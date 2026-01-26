शुभमन गिलला पुन्हा T20 संघात खेळण्याची संधी मिळेल का? बीसीसीआयच्या मान्यतेने, अशक्य गोष्ट होईल शक्य!

टीम इंडियाने २१ जानेवारी रोजी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाची तयारी सुरू केली. भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील तीन सामने आधीच खेळले आहेत. मालिकेतील आणखी दोन सामने खेळायचे आहेत. त्यानंतर, भारतीय संघ ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये खेळताना दिसेल. बीसीसीआय आता दरम्यान आणखी एक सामना आयोजित करू इच्छित आहे, ज्यासाठी बोर्ड दक्षिण आफ्रिकेशी चर्चा करत आहे. याव्यतिरिक्त, भारत अ संघालाही तयार राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघाला किमान एक सराव सामना खेळवण्याची बीसीसीआयची योजना आहे. अहवालांनुसार हा सराव सामना दक्षिण आफ्रिका किंवा भारत अ संघाविरुद्ध असू शकतो. जर टीम इंडिया इंडिया अ संघाविरुद्ध खेळली तर शुभमन गिल देखील या सामन्यात खेळताना दिसू शकतो. शुभमन गिल व्यतिरिक्त, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड आणि जितेश शर्मा सारखे खेळाडू देखील गोलंदाजी विभागात दिसू शकतात. मोहम्मद सिराज आणि रवी बिश्नोई देखील भारत अ संघाकडून खेळताना दिसू शकतात.
टीम इंडिया सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध दारुण पराभवाचा सामना करत आहे. त्यामुळे, फक्त भारत अ संघच भारतासमोर खरे आव्हान उभे करू शकतो. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना देखील शक्य आहे. सध्या, टीम इंडिया ही टी-२० विश्वचषक विजेती आहे. यावेळी ते त्यांचे जेतेपद राखण्याचे ध्येय ठेवतील. यामुळे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यावर मोठा दबाव आला आहे. भारतीय संघाचे जवळजवळ सर्व खेळाडू फॉर्ममध्ये आहेत, ज्यामुळे हा दबाव कमी झाला आहे.
टीम इंडियाच्या टी-२० संघातून वगळण्यात आल्यानंतर शुभमन गिल २०२५-२६ रणजी ट्रॉफीमध्ये पंजाबकडून खेळत आहे, जिथे त्याने फलंदाजीने निराशा केली आहे. सुरू असलेल्या मालिकेचा चौथा सामना हा 28 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना विशाखापट्टणम येथे खेळवला जाणार आहे. भारताच्या संघाने मालिकेचे पहिले तीन सामने जिंकून मालिका नावावर केली आहे.