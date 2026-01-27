Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

T20 World Cup 2026 साठी स्कॉटलंडने केला संघ जाहीर, पाकिस्तानी वंशाच्या वादळी गोलंदाजाला मिळाली जागा

स्कॉटलंड क्रिकेटने नुकताच टी-२० विश्वचषकासाठी आपला संघ जाहीर केला. रिची बॅरिंग्टनच्या नेतृत्वाखालील संघ या प्रमुख स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. आयसीसीने बांग्लादेशच्या जागी स्कॉटिश संघाचा समावेश केला.

Jan 27, 2026 | 08:36 AM
फोटो सौजन्य - Cricket Scotland

Scotland squad for T20 World Cup 2026 : स्कॉटलंडने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. या मोठ्या स्पर्धेत ते पात्र ठरू शकले नाहीत परंतु बांगलादेशच्या बाहेर पडल्यानंतर आयसीसीने त्यांना स्थान दिले. भारत, पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियासह देशांनी आधीच त्यांचे संघ जाहीर केले आहेत. स्कॉटलंडने आता टी२० विश्वचषकात त्यांच्या देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या १५ खेळाडूंच्या संघाची घोषणा केली आहे.

स्कॉटलंडने त्यांचा संघ जाहीर केला

स्कॉटलंड क्रिकेटने नुकताच टी-२० विश्वचषकासाठी आपला संघ जाहीर केला. रिची बॅरिंग्टनच्या नेतृत्वाखालील संघ या प्रमुख स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. या संघात पाकिस्तानी वंशाचा वेगवान गोलंदाज सफयान शरीफचाही समावेश आहे, जो संघाचा एक स्ट्राइक गोलंदाज आहे. स्कॉटलंड सहभागी होण्याची अपेक्षा नव्हती, परंतु बांगलादेशने विश्वचषकात खेळण्यासाठी भारतात येण्यास नकार दिला. परिणामी, आयसीसीने त्यांच्या जागी स्कॉटिश संघाचा समावेश केला. उशिरा प्रवेश मिळाला असला तरी, स्कॉटिश संघ सज्ज असल्याचे दिसून येते.

MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी

स्कॉटलंडचा पूर्ण संघ: रिची बॅरिंग्टन (कर्णधार), टॉम ब्रूस, मॅथ्यू क्रॉस, ब्रॅडली करी, ऑलिव्हर डेव्हिडसन, ख्रिस ग्रीव्हज, जैनुल्लाह इहसान, मायकेल जोन्स, मायकेल लीस्क, फिनले मॅकक्रीथ, ब्रेंडन मॅकमुलन, जॉर्ज मुन्से, सफयान शरीफ, मार्क वॅट, ब्रॅडली व्हील.

राखीव खेळाडू: जास्पर डेव्हिडसन, जॅक जार्विस, मॅकेन्झी जोन्स, ख्रिस मॅकब्राइड, चार्ली टीअर.

बांगलादेशला गट क मध्ये स्थान देण्यात आले होते आणि त्यांची जागा घेणारा स्कॉटलंड आता त्याच गटाचा भाग असेल. या गटात वेस्ट इंडिज, इटली, इंग्लंड आणि नेपाळ यांचाही समावेश आहे. स्कॉटलंडचे संपूर्ण विश्वचषक वेळापत्रक खाली दिले आहे.

  • ७ फेब्रुवारी २०२६ – वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉटलंड – गट क – कोलकाता
  • ९ फेब्रुवारी २०२६ – स्कॉटलंड विरुद्ध इटली – गट क – कोलकाता
  • १४ फेब्रुवारी २०२६ – इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड – गट क – कोलकाता
  • १७ फेब्रुवारी २०२६ – स्कॉटलंड विरुद्ध नेपाळ – गट क – मुंबई
१५ सदस्यीय संघाव्यतिरिक्त, क्रिकेट स्कॉटलंडने दोन प्रवासी राखीव आणि तीन नॉन-ट्रॅव्हलिंग राखीव खेळाडूंची घोषणा केली आहे, कारण त्यांच्याकडे तयारीसाठी कमी वेळ होता. दोन प्रवासी राखीव खेळाडू जॅस्पर डेव्हिडसन आणि जॅक जार्विस आहेत, तर तीन नॉन-ट्रॅव्हलिंग राखीव खेळाडू मॅकेन्झी जोन्स, ख्रिस मॅकब्राइड आणि चार्ली टीअर आहेत. अंतिम संघ अद्याप खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा मंजुरीच्या अधीन आहे. स्कॉटलंड ७ फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करेल.

Jan 27, 2026 | 08:22 AM

