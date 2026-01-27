Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • How To Make Carrot Pickle At Home Simple Food Recipe Benefits Of Eating Carrot

साध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये गाजर लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 27, 2026 | 08:00 AM
ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं लोणचं खायला खूप जास्त आवडते. लोणचं म्हणजे अनेकांसाठी जीव की प्राण. कारण काही जेवणाच्या ताटात भाजी नसली तरी चालते पण आंबट गोड चवीचे लोणचं मात्र हवे असते. बाजारात अनेक वेगवेगळ्या पदार्थापासून बनवलेले लोणचं उपलब्ध आहेत. कैरीचे लोणचं, मिरची लोणचं, लसूण, आवळा, बीट इत्यादी अनेक वेगवेगळ्या पदार्थांपासून लोणचं बनवले जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये गाजर लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात गाजर मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. गाजरपासून हलवा किंवा इतर अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. गाजरपासून बनवलेले पदार्थ चावीलाच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर ठरते. लोणचं तुम्ही भाकरी, डाळभात, चपाती किंवा पराठासोबत सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया गाजर लोणचं बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

लहान मुलांना डब्यात द्या कुरकुरीत पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरमुऱ्यांचे लाडू, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • गाजर
  • बडीशेप
  • मीठ
  • जिरं
  • मोहरी
  • कांद्याची बी
  • हळद
  • लाल तिखट
  • आमचूर पावडर
  • तेल
  • हिंग
आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

कृती:

  • गाजर लोणचं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, गाजर स्वच्छ पाण्याने धुवून त्यांच्या वरील साल काढून मध्यम आकाराचे उभे तुकडे करा.
  • कढईमध्ये धणे, बडीशेप, जिरं, मोहरी मंद आचेवर भाजा. त्यानंतर थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पावडर तयार करून घ्या. या मसाल्यामुळे लोणचं चविष्ट होईल.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात कांद्याचं बी घालून भाजून घ्या. त्यानंतर त्यात गाजर घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेला मसाला, हळद, लाल तिखट आणि आमचूर पावडर घालून पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • गाजर आणि मसाले व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर गॅस बंद करून तयार केलेले मिश्रण थंड करा आणि काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले गाजर लोणचं.

Web Title: How to make carrot pickle at home simple food recipe benefits of eating carrot

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वीकेंडला १५ मिनिटांमध्ये बनवा हॉटेल स्टाइल ‘तंदूर पनीर टिक्का’, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी
1

वीकेंडला १५ मिनिटांमध्ये बनवा हॉटेल स्टाइल ‘तंदूर पनीर टिक्का’, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे
2

आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

लहान मुलांना डब्यात द्या कुरकुरीत पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरमुऱ्यांचे लाडू, नोट करून घ्या रेसिपी
3

लहान मुलांना डब्यात द्या कुरकुरीत पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरमुऱ्यांचे लाडू, नोट करून घ्या रेसिपी

हेल्दी पण टेस्टी रेसिपी! सकाळचा नाश्ता होईल आणखीन मजेदार, थंडीत घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘मेथी थेपला’
4

हेल्दी पण टेस्टी रेसिपी! सकाळचा नाश्ता होईल आणखीन मजेदार, थंडीत घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘मेथी थेपला’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

साध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 27, 2026 | 08:00 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात हवामान विभागाकडून पावसाचा इशारा; अनेक शाळा बंद, ऑरेंज अलर्टही जारी…

ऐन जानेवारी महिन्यात हवामान विभागाकडून पावसाचा इशारा; अनेक शाळा बंद, ऑरेंज अलर्टही जारी…

Jan 27, 2026 | 07:21 AM
Chandra Shani Yog: 27 जानेवारीला चंद्र शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांना राहावे लागेल सावध

Chandra Shani Yog: 27 जानेवारीला चंद्र शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांना राहावे लागेल सावध

Jan 27, 2026 | 07:05 AM
JIO Recharge Plan: OTT पाहणाऱ्यांसाठी बेस्ट डील! जिओच्या या ऑफर्सने मनोरंजन होणार डबल, खर्च करावे लागणार केवळ इतके रुपये

JIO Recharge Plan: OTT पाहणाऱ्यांसाठी बेस्ट डील! जिओच्या या ऑफर्सने मनोरंजन होणार डबल, खर्च करावे लागणार केवळ इतके रुपये

Jan 27, 2026 | 06:54 AM
2 लाख रुपये भरा आणि Kia Carens Clavis घरी घेऊन जावा! जाणून घ्या EMI चा सोपा हिशोब

2 लाख रुपये भरा आणि Kia Carens Clavis घरी घेऊन जावा! जाणून घ्या EMI चा सोपा हिशोब

Jan 27, 2026 | 06:15 AM
कोणत्याही लक्षणांशिवाय होऊ शकतो हर्नियाचा त्रास! शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे आणि त्यावरील उपाय

कोणत्याही लक्षणांशिवाय होऊ शकतो हर्नियाचा त्रास! शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे आणि त्यावरील उपाय

Jan 27, 2026 | 05:30 AM
Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

Jan 27, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM