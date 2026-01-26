Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Sl Vs Eng Joe Root Breaks Pietersens Record To Become Englands New Man Of The Match King

SL vs ENG : जो रूटने मोडला पीटरसनचा विक्रम! बनला इंग्लंडचा नवा ‘मॅन ऑफ द मॅच’ किंग; ‘हा’ पराक्रम करून रचला इतिहास

इंग्लंड आणि श्रीलंका यांच्यात तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने श्रीलंकेचा ५ विकेट्सने पराभव केला. या सामन्यात इंग्लंडचा अनुभवी फलंदाज जो रूटने इंग्लंडचा माजी केविन पीटरसनचा विक्रम मोडला.

Updated On: Jan 26, 2026 | 02:56 PM
SL vs ENG : जो रूटने मोडला पीटरसनचा विक्रम! बनला इंग्लंडचा नवा ‘मॅन ऑफ द मॅच’ किंग; ‘हा’ पराक्रम करून रचला इतिहास

जो रूटने मोडला पीटरसनचा विक्रम(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Joe Root’s historic feat : इंग्लंड सध्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे. येथे या दोन देशांमध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने श्रीलंकेचा ५ विकेट्सने पराभव केला. या सामन्यात इंग्लंड संघातील अनुभवी फलंदाज जो रूटने आणखी एक ऐतिहासिक कामगिरी करत नवा कीर्तिमान प्रस्थापित केला आहे. श्रीलंकेविरुद्ध कोलंबो येथे खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात शानदार अष्टपैलू खेळ करत रूटने ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार पटकावला आणि या बाबतीत इंग्लंडचा माजी स्टार केविन पीटरसनचा विक्रम मोडीत काढला. या सामन्यातील विजयासह इंग्लंडने वनडे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली.प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेचा संघ २१९ धावांवर आटोपला. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी अचूक मारा केला, तर जो रूटनेही गोलंदाजी करतदोन महत्त्वाचे बळी घेतले.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 आधी या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! वडिलांचे झाले निधन

लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. मात्र, तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीस आलेल्या जो रूटने डाव सावरत संयमी आणि प्रभावी खेळी केली. त्यांनी ९० चेंडूंमध्ये ७५ धावांची अर्धशतकी खेळी केली, ज्यात पाच चौकारांचा समावेश होता. बेन डकेटसोबतची त्यांची भागीदारी निर्णायक ठरली, तर नंतर हॅरी ब्रूकसोबत त्यांनी विजयाची पायाभरणी केली. या कामगिरीसाठी जो रूटला ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ म्हणून गौरवण्यात आले.

इंग्लंडसाठी सर्वाधिक सामनावीर खालीलपैकी

  1. जो रूट-२७ 
  2.  केविन पीटरसन-२६
  3. जोस बटलर-२४ 
  4. जॉनी बेअरस्टो-२२ 
  5.  इऑन मॉर्गन-२१
  6.  बेन स्टोक्स-२१
हेही वाचा : अभिषेक शर्मापेक्षा जास्त स्फोटक फलंदाज कोण आहे? आकाश चोप्राने केले नाव उघड

भारताने न्यूझीलंडला पराभूत करत मालिका जिंकली

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात काल गुवाहाटी येथे तिसरा टी-२० सामना खेळला गेला. या सामन्यात इंग्लंडने दिलेले १५४ धावांचे लक्ष्य भारताने १० षटकातच २ गडी गमावून पूर्ण केले.  भारताने सलग ३ सामने जिंकत भारताने ही मालिका खिशात घातली आहे. अभिषेक शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या झंझावाती खेळीपुढे न्यूझीलंडचा टिकाव लागू शकला नाही.  अभिषेकने नागपूरनंतर  पुन्हा एकदा न्यूझीलंडच्या तोंडचे पाणी पळवले असल्याचे दिसून आले. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव फॉर्मात आयाला असून त्याने या सामन्यात २६ चेंडूत नाबाद ५७ धावा केल्या तर अभिषेक शर्माने २० चेंडूत ६८ धावांची नाबाद खेळी केली.

Web Title: Sl vs eng joe root breaks pietersens record to become englands new man of the match king

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 02:54 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SL vs ENG : जो रूटने मोडला पीटरसनचा विक्रम! बनला इंग्लंडचा नवा ‘मॅन ऑफ द मॅच’ किंग; ‘हा’ पराक्रम करून रचला इतिहास

SL vs ENG : जो रूटने मोडला पीटरसनचा विक्रम! बनला इंग्लंडचा नवा ‘मॅन ऑफ द मॅच’ किंग; ‘हा’ पराक्रम करून रचला इतिहास

Jan 26, 2026 | 02:54 PM
Republic Day 2026: ड्रॅगन आणि हत्तीची जोडी पुन्हा एकत्र; शी जिनपिंग यांचा पंतप्रधान मोदींना संदेश, म्हटले, ‘दोन्ही देश…’

Republic Day 2026: ड्रॅगन आणि हत्तीची जोडी पुन्हा एकत्र; शी जिनपिंग यांचा पंतप्रधान मोदींना संदेश, म्हटले, ‘दोन्ही देश…’

Jan 26, 2026 | 02:52 PM
”कधी पाय, कधी जीभ…”, या आजाराशी झुंज देतोय Hrithik Roshan, पोस्ट करत म्हणाला…

”कधी पाय, कधी जीभ…”, या आजाराशी झुंज देतोय Hrithik Roshan, पोस्ट करत म्हणाला…

Jan 26, 2026 | 02:49 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Bihar Crime: नवऱ्याशी भांडणानंतर घर सोडले, बिहारची महिला बंगालच्या रेड लाईट एरियात विकली; कस्टमरमुळे सुटका

Bihar Crime: नवऱ्याशी भांडणानंतर घर सोडले, बिहारची महिला बंगालच्या रेड लाईट एरियात विकली; कस्टमरमुळे सुटका

Jan 26, 2026 | 02:41 PM
मुळावा परिसरातील ऊस उत्पादकांची कोंडी! टोळ्यांचा तुटवडा, कारखान्यांची मनमानी; ऊस शेतात उभा

मुळावा परिसरातील ऊस उत्पादकांची कोंडी! टोळ्यांचा तुटवडा, कारखान्यांची मनमानी; ऊस शेतात उभा

Jan 26, 2026 | 02:41 PM
Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

Jan 26, 2026 | 02:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM