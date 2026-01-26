Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Sanju Samson Game Ruined 13 Balls Ruined The Player Math Will He Earn His Place In The T20 World Cup

संजूचा खेळ खल्लास? 13 चेंडूंनी खेळाडूचे ‘गणित’ बिघडवले, T20 विश्वचषकात आपले स्थान मिळवेल का?

गुवाहाटीतील बारसापारा स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, संजू पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला, त्यामुळे त्याचा खराब फॉर्म सुरू राहिला. या मालिकेत संजू सॅमसनला धावा काढणे तर दूरच, वेळ घालवता आलेला नाही.

Updated On: Jan 26, 2026 | 01:21 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Sanju Samson’s poor form : न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेत भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनची कामगिरी पुन्हा एकदा निराशाजनक झाली आहे. गुवाहाटीतील बारसापारा स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, संजू पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला, त्यामुळे त्याचा खराब फॉर्म सुरू राहिला. या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करत १५३ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारताच्या डावाच्या सुरुवातीलाच वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने संजू सॅमसनला गोल्डन डकवर बाद केले. संजूने हेन्रीच्या सीम बॉलवर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो पूर्णपणे चुकला आणि तो बाद झाला.

या मालिकेत संजू सॅमसनला धावा काढणे तर दूरच, क्रीजवर वेळ घालवता आलेला नाही. नागपूरमधील पहिल्या टी-२० सामन्यात त्याने ७ चेंडूत फक्त १० धावा काढल्या. रायपूरमधील दुसऱ्या सामन्यात त्याने ६ धावा काढल्या आणि आता तिसऱ्या सामन्यात तो आपले खातेही उघडू शकला नाही, ज्यामुळे त्याच्या फॉर्मवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संजू आता टी-२० सामन्यात पहिल्याच चेंडूवर बाद झालेल्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत सामील झाला आहे. या अवांछित विक्रमात केएल राहुल, पृथ्वी शॉ आणि रोहित शर्मा यांचा समावेश आहे.

T20 World Cup 2026 आधी या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! वडिलांचे झाले निधन

याव्यतिरिक्त, संजू हा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक शून्य धावा काढणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीतही अव्वल स्थानावर आहे. त्याने ४७ डावांमध्ये सात शून्य धावा केल्या आहेत, ज्यामुळे तो रोहित शर्मा (१२ शून्य धावा, १५१ डाव) नंतर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विराट कोहलीकडेही सात शून्य धावा आहेत, परंतु त्याचे डाव लक्षणीयरीत्या लांब आहेत. सूर्यकुमार यादव (६ शून्य धावा) आणि केएल राहुल (५ शून्य धावा) सारखे खेळाडू देखील या यादीत आहेत.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या तयारीदरम्यान संजूची सातत्याने खराब कामगिरी चिंतेचा विषय बनली आहे. संघ व्यवस्थापन आता त्याच्या जागी इशान किशनसारख्या इतर पर्यायांवर विचार करू शकते. इशान किशनने आतापर्यंत एक उत्तम मालिका खेळली आहे. त्याने मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात फक्त १३ चेंडूत २८ धावा केल्या, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. सध्या, इशान किशनला टी-२० विश्वचषकासाठी बॅकअप ओपनर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तथापि, मालिकेतील उर्वरित दोन सामन्यांनंतर परिस्थिती बदलू शकते. हे दोन सामने संजूसाठी महत्त्वाचे असतील.

Web Title: Sanju samson game ruined 13 balls ruined the player math will he earn his place in the t20 world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 01:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 आधी या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! वडिलांचे झाले निधन
1

T20 World Cup 2026 आधी या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! वडिलांचे झाले निधन

अभिषेक शर्मापेक्षा जास्त स्फोटक फलंदाज कोण आहे? आकाश चोप्राने केले नाव उघड
2

अभिषेक शर्मापेक्षा जास्त स्फोटक फलंदाज कोण आहे? आकाश चोप्राने केले नाव उघड

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशने आपल्या खेळाडूंसोबत केला विश्वासघात! नझमुल पुन्हा संघात पुनरागमन
3

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशने आपल्या खेळाडूंसोबत केला विश्वासघात! नझमुल पुन्हा संघात पुनरागमन

IND U19 vs ZIM U19 : Vaibhav Suryavanshi सुपर-6 मध्ये करणार कहर, तुम्ही या चॅनेलवर सामना पाहू शकता सामना! वाचा संपूर्ण तपशील
4

IND U19 vs ZIM U19 : Vaibhav Suryavanshi सुपर-6 मध्ये करणार कहर, तुम्ही या चॅनेलवर सामना पाहू शकता सामना! वाचा संपूर्ण तपशील

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
संजूचा खेळ खल्लास? 13 चेंडूंनी खेळाडूचे ‘गणित’ बिघडवले, T20 विश्वचषकात आपले स्थान मिळवेल का?

संजूचा खेळ खल्लास? 13 चेंडूंनी खेळाडूचे ‘गणित’ बिघडवले, T20 विश्वचषकात आपले स्थान मिळवेल का?

Jan 26, 2026 | 01:21 PM
Bihar Crime: बिहारमध्ये धक्कादायक प्रकार! समलिंगी संबंधांना नकार दिल्याने आत्याकडून 16 वर्षीय भाचीची हत्या

Bihar Crime: बिहारमध्ये धक्कादायक प्रकार! समलिंगी संबंधांना नकार दिल्याने आत्याकडून 16 वर्षीय भाचीची हत्या

Jan 26, 2026 | 01:20 PM
आपली शिक्षण प्रणाली फक्त गुण मिळवणारी; विशेष पोलिस महानिरीक्षक सह आयुक्त डॉ.रवींद्र शिसवेंचे प्रतिपादन

आपली शिक्षण प्रणाली फक्त गुण मिळवणारी; विशेष पोलिस महानिरीक्षक सह आयुक्त डॉ.रवींद्र शिसवेंचे प्रतिपादन

Jan 26, 2026 | 01:19 PM
Raigad News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम

Raigad News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम

Jan 26, 2026 | 01:09 PM
Mexico Shooting : मेक्सिकोत मृत्यूचे तांडव! फुटबॉल मैदानावर अंदाधुंद गोळीबारात ११ ठार, अनेक जखमी

Mexico Shooting : मेक्सिकोत मृत्यूचे तांडव! फुटबॉल मैदानावर अंदाधुंद गोळीबारात ११ ठार, अनेक जखमी

Jan 26, 2026 | 01:07 PM
E-governance reforms winner : ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात कोण ठरले नंबर वन? CM फडणवीसांनी केली यादी जाहीर

E-governance reforms winner : ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात कोण ठरले नंबर वन? CM फडणवीसांनी केली यादी जाहीर

Jan 26, 2026 | 01:02 PM
ZP School: शालेय विद्यार्थ्यांना फिरते म्युझियमची भेट, तालुक्यातील ३५ जि. प. शांळाना मिळाला लाभ

ZP School: शालेय विद्यार्थ्यांना फिरते म्युझियमची भेट, तालुक्यातील ३५ जि. प. शांळाना मिळाला लाभ

Jan 26, 2026 | 01:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM