तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. इथे चिपची डिमांड जास्त आहे आणि कंपन्यांचे मार्जिन देखील मोठे आहे. त्यामुळे, आता ग्राहकांसाठी चिपची कमतरता आहे. शिवाय, इतर अनेक घटक देखील महाग होत आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढत आहे.