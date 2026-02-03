Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ZP Election 2026 : प्रवीण दरेकरांच्या टीकेवर चंद्रकात कळंबे यांचा पलटवार; म्हणाले “दरेकरांसारखी माणसं…”

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना-शेकाप युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी कळंबे यांनी दरेकरांचा चांगलाच समाचार घेतला.

Updated On: Feb 03, 2026 | 05:53 PM
  • प्रवीण दरेकरांच्या टीकेला चंद्रकात कळंबे यांचा पलटवार;
  • म्हणाले “दरेकरांसारखी माणसं…”
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना-शेकाप युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभा घेण्यात आली. कापडे बुद्रुक जिल्हा परिषद गटाचे शिवसेनेचे उमेदवार डॉ. निलेश कुंभार, कापडे बुद्रुक पंचायत समिती गणाचे शिवसेनेचे उमेदवार अनिल दळवी, माटवण पंचायत समिती गणाच्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या उमेदवार साक्षी कांबळेकर, लोहारे जिल्हा परिषद गटाचे शिवसेनेचे उमेदवार चंद्रकांत कळंबे, लोहारे पंचायत समिती गणाचे शिवसेनेच्या उमेदवार अनिता भिलारे, पंचायत समिती गणाचे उमेदवार अविनाश शिंदे या शिवसेना-शेकाप युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभा सोमवार 2फेब्रुवारी 2026 रोजी कापडे बुद्रुक व लोहारे येथे पार पडल्या.

यावेळी बोलताना चंद्रकांत कळंबे यांनी प्रवीण दरेकरांच्या टीकेचा खरपूस समाचार घेत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. पोलादपूर तालुक्याचा सर्वांगीण विकास हा भरतशेठ गोगावले यांच्या माध्यमातून झाला असून यापुढेही शिवसेनाच पोलादपूरचा सर्वांगीण विकास करेल असे आश्वासित केले.

Aahilyanagar Mayoral Election: अहिल्यानगरचे महापौर-उपमहापौर ठरले; भाजपा-राष्ट्रवादी युतीचे शिक्कामोर्तब

प्रवीण दरेकरांच्या टीकेवर पलटवार

चंद्रकांत कळंबे पुढे असंही म्हणाले की,  प्रवीण दरेकरांसारखी माणसं निवडणुकांपूर्ती येतात व निवडणुका झाल्या की परत दिसत देखील नाहीत. त्यामुळे विरोधकांच्या अमिषाला बळी पडू नका असे आवाहन जाहीर सभेतून चंद्रकांत कळंबे यांनी केले. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केलेल्या विकास कामांचा पाढा वाचून आमदार प्रवीण दरेकर यांना कोणीतरी चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप देखील यावेळी चंद्रकांत कळंबे यांनी केला.

पोलादपूर तालुक्याचा विकास हा शिवसेनेच्या माध्यमातून जोमाने सुरू असून यापुढे शंभर टक्के कामे पूर्ण करण्याचा निर्धार आम्ही हाती घेतला आहे. कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे या निवडणुकीमध्ये काम करून पक्षाला घवघवीत यश संपादन करून देण्याची जबाबदारी असल्याचे देखील या जाहीर सभेतून मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले. जो कार्यकर्ता निवडणुकीत पक्षाचे काम करणार नाही त्याचा निवडणुकीनंतर जय महाराष्ट्र केला जाईल असा इशारा जाहीर सभेतून मंत्री गोगावले यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

देवळे, तुर्भे खोंडा, चांभारगणी येथील कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश
देवळे गावचे सामाजिक क्षेत्रात अग्रेसर असणारे व्यक्तिमत्व, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आनंद केसरकर, चांभरगणी ग्रामपंचायतचे सदस्य सतीश गोळे, तुर्भे खोंडा गावच्या ग्रामस्थांनी मंत्री भरत गोगावलेंच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला.

राष्ट्रवादी पक्षाला पुन्हा उभारी! तीन दिवसांच्या शोककाळानंतर मावळ तालुक्यात उमेदवारांच्या भेटीगाठी

Published On: Feb 03, 2026 | 05:53 PM

