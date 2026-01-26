Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ZP School: शालेय विद्यार्थ्यांना फिरते म्युझियमची भेट, तालुक्यातील ३५ जि. प. शांळाना मिळाला लाभ

ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हे वस्तुसंग्रहालयात मुंबई ते जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आपल्या गावात या संस्कृतीचे इतिहासाचे व आपले वारसदार असलेल्यांची माहिती मिळावी . 

Updated On: Jan 26, 2026 | 01:02 PM
  • शालेय विद्यार्थ्यांना फिरते म्युझियमची भेट
  • तालुक्यातील ३५ जि. प. शांळाना मिळाला लाभ
  • अलर्ट सिटीजन फोरम संस्थेचा उपक्रम
विक्रमगड: जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना आपला इतिहास संस्कृती माहिती मिळावी यासाठी या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हे वस्तुसंग्रहालयात मुंबई ते जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आपल्या गावात या संस्कृतीचे इतिहासाचे व आपले वारसदार असलेल्यांची माहिती मिळावी यासाठी अलर्ट सिटीजन फोरम या संस्थेच्या माध्यमातून तालुक्यातील ३५ जि प जिल्हा परिषद शाळा केगवा, दादाडे व परिसरातील विद्यार्थ्यांना फिरती म्युझियम बस असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाच्या बसच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या म्युझियम बसची भेट सोमवार ते शनिवार या अलावधीत देण्यात आली ओ त्याचा शनिवारी दादाडे येथील जि प केंद्र शांळेत समारोप करण्यात आला असून ही बस पुढे बोईसर येथे जाणार असल्याचे सांगण्यात आले या बस मध्ये म्युझियम करण्यात आले असून हजारो वर्षांपूर्वी सिंधू हडप्पा संस्कृती यांचा इतिहास त्यांचा शोध अशा विविध प्रकारची माहिती व प्रदर्शन या बसमधील विद्यार्थ्यांनी त्याची आज पहाणी केली.

जेईई अ‍ॅडव्हान्स्डच्या पॅटर्नमध्ये मोठा बदल; परीक्षा वर्षातून 3–4 वेळा होण्याची शक्यता आणि…

सिंधु हडप्पा संस्कृतीची देणार माहिती

त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या संस्कृतीची माहिती व ज्ञान मिळण्याच्या उद्देशा असल्याने याचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती अलर्ट सिटीजन फोरम चे अध्यक्ष नीरजन आहेर यानी दिली हा उपक्रम सहा दिवस विक्रमगड तालुक्यातील विविध शाळेमध्ये दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्याथ्यर्थ्यांना या संस्कृतीची व पूर्वी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंची माहिती मिळाली आहे.

तसेच येणाऱ्या दिवसात या भागातील विद्यार्थ्यांना आकाशगंगा सूर्यमाला ग्रह तारे यांचे होणारे परस्पर संबंध त्याची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळावी यासाठीही खास शो करणार नियोजन असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले या कार्यक्रमास विस्तार अधिकारी पाचमासे सर, कासले सर, किरण रोहे सर, शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालयातील पदाधिकारी अलर्ट सिटीजन फोरम चे पदाधिकारी आदी जन उपस्थित होते.

सिंधू-हडप्पा संस्कृतीचे प्रदर्शन

ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना मुंबईसारख्या ठिकाणी जाऊन वस्तुसंग्रहालय पाहणे शक्य होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन म्युझियम बसच्या माध्यमातून हजारो वर्षांपूर्वीच्या सिंधू-हडप्पा संस्कृतीचा इतिहास, त्यातील अवशेष, संशोधन व विविध ऐतिहासिक माहिती विद्यार्थ्यांसमोर सादर करण्यात आली. बसमध्ये उभारण्यात आलेल्या प्रदर्शनाची विद्यार्थ्यांनी उत्सुकतेने पाहणी केली.

Pune News : विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र जागतिक केंद्र बनावं; तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कार्यशाळेत आवाहन

Published On: Jan 26, 2026 | 01:02 PM

