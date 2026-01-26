Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अभिषेक शर्मापेक्षा जास्त स्फोटक फलंदाज कोण आहे? आकाश चोप्राने केले नाव उघड

भारतीय कसोटी संघाचा माजी सलामीवीर आणि सध्याचा क्रिकेट समालोचक आकाश चोप्रा यांनी अभिषेक शर्मापेक्षा अधिक स्फोटक फलंदाजाचे नाव घेतले आहे. आकाश चोप्राने का नाव घेतले यासंदर्भात त्याने स्पष्टीकरण देखील दिले आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 12:19 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

अभिषेक शर्मा सध्या जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात धोकादायक फलंदाजांपैकी एक मानला जातो. न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात त्याने १४ चेंडूत अर्धशतक आणि २० चेंडूत ६८ धावांची खेळी केली यावरून तो किती स्फोटक फलंदाज आहे हे दिसून येते. या खेळीत त्याचा स्ट्राईक रेट ३४० होता. तरीही, भारतीय कसोटी संघाचा माजी सलामीवीर आणि सध्याचा क्रिकेट समालोचक आकाश चोप्रा यांनी अभिषेक शर्मापेक्षा अधिक स्फोटक फलंदाजाचे नाव घेतले आहे. तथापि, आकाश चोप्राने रोहित शर्मा, वीरेंद्र सेहवाग आणि ट्रॅव्हिस हेड सारख्या वादळी फलंदाजांनाही दुर्लक्षित केले आहे. 

आकाशने ख्रिस गेलला अभिषेकपेक्षा अधिक स्फोटक फलंदाज मानले आहे. खरंतर, ESPNcricinfo च्या एका व्हिडिओमध्ये, आकाश चोप्राला अभिषेक शर्मापेक्षा धोकादायक फलंदाज कोण आहे हे सांगण्यास सांगितले गेले होते. जर तुम्हाला वाटत असेल की अभिषेक शर्मापेक्षा धोकादायक दुसरा कोणताही फलंदाज नाही तर तुम्ही गप्प राहावे. या व्हिडिओमध्ये, आकाश चोप्राला मिचेल मार्श, फिन अॅलन, सुरेश रैना, फाफ डू प्लेसिस, डेव्हिड वॉर्नर, निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासेन, ट्रॅव्हिस हेड, सूर्यकुमार यादव, अॅडम गिलख्रिस्ट, वीरेंद्र सेहवाग, रोहित शर्मा, एबी डिव्हिलियर्स आणि ख्रिस गेल यांचे नाव सांगण्यास सांगितले गेले आहे.

आकाश चोप्रा ख्रिस गेलबद्दल मौन सोडतो आणि त्याला अभिषेक शर्मापेक्षा जास्त धोकादायक आणि निर्भय फलंदाज म्हणतो. आकाश चोप्रा म्हणतो, “युनिव्हर्स बॉस… त्याने हे खूप काळ केले, कदाचित एका दशकापेक्षा जास्त काळ. अभिषेक नंतर त्याला मागे टाकू शकेल, पण सध्या युनिव्हर्स बॉस त्याच्यापेक्षा जास्त धोकादायक आहे.” ख्रिस गेल आता व्यावसायिक किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सक्रिय नाही, पण एक काळ असा होता जेव्हा ख्रिस गेल एकट्याने सामने उलटवू शकत होता आणि विरोधी संघाला मदतीची याचना करायला भाग पाडू शकत होता. जागतिक क्रिकेटमध्ये त्याच्यापेक्षा धोकादायक फलंदाज दुसरा कोणी नव्हता.

मागील सामन्यात अभिषेक शर्मा पहिल्या चेंडूवर षटकार मारण्याच्या प्रयत्नात बाद झाला असेल, परंतु पुढच्या सामन्यात त्याने त्याच वेगाने फलंदाजी सुरू ठेवली. आयसीसी टी२० क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर असलेल्या या खेळाडूने २० चेंडूंचा सामना केला, त्याच्या डावात एकही डॉट बॉल नव्हता. त्याच्या ६८ धावांपैकी ६२ धावा चौकार आणि षटकारांनी केल्या.

