SL vs ENG : दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकले, श्रीलंका गोलंदाजी करणार! नजर टाका Playing 11 वर

Sri Lanka vs England Toss Update : पाकिस्तान विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये पहिला सुपर 8 चा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. आज विश्वचषक 2026 चे सुपर 8 चे दोन सामने खेळवले जाणार आहे, पहिला सामना हा इंग्लंड विरूद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये होणार आहे तर दुसरा सामना हा भारत विरूद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये रंगणार आहे. इंग्लंड आणि श्रीलंका आज पल्लेकेले येथे टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ सामन्यात खेळणार आहेत. हा सामना सुपर ८ टप्प्यातील दुसरा सामना आहे. इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका सुपर ८ सामना दुपारी ३:०० वाजता सुरू होईल.
इंग्लंड विरूद्ध श्रीलंका या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले, या सामन्यामध्ये श्रीलंकेच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंकेच्या संघाने त्याच्या संघामध्ये काही बदल केले आहे, तर इंग्लंडच्या संघाने त्याच्या संघामध्ये कोणताही बदल केला नाही. प्रमोद मदुशनऐवजी दुष्मंथा चामीरा आणि कुसल परेराच्या जागी कामिल मिश्रारा संघात आला. दोन्ही संघासाठी पहिला सुपर 8 चा संघाचा सामना महत्वाचा असणार आहे.
🚨TOSS: Sri Lanka win the toss & opt to bowl in Pallekele! 🏟️ The Playing XIs are in! 📝 Who will take their first win in the Super 8? 🤔 ICC Men’s #T20WorldCup | Super 8 #SLvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/dZWPZfqfbO pic.twitter.com/vCKCzlsUMk — Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2026
इंग्लंडचा संघ: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद.
श्रीलंकेची प्लेइंग इलेव्हन: पथुम निसांका, कामिल मिश्रा, कुसल मेंडिस (यष्टीरक्षक), पवन रथनायके, कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका (कर्णधार), दुनिथ वेललागे, दुशन हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थेक्षाना, दिलशान मदुशानका
जानेवारी २०२४ पासून पथुम निस्सांकाचा टी२० मध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या डावातील रेकॉर्ड वेगवेगळा आहे. धावांचा पाठलाग करताना, त्याने २२ डावांमध्ये ५८.७२ च्या सरासरीने आणि १५७.५२ च्या स्ट्राईक रेटने १०५७ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये दोन शतके आणि आठ अर्धशतकांचा समावेश आहे. पहिल्या डावात, त्याने २४ डावांमध्ये फक्त ४८१ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये फक्त दोन अर्धशतके आहेत, २०.०४ च्या सरासरीने आणि १२२.७ च्या स्ट्राईक रेटने.