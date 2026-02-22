Greenland खरेदीचा नवा फंडा? ट्रम्प यांनी पाठवलं अत्याधुनिक हॉस्पिटल शिप; जगात खळबळ

Greenland Dispute : ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन फसला? कॅनडा-फ्रान्सने उचललं हे मोठं पाऊल; ग्रीनलँड विकत घेण्याचं स्वप्न भंगणार?
ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर याची घोषणा शेअर करत म्हटले की, ग्रीनलँडच्या लोकांची योग्य काळजी घेण्यासाठी लुईझियानाच्या राज्यपालांसोबत ते चर्चा करत आहे. त्यांनी सांगितले की, एक हॉस्पिटल शिप आधीच मार्गावर असून तेथील लोकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देईल. याबाबत अद्याप कोणतीही सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच ग्रीनलँडने देखील अशा कोणत्याही मदतीची विनंती केल्याची पुष्टी केलेली नाही.
ग्रीनलँड हा डेन्मार्कच्या नियंत्रणाखालील एक स्वायत्त देश आहे. गेल्या वर्षापासून ट्रम्प ग्रीनलँड खरेदीसाठी प्रयत्न करत आहे. परंतु ग्रीनलँडच्या लोकांना आणि डेन्मार्कने ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव नाकराला आहे. यामुळे दोन्ही देशांत तणाव लक्षणीरित्या वाढला आहे. तसेच युरोपीय देशांनी देखील अमेरिकेच्या ग्रीनलँडवरील नियंत्रणाला विरोध केला होता. यामुळे ट्रम्प यांनी या देशांना टॅरिफची धमकी दिली होती. सध्या ट्रम्प यांनी डेन्मार्कच्या परवानगीशिवाय पाठवलेले हॉस्पिटल शिप त्यांच्या सार्वभौम प्रदेशात घुसखोरी मानली जात आहे. यामुळे वाद अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारमातही खळबळ उडाली आहे. परवानगीशिवाय अशी मदत पाठवण्यामागे ट्रम्प यांची मोठी खेळी असल्याचे म्हटले जात आहे. ट्रम्प आता ग्रीनलँड खरेदीसाठी कोणता नवा फंडा वापरत आहेत असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प भू-राजकीय स्थितीवर आणि त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या डेन्मार्क आणि डॅनिश लोक ट्रम्प यांच्या या मदतीला कसा प्रतिसाद देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
