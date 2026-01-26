Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Mi Vs Rcb Wpl 2026 Mumbai Indians Defeated Rcb By 15 Runs In Vadodara

MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

WPL 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू यांच्यात खेळला गेला. वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने १५ धावांनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाचा पराभव केला.

Updated On: Jan 26, 2026 | 11:06 PM
MI vs RCB, WPL 2026: Mumbai dominates in Vadodara! Victory over RCB by 15 runs; Hayley Matthews delivers an all-round performance.

वडोदरा येथे मुंबईकडून RCB चा पराभव(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

MI vs RCB, WPL 2026 : आज महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू यांच्यात खेळला गेला. वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने १५ धावांनी विजय मिळवला आहे. मुंबई इंडियन्स ने दिलेल्या २०० धावांचा पाठलाग करणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाला ९ गडी गमावून १८४ धावाच करता आल्या. परिणामी संघाला १५ धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

हेही वाचा : अभिषेक शर्माची विकेट घेणारी लैला फैसल कोण आहे? स्फोटक सलामीवीराची प्रेयसी असल्याचा सोशल मीडियावर दावा; वाचा सविस्तर

मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करत नॅट सायव्हर-ब्रंटच्या ऐसतिहासिक शतकाच्या जोरावर ४ गडी गमावून १९९ धावा केल्या आणि आरसीबीसमोर २०० धावांचे लक्ष्य देण्यात आले. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या आरसीबी संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. आरसीबीच्या ५ षटकात ३५ धावांवर ५ गडी गमावल्या होत्या. ग्रेस हॅरिस १५ , कर्णधार स्मृती मानधना ६ , जॉर्जिया वॉल ९ , गौतमी नाईक १, राधा यादव ० धावा करून बाद झाले. त्यानंतर नदिन डी क्लर्क आणि रिचा घोष यांनी डाव सांभाळला. परंतु, नदिन डी क्लर्क २० चेंडूत २८ धावा करून बाद झाली. त्यानंतर रुंधती रेड्डी १४ धावा काढून बाद झाली. तर सायली सातघरे भोपळा न फोडता धावबाद झाली. दरम्यान रिचा घोषने झुंज देत ५० चेंडूत ९० धावांची खेळी केली, पण ती संघाला विजय मिळवून देऊ शकली नाही. श्रेयंका पाटील १२ धावांवर नाबाद राहिली. आरसीबीकडून हेली मॅथ्यूजने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर शबनीम इस्माईल आणि अमेलिया केर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स गहटल्या तर अमनजोत कौरने १ विकेट घेतली.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 पूर्वी भारतीय संघात होणार बदल! वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी ‘या’ खेळाडूला लागेल लॉटरी; वाचा सविस्तर

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

मुंबई इंडियन्स महिला (प्लेइंग इलेव्हन): सजीवन सजना, हेली मॅथ्यूज, नॅट सायव्हर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (क), अमेलिया केर, राहिला फिरदौस (डब्ल्यू), अमनजोत कौर, संस्कृती गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, शबनीम इस्माईल, पूनम खेमनार

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला (प्लेइंग इलेव्हन): ग्रेस हॅरिस, स्मृती मानधना (क), जॉर्जिया वॉल, गौतमी नाईक, रिचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नदिन डी क्लर्क, अरुंधती रेड्डी, सायली सातघरे, श्रेयंका पाटील, लॉरेन बेल

Web Title: Mi vs rcb wpl 2026 mumbai indians defeated rcb by 15 runs in vadodara

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 11:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MI vs RCB, WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटने WPL मध्ये रचला इतिहास! झळकवले स्पर्धेतील पहिले शतक; RCB समोर 200 धावांचे लक्ष्य
1

MI vs RCB, WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटने WPL मध्ये रचला इतिहास! झळकवले स्पर्धेतील पहिले शतक; RCB समोर 200 धावांचे लक्ष्य

MI vs RCB, WPL 2026  : स्मृती आणि हरमन आमनेसामने! RCB चा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 
2

MI vs RCB, WPL 2026  : स्मृती आणि हरमन आमनेसामने! RCB चा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

World Cup विजेत्या कॅप्टन्सचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान, रोहित शर्मा-हरमीनप्रीत कौरचा गौरव
3

World Cup विजेत्या कॅप्टन्सचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान, रोहित शर्मा-हरमीनप्रीत कौरचा गौरव

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा
4

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

Jan 26, 2026 | 11:05 PM
Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…

Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…

Jan 26, 2026 | 10:20 PM
ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

Jan 26, 2026 | 09:53 PM
Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Jan 26, 2026 | 09:36 PM
‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

Jan 26, 2026 | 09:30 PM
SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

Jan 26, 2026 | 09:13 PM
सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

Jan 26, 2026 | 09:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM