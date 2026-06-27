घोर अन्याय! श्रेयस, गौतम खरचं ‘गंभीर’ होणार का? Vaibhav ला खेळवणार? पराभवावर अय्यरचे स्पष्टीकरण

कालच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला स्थान मिळेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र त्याला संघात स्थान देण्यात आले नाही. काल त्याने इंटरनॅशनल डेब्यू केले असते तर कमी वयात डेब्यू करण्याचा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड त्याने मोडला असता. मात्र आटा पुढील सामन्यात तरी श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू करण्याची संधी देणार का हे पहावे लागणार आहे.
श्रेयस अय्यर कर्णधार म्हणून पहिलाच सामना खेळत होता. मात्र त्याच्या नेतृत्वात भारताला परभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे सोशल मिडियावर अनेक रील्स, मीम्स व्हायरल होत आहेत. आता कालच्या परभवावर श्रेयस अय्यरने स्पष्टीकरण दिले आहे. तो म्हणाला, ‘वैभव एक शानदार आणि उत्तम खेळाडू आहे. मात्र दुर्दैवाने कालच्या सामन्यात तो खेळू शकला नाही.’ यांच्या संघात गेल्या काही सामन्यांमध्ये चांगला खेळ करणारे खेळाडू देखील आहेत.
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भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यातील दूसरा सामना उद्या होणार आहे. त्यामुळे या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला स्थान दिले जाणार का हे पहावे लागणार आहे. कालच्या सामन्यात दारुण पराभव झाल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीला उद्या संघात स्थान देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अन्यथा वैभव सूर्यवंशी आणि त्याच्या चाहत्यांना अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Shivam Dubey चा धमाका
सर्वात कमी बॉल्समध्ये टी 20 चे 1000 रन्स पूर्ण करणारा तो तिसरा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. 648 बॉल्समध्ये शिवम दुबेने आपले 1000 रन्स पूर्ण केले आहेत. शिवम दुबेचे टी 20 करियर चांगले राहिले आहे. त्याने 65 सामन्यांमध्ये 1016 रन्स केल्या आहेत. या फॉर्मटमध्ये तो अत्यंत वेगाने रन्स करतो. शिवम दुबे 2024 आणि 2026 मध्ये टी 20 वर्ल्डकपसाठी भारतीय संघाचा हिस्सा राहिलेला आहे.
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आयर्लंडने भारताला लोळवलं
भारत विरुद्ध आयर्लंड या दोन संघांमध्ये टी 20 सिरिजमधला पहिला सामना खेळवण्यात आला. आयर्लंडने भारताला प्रथम फलंदाजी करताना 183 रन्सचे टार्गेट दिले होते. भारताकडून अभिषेक शर्माने शानदार सुरुवात केली. अखेर या पहिल्या टी 20 सामन्यात आयर्लंड संघाचा 34 रन्सने विजय झाला आहे. कर्णधार म्हणून पहिल्याच सामन्यात श्रेयस अय्यर आणि भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.