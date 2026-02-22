Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नवीन आणि आकर्षक अवतारात येतेय Maruti Suzuki Brezza, जाणून घ्या इंटिरिअर आणि डिझाइनमधील बदल

भारतात मारुती सुझुकीच्या अनेक कार लोकप्रिय आहेत, अशीच एक कार म्हणजे Maruti Suzuki Brezza. आता लवकरच या कारचे अपडेटेड व्हर्जन येण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 04:54 PM
  • मारुती सुझुकी ब्रेझ्झा नवीन रूपात येण्यास सज्ज
  • कारच्या कोणत्या गोष्टीत होऊ शकतो बदल?
  • जाणून घ्या सविस्तर माहिती
भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये अनेक उत्तम आणि लोकप्रिय ऑटो कंपन्या पाहायला मिळतात. यातही ग्राहकांची सर्वाधिक आवडती कार उत्पादक कंपनी म्हणजे Maruti Suzuki. कंपनीने विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर केल्या आहेत. अशीच एक लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही म्हणजे Brezza. आता लवकरच या कारचे अपडेटेड व्हर्जन येण्याची शक्यता आहे.

मारुती सुझुकी 2026 मध्ये त्यांच्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही, ब्रेझ्झामध्ये एक मोठे अपडेट लाँच करण्याची तयारी करत आहे. असे मानले जाते की हे अपडेट 2026 च्या अखेरीस, शक्यतो सणासुदीच्या काळात येण्याची शक्यता आहे. यावेळी, कंपनी केवळ किरकोळ कॉस्मेटिक बदल करणार नाही तर इंजिन आणि गिअरबॉक्स सारख्या मेकॅनिकल घटकांमध्ये देखील महत्त्वपूर्ण बदल करील असा अंदाज आहे. नवीन ब्रेझ्झाचे उद्दिष्ट परफॉर्मन्स, जास्त मायलेज आणि आधुनिक ड्रायव्हिंग अनुभव प्रदान करणे आहे.

Electric Vehicle ला 100 टक्के चार्ज करणे योग्य आहे का? यामुळे खरंच काही नुकसान होते? जाणून घ्या

नवीन टर्बो पेट्रोल इंजिन

2026 मधील Maruti Suzuki Brezza मध्ये सर्वात मोठा बदल इंजिनमध्ये होण्याची शक्यता आहे. माहितीनुसार, यात सध्या Maruti Suzuki Fronx मध्ये दिले जाणारे 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात येऊ शकते. हे इंजिन 1200cc पेक्षा कमी क्षमतेचे असल्याने ते कमी कर श्रेणीत येते.

सध्या उपलब्ध Brezza मध्ये 1.5 लिटर नॅचरल्ली अ‍ॅस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन दिले जाते. मात्र नवीन टर्बो पेट्रोल इंजिन अधिक पॉवर आणि सुधारित ड्रायव्हिंग अनुभव देऊ शकते. टर्बो पेट्रोल इंजिनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स मिळण्याची शक्यता आहे. हा गिअरबॉक्स सध्याच्या 5-स्पीड गिअरबॉक्सपेक्षा अधिक आधुनिक मानला जाईल आणि विशेषतः महामार्गावर चांगले क्रूझिंग व सुधारित मायलेज देण्यास मदत करेल.

‘या’ Automatic Car ची ग्राहकांना भुरळ! 2 लाखाच्या डाउन पेमेंटनंतर ‘इतकाच’ असेल EMI, जाणून घ्या सोपा हिशोब

ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. मात्र Fronx प्रमाणे टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक पर्यायही दिला जाऊ शकतो, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, सध्याचे 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन CNG पर्यायासह सुरू ठेवले जाऊ शकते, ज्यामुळे जास्त मायलेज शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी पर्याय उपलब्ध राहील.

डिझाइन आणि इंटिरिअरमध्ये नवीन काय आहे?

नवीन ब्रेझ्झामध्ये किरकोळ एक्सटिरिअर बदल अपेक्षित आहेत. त्यात नवीन बंपर, अपडेटेड हेडलॅम्प डिझाइन आणि नवीन अलॉय व्हील्सचा समावेश असू शकतो. या बदलांमुळे एसयूव्हीला अधिक ताजे आणि आधुनिक लूक मिळेल. इंटिरिअरमध्ये सध्याच्या मॉडेलपेक्षा मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम असू शकते. केबिनमध्ये नवीन ट्रिम, अपडेटेड डॅशबोर्ड डिझाइन आणि सुधारित फीचर्स देखील असू शकतात. यामुळे ब्रेझ्झाचे इंटीरियर अधिक प्रीमियम वाटू शकते.

Published On: Feb 22, 2026 | 04:54 PM

