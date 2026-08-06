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Jos Buttler: ‘ते नाव वैभव सूर्यवंशीचे असेल…’, T20 मध्ये सर्वाधिक धावांचा रेकॉर्ड कोण तोडू शकेल? जोस बटलरची भविष्यवाणी

Updated On: Aug 06, 2026 | 11:17 AM IST
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सारांश

Jos Buttler: जोस बटलरने टी-२० क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावांचा कायरॉन पोलार्डचा विक्रम मोडला आहे. तो आता टी-२० क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला आहे. बटलरने केले भाकीत

जोस बटलरने केले मोठे विधान, वैभव सूर्यवंशीबाबत केली भविष्यवाणी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

जोस बटलरने केले मोठे विधान, वैभव सूर्यवंशीबाबत केली भविष्यवाणी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • जोस बटलरचा टी२० मध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड 
  • वैभव सूर्यवंशी रेकॉर्ड मोडू शकत असल्याचे भाकीत 
  • किरॉन पोलार्डचा रेकॉर्ड जोसने मोडला 
‘द हंड्रेड’ स्पर्धेत मँचेस्टर सुपर जायंट्सकडून खेळताना जोस बटलरने २० चेंडूंमध्ये नाबाद ५१ धावा करून टी-२० क्रिकेटमध्ये एक मोठा टप्पा गाठला. Jos Buttler ने टी-२० क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावांचा किरॉन पोलार्डचा विश्वविक्रम मोडला. मात्र, नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केल्यानंतर, त्याने भविष्यवाणी केली की एक दिवस वैभव सूर्यवंशी हा विक्रम आपल्या नावावर करू शकतो.

‘द हंड्रेड’ स्पर्धेतील मँचेस्टर सुपर जायंट्स आणि वेल्श फायर यांच्यातील सामन्यादरम्यान, जोस बटलरने किरॉन पोलार्डचा कारकिर्दीतील टी-२० धावांचा विश्वविक्रम मोडला. त्याच्या व्हाईट-बॉल कारकिर्दीतील ही आणखी एक मोठी कामगिरी आहे. सामन्यानंतर, त्याने आपल्या अलीकडील फॉर्ममध्ये परतण्याबद्दल चर्चा केली आणि गंमतीने म्हटले की भविष्यात भारताचा वैभव सूर्यवंशी त्याच्याकडून हा विक्रम हिसकावून घेऊ शकतो.

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‘मी पण तेच केले आहे’ – बटलर 

स्काय क्रिकेटशी बोलताना बटलर म्हणाला, ‘क्रिकेट किती लवकर बदलू शकते हे मजेशीर आहे. एका दिवशी तुम्ही हिरो असता, तर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही झिरो बनता. काही महिन्यांपूर्वी, मी फॉर्मसाठी झगडत होतो. आणि मग, विशेषतः गेल्या काही आठवड्यांपासून, मला असं वाटतंय की मी माझ्या आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये फलंदाजी करत आहे. यात खूप मजा आली. तुमच्याकडे फक्त दोनच पर्याय असतात: एकतर हार मानणे किंवा पुढे जात राहण्याचे आणि आपला फॉर्म परत मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याचे धैर्य दाखवणे. त्यामुळे, मी याच गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. माझ्यात त्या टप्प्यावर परत येण्याचे धैर्य आणि दृढनिश्चय होता, आणि मी तेच केले आहे.’

‘त्याचे नाव सूर्यवंशी असेल’, बटलरचे भाकीत 

बटलर म्हणाला, ‘सर्वाधिक टी२० धावा तुमच्या नावावर आहेत, हा विचारच खूप छान वाटतो. एक दिवस कोणीतरी हा विक्रम नक्कीच मोडेल, आणि कदाचित तो सूर्यवंशी असेल. पण हो, हा एक अभिमानाचा क्षण आहे. खरं तर, आम्ही खेळलेला शेवटचा सामना एमआय लंडनविरुद्ध होता. ‘पॉली’ (किरॉन पोलार्ड) डगआऊटमध्ये बसलेला असताना, जर मी त्याच्यासमोर त्याला मागे टाकू शकलो असतो तर खूप छान वाटले असते. तिथे अनेक मोठी नावे आणि विशेष खेळाडू होते, त्यामुळे मला याचा खूप अभिमान वाटतो.’

वैभवने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे

बटलरने केलेला सूर्यवंशीचा उल्लेख हे दाखवतो की या १५ वर्षीय भारतीय खेळाडूने किती वेगाने आपली छाप पाडली आहे. त्याच्या निर्भीड फलंदाजीने आणि प्रचंड ताकदीने त्याला जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात लक्षवेधी युवा खेळाडूंपैकी एक बनवले आहे. फारच कमी वयात वैभवने हा मान मिळवला आहे आणि याचा नक्कीच वैभव आणि अगदी त्याचा चाहत्यांनाही आनंद आहे. 

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Web Title: Jos buttler t20 runs world record said vaibhav sooryanshi will break it one day

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Published On: Aug 06, 2026 | 11:17 AM

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