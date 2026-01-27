Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ऐन जानेवारी महिन्यात हवामान विभागाकडून पावसाचा इशारा; अनेक शाळा बंद, ऑरेंज अलर्टही जारी…

परिसरात जोरदार वारे आणि मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश फक्त देहरादून जिल्ह्याला लागू आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 07:31 AM
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. त्यातच देहरादूनमध्ये मुसळधार पावसासह हिमवृष्टीचा इशारा दिला गेला आहे. या इशाऱ्यामुळे जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळा-महाविद्यालये आज बंद जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हवामान विभागाने जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे, ज्यामध्ये वादळासह पाऊस आणि हिमवृष्टीची शक्यता व्यक्त केली आहे.

हवामान विभागाने मंगळवारी (दि.२७) देहरादूनमध्ये तीव्र हवामानाचा अंदाज वर्तवला आहे. जारी केलेल्या ऑरेंज अलर्टनुसार, परिसरात जोरदार वारे आणि मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश फक्त देहरादून जिल्ह्याला लागू आहे आणि इतर जिल्ह्यांतील शाळांच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होणार नाही. प्रशासनाने पालकांना त्यांच्या मुलांना घरी सुरक्षित ठेवण्याचे आणि भविष्यातील हवामानविषयक इशाऱ्यांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे.

हेदेखील वाचा : IMD Weather Alert : दिल्ली-NCR मध्ये भरली हुडहुडी; या राज्यांना थंडीचा यलो अलर्ट, राजस्थानाचा पारा शून्यच्या खाली

शाळेच्या सुट्ट्यांच्या घोषणेमुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे, परंतु त्यांना घरातच राहण्याचा आणि सुरक्षित राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हवामानाची तीव्रता लक्षात घेता, त्यांना अनावश्यक बाहेर पडणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पालकांना हवामानाबद्दल माहिती ठेवण्याचे आणि त्यांच्या मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रशासनाकडून वेळोवेळी माहिती दिली जाणार

हवामान परिस्थितीत काही बदल झाल्यास त्वरित माहिती दिली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रतिकूल हवामानापासून वाचवण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ही सुट्टी खबरदारीचा उपाय असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कोणत्याही संभाव्य अनुचित घटना टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापूर्वीही दिला गेला पावसाचा इशारा

पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या काही भागात गारपीट देखील होण्याची शक्यता आहे. प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या माहितीनुसार, येणाऱ्या सक्रिय पश्चिमी विक्षोभाच्या प्रभावामुळे, संध्याकाळी किंवा रात्री पश्चिम उत्तर प्रदेशात पाऊस सुरू होण्याचा अंदाज आहे. तर पूर्व उत्तर प्रदेशात व्यापक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यानंतर, हवामान कोरडे होण्याची अपेक्षा आहे.

Published On: Jan 27, 2026 | 07:21 AM

