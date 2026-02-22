नवीन आणि आकर्षक अवतारात येतेय Maruti Suzuki Brezza, जाणून घ्या इंटिरिअर आणि डिझाइनमधील बदल

मारुती सुझुकी 2026 मध्ये त्यांच्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही, ब्रेझ्झामध्ये एक मोठे अपडेट लाँच करण्याची तयारी करत आहे. असे मानले जाते की हे अपडेट 2026 च्या अखेरीस, शक्यतो सणासुदीच्या काळात येण्याची शक्यता आहे. यावेळी, कंपनी केवळ किरकोळ कॉस्मेटिक बदल करणार नाही तर इंजिन आणि गिअरबॉक्स सारख्या मेकॅनिकल घटकांमध्ये देखील महत्त्वपूर्ण बदल करील असा अंदाज आहे. नवीन ब्रेझ्झाचे उद्दिष्ट परफॉर्मन्स, जास्त मायलेज आणि आधुनिक ड्रायव्हिंग अनुभव प्रदान करणे आहे.
2026 मधील Maruti Suzuki Brezza मध्ये सर्वात मोठा बदल इंजिनमध्ये होण्याची शक्यता आहे. माहितीनुसार, यात सध्या Maruti Suzuki Fronx मध्ये दिले जाणारे 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात येऊ शकते. हे इंजिन 1200cc पेक्षा कमी क्षमतेचे असल्याने ते कमी कर श्रेणीत येते.
सध्या उपलब्ध Brezza मध्ये 1.5 लिटर नॅचरल्ली अॅस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन दिले जाते. मात्र नवीन टर्बो पेट्रोल इंजिन अधिक पॉवर आणि सुधारित ड्रायव्हिंग अनुभव देऊ शकते. टर्बो पेट्रोल इंजिनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स मिळण्याची शक्यता आहे. हा गिअरबॉक्स सध्याच्या 5-स्पीड गिअरबॉक्सपेक्षा अधिक आधुनिक मानला जाईल आणि विशेषतः महामार्गावर चांगले क्रूझिंग व सुधारित मायलेज देण्यास मदत करेल.
ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. मात्र Fronx प्रमाणे टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक पर्यायही दिला जाऊ शकतो, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, सध्याचे 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन CNG पर्यायासह सुरू ठेवले जाऊ शकते, ज्यामुळे जास्त मायलेज शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी पर्याय उपलब्ध राहील.
नवीन ब्रेझ्झामध्ये किरकोळ एक्सटिरिअर बदल अपेक्षित आहेत. त्यात नवीन बंपर, अपडेटेड हेडलॅम्प डिझाइन आणि नवीन अलॉय व्हील्सचा समावेश असू शकतो. या बदलांमुळे एसयूव्हीला अधिक ताजे आणि आधुनिक लूक मिळेल. इंटिरिअरमध्ये सध्याच्या मॉडेलपेक्षा मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम असू शकते. केबिनमध्ये नवीन ट्रिम, अपडेटेड डॅशबोर्ड डिझाइन आणि सुधारित फीचर्स देखील असू शकतात. यामुळे ब्रेझ्झाचे इंटीरियर अधिक प्रीमियम वाटू शकते.