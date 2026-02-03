Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

“भारत सोडून जा, नाहीतर…”; सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

भारतीयांच्या डेटा गोपनीयतेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअ‍ॅप आणि मेटाला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. संविधानाचे पालन न केल्यास भारत सोडून जाण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला असून २१३ कोटींच्या दंडाचा पेच वाढला आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 05:55 PM
सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण (Photo Credit- X)

सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • संविधान पाळता येत नसेल तर भारत सोडा…
  • डेटा प्रायव्हसीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपला झापले
  • २१३ कोटींच्या दंडाचा काय आहे पेच?
Supreme Court WhatsApp Privacy Case: मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मेटा (Meta) आणि व्हॉट्सअ‍ॅप (WhatsApp) या कंपन्यांना अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारले आहे. भारतीयांच्या वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर आणि गोपनीयतेशी होणारी छेडछाड कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. “जर तुम्ही भारतीय संविधानाचा आदर करू शकत नसाल आणि कायद्यांचे पालन करणे शक्य नसेल, तर खुशाल देश सोडून जा,” अशा सडेतोड शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.

नेमका काय आहे ‘डेटा’चा वाद?

हा संपूर्ण वाद व्हॉट्सअ‍ॅपच्या २०२१ च्या प्रायव्हसी पॉलिसीशी संबंधित आहे. सक्तीचे धोरणया धोरणानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅपने वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती फेसबुकची मूळ कंपनी ‘मेटा’सोबत शेअर करणे अनिवार्य केले होते. वापरकर्त्यांना हे धोरण नाकारण्याचा (Opt-out) कोणताही पर्याय देण्यात आला नव्हता. म्हणजेच, जर तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅप वापरायचे असेल, तर तुम्हाला तुमचा डेटा मेटासोबत शेअर करण्यास संमती द्यावीच लागेल.

WhatsApp Update: मुलांची सुरक्षा वाढणार! अ‍ॅपवर लवकरच येणार नवं फीचर, पालकांना मिळणार खास कंट्रोल

CCI चा मोठा दंड

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) याला वर्चस्वाचा गैरवापर मानत व्हॉट्सअ‍ॅपला ₹२१३.१४ कोटींचा मोठा दंड ठोठावला होता. या दंडाविरोधात मेटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

“लोकांच्या खाजगी आयुष्यावर जाहिरातींचा वर्षाव”; CJI संतापले

सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एक धक्कादायक अनुभव मांडला. ते म्हणाले, “जर व्हॉट्सअ‍ॅपवर एखाद्या आजाराबद्दल डॉक्टरांना मेसेज पाठवला, तर लगेच संबंधित औषधांच्या जाहिरातींचा वर्षाव सुरू होतो. हा डेटा वापरकर्त्याच्या संमतीशिवाय जाहिरातींसाठी कसा वापरला जातो?” न्यायालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या धोरणावर ताशेरे ओढताना म्हटले की, “तुमचे धोरण इतके गुंतागुंतीचे आहे की ते आम्हालाही समजत नाही. मग देशातील गरीब जनता, रस्त्यावरील विक्रेते किंवा प्रादेशिक भाषा बोलणाऱ्या महिलांना ते कसे समजणार? तुम्ही देशाच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी छेडछाड करू शकत नाही.”

मेटाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने मेटाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जोपर्यंत कंपनी “आम्ही वापरकर्त्यांचा डेटा गैरमार्गाने वापरणार नाही” असे लेखी प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) न्यायालयात सादर करत नाही, तोपर्यंत ही सुनावणी पुढे जाणार नाही. न्यायालयाने मेटाला त्यांच्या डेटा सुरक्षिततेच्या धोरणाबाबत पारदर्शकता आणण्यास सांगितले आहे.

झूम–मीटला टक्कर? आता लॅपटॉपवरूनही करता येणार WhatsApp कॉल! Web वर येतोय धडाकेबाज व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉलिंग फीचर

Web Title: The supreme court reprimanded whatsapp learn what the case is about

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 05:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘देशात विष पसरविण्याची परवानगी…सोनम वांगचुक देशासाठी धोका’, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने NSA ला दिला पाठिंबा
1

‘देशात विष पसरविण्याची परवानगी…सोनम वांगचुक देशासाठी धोका’, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने NSA ला दिला पाठिंबा

Supreme Court on UGC: UGC वादाचा उडाला भडका! सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने प्रशासकीय गोंधळ दूर
2

Supreme Court on UGC: UGC वादाचा उडाला भडका! सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने प्रशासकीय गोंधळ दूर

Supreme Court: शालेय मुलींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय! सर्व शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवावेत
3

Supreme Court: शालेय मुलींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय! सर्व शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवावेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“भारत सोडून जा, नाहीतर…”; सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

“भारत सोडून जा, नाहीतर…”; सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Feb 03, 2026 | 05:55 PM
“माझ्या कारकिर्दीत महत्वाची…”; पद्मश्री पुरस्कार जाहीर होतात Rohit Sharma ची प्रतिक्रिया व्हायरल

“माझ्या कारकिर्दीत महत्वाची…”; पद्मश्री पुरस्कार जाहीर होतात Rohit Sharma ची प्रतिक्रिया व्हायरल

Feb 03, 2026 | 05:54 PM
ZP Election 2026 : प्रवीण दरेकरांच्या टीकेवर चंद्रकात कळंबे यांचा पलटवार; म्हणाले “दरेकरांसारखी माणसं…”

ZP Election 2026 : प्रवीण दरेकरांच्या टीकेवर चंद्रकात कळंबे यांचा पलटवार; म्हणाले “दरेकरांसारखी माणसं…”

Feb 03, 2026 | 05:53 PM
ST Bus News : सवलतीच्या दरात सुरक्षित देवदर्शन योजना! बाळासाहेब ठाकरे जयंतीनिमित्त उपक्रमाचे आयोजन

ST Bus News : सवलतीच्या दरात सुरक्षित देवदर्शन योजना! बाळासाहेब ठाकरे जयंतीनिमित्त उपक्रमाचे आयोजन

Feb 03, 2026 | 05:53 PM
India–US Trade Deal: अमेरिकेच्या अटीला मान्यता दिली पण…; ‘या’ प्रकरणात भारताला मोठा फटका बसणार?

India–US Trade Deal: अमेरिकेच्या अटीला मान्यता दिली पण…; ‘या’ प्रकरणात भारताला मोठा फटका बसणार?

Feb 03, 2026 | 05:51 PM
‘Dhurandhar 2’ OTT रिलीज: मेकर्सचा मोठा निर्णय, आता नेटफ्लिक्सऐवजी ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येणार रणवीर सिंहचा चित्रपट

‘Dhurandhar 2’ OTT रिलीज: मेकर्सचा मोठा निर्णय, आता नेटफ्लिक्सऐवजी ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येणार रणवीर सिंहचा चित्रपट

Feb 03, 2026 | 05:50 PM
‘वेडिंग इंडस्ट्री’त करिअरच्या नव्या संधी! वेडिंग प्लॅनर, फोटोग्राफर, बरंच काही…

‘वेडिंग इंडस्ट्री’त करिअरच्या नव्या संधी! वेडिंग प्लॅनर, फोटोग्राफर, बरंच काही…

Feb 03, 2026 | 05:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM