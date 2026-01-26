Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bihar Crime: बिहारमध्ये धक्कादायक प्रकार! समलिंगी संबंधांना नकार दिल्याने आत्याकडून 16 वर्षीय भाचीची हत्या

बिहारच्या मुंगेर जिल्ह्यात नात्याला काळिमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. समलिंगी संबंध ठेवण्यास नकार दिल्याने आत्यानेच 16 वर्षीय भाचीचा गळा दाबून खून केला. आरोपी महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 01:20 PM
  • मुंगेर जिल्ह्यात आत्याकडून अल्पवयीन भाचीची हत्या
  • समलिंगी संबंधासाठी दबाव, नकार दिल्याने खून
  • आरोपी काजलला अटक; पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू
बिहार: बिहार राज्यात एका घटनेने खळबळ उडाली आहे. मुंगेर जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. या घटनेने माणसाला लाज वाटेल अस कृत्य एका महिलेने केल आहे. मुफस्सिल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका महिलेने आपल्याच जवळच्या असणाऱ्या भाचीचा खून केल्याची घटना घडली आहे. त्याच कारण वाचून तुम्हाला पण आश्चर्याचा धक्का बसेल. कारण त्या महिलेने आपल्या भाचीला समलिंगी संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणला आणि त्याला नकार दिल्याने तिने भाचीचा खून केल्याची घटना घडली आहे.

काजलला हवी होती आपली भाची मात्र तिने दिला नकार

काजल ही महिला गावात पुरुषांसारखी पेहराव करून गावात फिरत असायची. तिला गावातील अनेक महिलांसोबत आपले समलिंगी संबंध ठेवायचे होते. मात्र ती गावातील अनेक महिलांना काही ना काही तरी आमिष दाखवली जायची. मात्र तिला महिलांनी नकार दिला. तिची नजर शेवटी ही आपल्याच भाचीवर गेली. ती अवघ्या १६ वर्षांची होती. मात्र तिने आपल्या आत्याला नकार दिला आणि त्याचाच राग मनात धरून अखेर गळा दाबून तिची हत्या करण्यात आली आहे.पोलीसात तक्रार दिल्यावर तिला अटक करण्यात आली आहे. मात्र या घटनेने मुंगेर जिल्हा मात्र हादरून गेला आहे.

पोलिसांनी काय दिली माहिती?

ही घटना पोलीसांना समजताच पोलीस गावात दाखल झाले. तिने गावात किती महिलांना अशा पद्धतीची आमिष दाखवलं आहे. याचा पोलीसांनी तपास सुरू केला आहे. आता पोलीसांनी तिला अटक केली आहे. पोस्ट मार्टेम रिपोर्टमध्ये मुलीला मारल्याचं कारण स्पष्ट होवू शकेल. मात्र आता पोलीस काजलची चौकशी करत आहेत. तिच्या या कृत्याची माहिती कोणाला होती का? किवा तिने किती महिलांना फसवलं आहे याचा तपास हा सध्या केला जात आहे. मात्र मुंगेर जिल्ह्यात प्रत्येक जण या घटनेची चर्चा करत आहे. आपल्या हवस पायी आपल्याच भाचीचा आत्याने जीव घेतला आहे. या घटनेनंतर पोलीसांनी वेगाने तपास सुरू केला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बिहारच्या मुंगेर जिल्ह्यातील मुफस्सिल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत.

  • Que: खुनामागील कारण काय होते?

    Ans: समलिंगी संबंध ठेवण्यास भाचीने नकार दिल्याने आत्येने तिची हत्या केली.

  • Que: पोलिसांची पुढील कारवाई काय आहे?

    Ans: आरोपीला अटक करण्यात आली असून पोस्टमॉर्टेम अहवाल व इतर महिलांशी संबंधित तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 26, 2026 | 01:20 PM

