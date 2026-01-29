Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Crime: महिलांसमोर ढकललं, अपमान झाला, मालाड स्टेशनवरील प्राध्यापक हत्येमागचं कारण आरोपीने उघड केलं

मालाड स्टेशनवर लोकलमधून उतरताना झालेल्या क्षुल्लक वादातून प्राध्यापक आलोक सिंग यांची हत्या झाली. महिलांसमोर अपमान झाल्याच्या रागातून ओंकार शिंदेने चिमट्याने वार केल्याची कबुली दिली आहे.

Jan 29, 2026 | 10:50 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लोकल ट्रेनमध्ये उतरताना ढकलल्यावर वाद, महिलांसमोर अपमान झाल्याचा आरोपीचा दावा
  • रागाच्या भरात बॅगेतील चिमट्याने वार; प्राध्यापकांचा मृत्यू
  • आरोपीला मृत्यू झाल्याची कल्पनाच नव्हती, पोलिस चौकशी सुरू
मुंबई: मुंबई येथील मालाड स्टेंशनवर क्षुल्लक कारणावरून चार दिवसांपूर्वी प्राध्यापकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी आरोपी ओंकार शिंदे याला अटक करण्यात आली. ट्रेनमधून उतरताना ओंकार शिंदे याने धारदार शस्त्राने भोसकून जीव घेतला. यात मृत्यू झालेल्या प्रवाशी प्राध्यापकाचा नाव अलोक सिंग असे आहे. आता या प्रकरणातील आरोपीने हत्येमागचे कारण सांगितले आहे.

Bengaluru Crime: १० लाखांच्या हुंड्यासाठी छळ, कधी बाथरूममध्ये कोंडलं तर कधी बेदम मारहाण; २४ वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन

कारण काय?

पोलीस सूत्रानुसार, ही घटना शनिवारी बोरिवलीकडे जाणाऱ्या लोकर ट्रेनमध्ये घडली. दोन महिला फुटबोर्डजवळ उभ्या होत्या, त्यांच्या मागे एनएम कॉलेजचे व्याख्याते आलोक कुमार सिंग आणि एक सहकारी प्राध्यापक होते. आरोपी ओंकार शिंदे हा त्यांच्या मागे उभा होता. चौकशीदरम्यान, शिंदेने दावा केला की तो पुढे जाण्याच्या प्रयत्न करता असताना अलोक सिंगने त्याला ढकलले आणि म्हणाला, तुम्हाला “तुम्हाला दिसत नाही का, पुढे महिला उभ्या आहेत?” यावर दोन्ही महिला मागे वळल्या. त्यावेळी त्याला महिलांसमोर अपमान झाला असे वाटले. यामुळे तो संतापला.

रागाच्या भरात शिंदेला आठवले की त्याच्या बॅगेत एक चिमटा आहे, जो तो दागिने बनवण्यासाठी वापरतो. त्याने त्याच चिमट्याने प्राध्यापकावर भोकसले. आरोपीचा हेतू त्यांना मारण्याचा नव्हता, तर तो फक्त त्याला धडा शिकवण्यासाठी चिमट्याने टोचण्याचा आणि नंतर पळून जाण्याचा विचार करत होता. असे त्याने सांगितले. मात्र तो वार इतका गंभीर ठरला की आलोक कुमार सिंग यांचा मृत्यु झाला.

त्याला प्राध्यापकाची मृत्यूची माहिती नव्हती जेव्हा पोलिसांनी अटक केली तेव्हा त्याला समजले. असाही आरोपीचा दावा आहे. सध्या पोलीस आरोपीच्या जबाबची चौकशी करत आहेत. त्याच्या वडिलांनी पोलिसांना असेही सांगितले की त्याच्या मुलाला त्याचा राग नियंत्रित करणे कठीण जात आहे. आरोपी ओंकार शिंदे हा रागीट स्वभावाचा आहे असे त्यांनी सांगितले.

आता आरोपीने केलेल्या या दाव्याने या प्रकरणाला एक नवे वळण मिळाले आहे. आता त्याच्यावर काय कारवाई करण्यात येणार या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Bhandara Crime: चित्रपटात जवळ न बसल्याचा राग; पत्नीने पतीवर चढवला चाकूने जीवघेणा हल्ला

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: मुंबईच्या मालाड स्टेशनवर, लोकल ट्रेनमधून उतरताना.

  • Que: हत्येमागचं कारण काय सांगितलं?

    Ans: महिलांसमोर ढकलून अपमान केल्याने राग आल्याचा दावा आरोपीने केला.

  • Que: आरोपीने कोणते शस्त्र वापरले?

    Ans: दागिने बनवण्यासाठी वापरला जाणारा चिमटा (धारदार साधन).

Published On: Jan 29, 2026 | 10:50 AM

Jan 29, 2026 | 10:50 AM
सुधागडाचा ऐतिहासिक ‘पूर्व बुरुज’ पुन्हा पर्यटकांसाठी खुला; ट्रेक क्षितिज संस्थेच्या श्रमदान मोहिमेला यश

सुधागडाचा ऐतिहासिक ‘पूर्व बुरुज’ पुन्हा पर्यटकांसाठी खुला; ट्रेक क्षितिज संस्थेच्या श्रमदान मोहिमेला यश

Jan 29, 2026 | 10:43 AM
SL vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी

SL vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी

Jan 29, 2026 | 10:43 AM
Ajit Pawar Plane Crash : विमानात बसण्यापूर्वी अजित पवारांचा पत्नी सुनेत्रा पवारांना ‘तो’ फोन ठरला अखेरचा; नेमकं काय म्हणाले होते

Ajit Pawar Plane Crash : विमानात बसण्यापूर्वी अजित पवारांचा पत्नी सुनेत्रा पवारांना ‘तो’ फोन ठरला अखेरचा; नेमकं काय म्हणाले होते

Jan 29, 2026 | 10:40 AM
Birthday Cake: वाढदिवसाच्या दिवशी केकवरील मेणबत्ती का विझवली जाते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

Birthday Cake: वाढदिवसाच्या दिवशी केकवरील मेणबत्ती का विझवली जाते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

Jan 29, 2026 | 10:38 AM
अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण

अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण

Jan 29, 2026 | 10:28 AM
Nipah Virus: कोव्हिडपेक्षाही घातक ‘निपाह’ची भारतात एन्ट्री; मेंदूला सूज देणारा प्राणघातक आजार, पश्चिम बंगालमध्ये दोन रुग्ण आढळले

Nipah Virus: कोव्हिडपेक्षाही घातक ‘निपाह’ची भारतात एन्ट्री; मेंदूला सूज देणारा प्राणघातक आजार, पश्चिम बंगालमध्ये दोन रुग्ण आढळले

Jan 29, 2026 | 10:22 AM

