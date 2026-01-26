संजूचा खेळ खल्लास? 13 चेंडूंनी खेळाडूचे ‘गणित’ बिघडवले, T20 विश्वचषकात आपले स्थान मिळवेल का?

Sanju Samson’s poor form : न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेत भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनची कामगिरी पुन्हा एकदा निराशाजनक झाली आहे. गुवाहाटीतील बारसापारा स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, संजू पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला, त्यामुळे त्याचा खराब फॉर्म सुरू राहिला. या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करत १५३ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारताच्या डावाच्या सुरुवातीलाच वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने संजू सॅमसनला गोल्डन डकवर बाद केले. संजूने हेन्रीच्या सीम बॉलवर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो पूर्णपणे चुकला आणि तो बाद झाला.
या मालिकेत संजू सॅमसनला धावा काढणे तर दूरच, क्रीजवर वेळ घालवता आलेला नाही. नागपूरमधील पहिल्या टी-२० सामन्यात त्याने ७ चेंडूत फक्त १० धावा काढल्या. रायपूरमधील दुसऱ्या सामन्यात त्याने ६ धावा काढल्या आणि आता तिसऱ्या सामन्यात तो आपले खातेही उघडू शकला नाही, ज्यामुळे त्याच्या फॉर्मवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संजू आता टी-२० सामन्यात पहिल्याच चेंडूवर बाद झालेल्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत सामील झाला आहे. या अवांछित विक्रमात केएल राहुल, पृथ्वी शॉ आणि रोहित शर्मा यांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, संजू हा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक शून्य धावा काढणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीतही अव्वल स्थानावर आहे. त्याने ४७ डावांमध्ये सात शून्य धावा केल्या आहेत, ज्यामुळे तो रोहित शर्मा (१२ शून्य धावा, १५१ डाव) नंतर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विराट कोहलीकडेही सात शून्य धावा आहेत, परंतु त्याचे डाव लक्षणीयरीत्या लांब आहेत. सूर्यकुमार यादव (६ शून्य धावा) आणि केएल राहुल (५ शून्य धावा) सारखे खेळाडू देखील या यादीत आहेत.
Sanju Samson got out 10 times in the powerplay in his last 12 innings🤯 #indvsnzt20 pic.twitter.com/8KQeAHs6Ap — CricketGully (@thecricketgully) January 26, 2026
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या तयारीदरम्यान संजूची सातत्याने खराब कामगिरी चिंतेचा विषय बनली आहे. संघ व्यवस्थापन आता त्याच्या जागी इशान किशनसारख्या इतर पर्यायांवर विचार करू शकते. इशान किशनने आतापर्यंत एक उत्तम मालिका खेळली आहे. त्याने मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात फक्त १३ चेंडूत २८ धावा केल्या, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. सध्या, इशान किशनला टी-२० विश्वचषकासाठी बॅकअप ओपनर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तथापि, मालिकेतील उर्वरित दोन सामन्यांनंतर परिस्थिती बदलू शकते. हे दोन सामने संजूसाठी महत्त्वाचे असतील.