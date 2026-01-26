Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

T20 World Cup 2026 आधी या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! वडिलांचे झाले निधन

अल्लाह गझनफरने त्याच्या वडिलांच्या निधनाची बातमी सोशल मीडियावरून शेअर केली आणि शोक व्यक्त केला. अल्लाह गझनफर हा आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचा सदस्य आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 12:49 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

विश्वचषकाआधी अल्लाह गझनफरच्या वडिलांचे निधन : २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचे उलटी गिनती सुरू झाली आहे. आयसीसीची हाय-ऑक्टेन क्रिकेट स्पर्धा ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. तथापि, त्यापूर्वीच एका अफगाण क्रिकेटपटूवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याच्या वडिलांच्या निधनाने त्याचे कुटुंब शोकात बुडाले आहे. ज्या अफगाण क्रिकेटपटूने आपले वडील गमावले आहेत त्याचे नाव अल्लाह गझनफर आहे. १९ वर्षीय या खेळाडूला २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी निवडलेल्या मुख्य अफगाणिस्तान संघात स्थान देण्यात आलेले नाही, परंतु राखीव खेळाडूंच्या यादीत स्थान देण्यात आले आहे.

अल्लाह गझनफरने त्याच्या वडिलांच्या निधनाची बातमी सोशल मीडियावरून शेअर केली आणि शोक व्यक्त केला. अल्लाह गझनफर हा आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचा सदस्य आहे. त्याला आयपीएल २०२६ साठी मुंबई इंडियन्सने ४.८० कोटी रुपयांना राखले आहे. यावरून मुंबई इंडियन्सचा त्याच्या क्षमतेवर किती विश्वास आहे हे दिसून येते. अल्लाह गझनफरने २० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत आणि २९ विकेट्स घेतल्या आहेत. गझनफर जागतिक क्रिकेटमध्ये त्याच्या गूढ फिरकी गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. त्याला अफगाण क्रिकेटचे भविष्य मानले जाते.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी अफगाणिस्तानच्या राखीव खेळाडूंच्या यादीत त्याला इजाज अहमदझाई आणि झिया उर रहमान यांच्यासह समाविष्ट करण्यात आले आहे. याचा अर्थ जर मुख्य संघातील कोणताही खेळाडू दुखापतग्रस्त झाला तर तो त्याची जागा घेऊ शकतो.

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशने आपल्या खेळाडूंसोबत केला विश्वासघात! नझमुल पुन्हा संघात पुनरागमन

मुंबई इंडियन्सने त्याला आयपीएल २०२६ साठी ४.८० कोटी रुपयांना राखले यावरून गझनफरच्या प्रतिभेचा अंदाज लावता येतो. संघ व्यवस्थापन त्याला भविष्यात त्यांच्या प्रमुख खेळाडूंपैकी एक मानते. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी, अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने गझनफरला मुख्य संघाऐवजी राखीव यादीत समाविष्ट केले आहे.

गझनफरसोबत, इजाज अहमदझाई आणि झिया उर रहमान हे देखील राखीव खेळाडूंच्या यादीत आहेत. नियमांनुसार, जर मुख्य संघातील एखादा खेळाडू जखमी झाला तर गझनफरला विश्वचषकाच्या मोठ्या मंचावर आपली प्रतिभा दाखवण्याची संधी मिळू शकते. अल्लाह गझनफर हा त्याच्या ‘गूढ फिरकी’साठी जागतिक क्रिकेटमध्ये ओळखला जातो आणि तो अफगाणिस्तान क्रिकेटचे भविष्य मानला जातो.

Published On: Jan 26, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

T20 World Cup 2026 आधी या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! वडिलांचे झाले निधन

Jan 26, 2026 | 12:49 PM
