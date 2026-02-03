Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

“माझ्या कारकिर्दीत महत्वाची…”; पद्मश्री पुरस्कार जाहीर होताच Rohit Sharma ची प्रतिक्रिया व्हायरल

माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्माला पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.  रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली २०२४ चा आयसीसी टी२० विश्वचषक आणि २०२५ चा चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारताने जिंकला आहे. 

Updated On: Feb 03, 2026 | 06:20 PM
"माझ्या कारकिर्दीत महत्वाची..."; पद्मश्री पुरस्कार जाहीर होताच Rohit Sharma ची प्रतिक्रिया व्हायरल

रोहित शर्माला पद्मश्री पुरस्कार जाहीर (फोटो- सोशल मीडिया)

रोहित शर्माने मानले भारत सरकारचे आभार 
रोहित शर्माला जाहीर झाला आहे पद्मश्री पुरस्कार 
क्रिकेट क्षेत्रात रोहितचे मोठे नाव

भारत सरकारने रविवारी २०२६ साठी पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली, ज्यामध्ये पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री श्रेणी अंतर्गत १३१ नागरी सन्मानांना मान्यता देण्यात आली. या यादीत सार्वजनिक जीवन, कला, चित्रपट, साहित्य, क्रीडा आणि सार्वजनिक कल्याणातील अनेक प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे.  भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माला देखील भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्यावर आता रोहित शर्माने प्रतिक्रिया दिली आहे.

माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्माला पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.  रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली २०२४ चा आयसीसी टी२० विश्वचषक आणि २०२५ चा चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारताने जिंकला आहे.  त्यांने भारतीय क्रिकेटमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. आता पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्यावर रोहित शर्माने भारत सरकारचे आभार मानले आहेत.

काय म्हणाला रोहित शर्मा?

दूरदर्शन स्पोर्ट्स या सरकारी वाहिनीच्या सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये रोहित शर्मा म्हणाला, “पद्मश्री पुरस्कार मिळणे हा माझ्यासाठी आणि माझ्या कुटुंबासाठी अत्यंत खास क्षण आहे.

हा पुरस्कार जाहीर केल्याबद्दल मी भारत सरकारचे आभार मानतो. माझ्या कारकिर्दीत महत्वाची भूमिका बाजवणाऱ्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. मी माझ्या देशासाठी सामने आणि ट्रॉफी जिंकण्यासाठी नेहमी प्रयत्न करेन. जय हिंद!

रोहित शर्मा-हरमीनप्रीत कौरचा गौरव

भारत सरकारने रविवारी २०२६ साठी पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली, ज्यामध्ये पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री श्रेणी अंतर्गत १३१ नागरी सन्मानांना मान्यता देण्यात आली. या यादीत सार्वजनिक जीवन, कला, चित्रपट, साहित्य, क्रीडा आणि सार्वजनिक कल्याणातील अनेक प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे. या वर्षी पाच पद्मविभूषण, १३ पद्मभूषण आणि ११३ पद्मश्री पुरस्कारांना मंजुरी देण्यात आली आहे. रोहित शर्मा आणि हरमनप्रीत कौर यांना क्रीडा क्षेत्रातील पद्मश्री देखील मिळेल.

World Cup विजेत्या कॅप्टन्सचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान, रोहित शर्मा-हरमीनप्रीत कौरचा गौरव

रविवारी झाली घोषणा 

रविवार, २५ जानेवारी रोजी सरकारने पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली, ज्यात पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री यांचा समावेश आहे. या वर्षी, सरकारने एकूण १३१ व्यक्तिमत्त्वांना पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये पाच जणांना दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च पुरस्कार, पद्मविभूषण देण्यात आला आहे. तेरा जणांना पद्मभूषण आणि एकूण ११३ जणांना पद्मश्री देण्यात आली आहे. क्रीडा जगतातून एक पद्मभूषण आणि आठ पद्मश्री पुरस्कार देण्यात आले आहेत.

 

Published On: Feb 03, 2026 | 05:54 PM

