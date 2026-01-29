Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

29 January History: जेव्हा 2 इंजिनांची ‘जंबो ट्रेन’ पहिल्यांदा धावली अन् भारताचा नकाशाच बदलला, वाचा ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

२९ जानेवारी १९७९ हा दिवस इतिहासात कोरलेला आहे. याच दिवशी भारतातील पहिली "जंबो ट्रेन", तामिळनाडू एक्सप्रेस, ला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. दोन इंजिन आणि २१ डबे असलेली ही पहिली प्रवासी ट्रेन होती.

Updated On: Jan 29, 2026 | 10:59 AM
january 29 history india first jumbo train tamil nadu express babur chanderi victory

29 January History: जेव्हा २ इंजिनांची 'जंबो ट्रेन' पहिल्यांदा धावली अन् भारताचा नकाशाच बदलला, वाचा 'या' दिवसाचा रंजक इतिहास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • रेल्वे क्रांतीचा ऐतिहासिक दिवस: २९ जानेवारी १९७९ रोजी भारताची पहिली ‘जंबो ट्रेन’ म्हणून ओळखली जाणारी ‘तामिळनाडू एक्सप्रेस’ दोन इंजिन आणि २१ डब्यांसह नवी दिल्ली ते चेन्नई प्रवासासाठी पहिल्यांदा धावली.
  • उत्तर-दक्षिण भारताची जवळीक: २,१८८ किलोमीटरचे अंतर केवळ ३२ तासांत पूर्ण करत या ट्रेनने दक्षिण भारताला देशाच्या राजधानीशी जोडण्यात क्रांती घडवून आणली.
  • इतिहासातील इतर सुवर्णक्षण: मुघल सम्राट बाबरचा चंदेरी विजय (१५२८), कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड यांचा जन्म (१९७०) आणि न्यूरालिंकचा मेंदूतील चिप प्रयोग (२०२४) यांसारख्या अनेक जागतिक घटनांनी आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरला आहे.

First jumbo train Tamil Nadu Express 1979 : भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात २९ जानेवारी हा दिवस मैलाचा दगड मानला जातो. आजच्याच दिवशी, ४७ वर्षांपूर्वी, देशातील पहिल्या “जंबो ट्रेन”ने रुळांवरून धावत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला होता. तामिळनाडू एक्सप्रेस (Tamil Nadu Express) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या ट्रेनने उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडण्याची गती कायमस्वरूपी बदलून टाकली.

‘जंबो ट्रेन’ आणि २ इंजिनांची ताकद

१९७९ मध्ये जेव्हा तामिळनाडू एक्सप्रेसला नवी दिल्ली स्थानकावरून हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला, तेव्हा ती संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरली होती. त्या काळी ट्रेनमध्ये १०-१२ डबे असणे सामान्य होते, मात्र ही ट्रेन २१ डबे घेऊन धावली. या प्रचंड वजनासाठी तिला दोन इंजिन (WDM-2 लोकोमोटिव्ह) जोडण्यात आले होते. २,१८८ किलोमीटरचा हा प्रवास नवी दिल्ली ते मद्रास (आताचे चेन्नई) दरम्यान अवघ्या ३२ तासांत पूर्ण झाला, ज्याची सरासरी गती ७० किमी/तास इतकी होती. त्या काळात इतक्या लांब पल्ल्यासाठी ही गती एक चमत्कारच मानली जात होती.

रेल्वे प्रवासातील तांत्रिक क्रांती

तामिळनाडू एक्सप्रेसने केवळ गतीच दिली नाही, तर प्रवाशांना आधुनिक सुखसोयींची ओळख करून दिली. सुरुवातीला ही ट्रेन आठवड्यातून काही दिवस धावत असे, परंतु १९८२ च्या आशियाई खेळांपूर्वी तिची वारंवारता वाढवण्यात आली. चेन्नई ते विजयवाडा मार्गाचे विद्युतीकरण झाल्यानंतर या ट्रेनला इलेक्ट्रिक इंजिन मिळाले, ज्यामुळे तिचा प्रवास अधिक सुखकर आणि जलद झाला. आजही ही ट्रेन भारतीय रेल्वेच्या सर्वात प्रतिष्ठेच्या आणि विश्वसनीय गाड्यांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते.

२९ जानेवारी: जागतिक इतिहासाची पाने

आजच्या दिवसाचे महत्त्व केवळ रेल्वेपुरते मर्यादित नाही. इतिहासाच्या पुस्तकात आजच्या तारखेला अनेक मोठ्या घटनांची नोंद आहे:

  • बाबरचा चंदेरी विजय (१५२८): मुघल साम्राज्याचा संस्थापक बाबर याने मेवाडच्या राणा सांगाचा पराभव करून ऐतिहासिक चंदेरी किल्ला जिंकला होता.
  • कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड (१९७०): भारताला ऑलिंपिकमध्ये नेमबाजीत रौप्य पदक मिळवून देणारे खेळाडू आणि माजी केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांचा आज जन्मदिवस आहे.
  • एलोन मस्कची न्यूरालिंक (२०२४): तंत्रज्ञानाच्या जगात आजच्याच दिवशी एलोन मस्क यांनी जाहीर केले होते की, त्यांच्या ‘न्यूरालिंक’ कंपनीने पहिल्यांदाच मानवी मेंदूमध्ये संगणक चालवणारी चिप यशस्वीपणे बसवली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: भारताची पहिली 'जंबो ट्रेन' कोणती आणि ती कधी सुरू झाली?

    Ans: भारताची पहिली जंबो ट्रेन 'तामिळनाडू एक्सप्रेस' असून ती २९ जानेवारी १९७९ रोजी सुरू झाली.

  • Que: तामिळनाडू एक्सप्रेसला 'जंबो ट्रेन' का म्हणत?

    Ans: या ट्रेनमध्ये त्या काळात २१ डबे होते आणि ते ओढण्यासाठी दोन इंजिनांची ताकद वापरली जात होती, म्हणून तिला जंबो ट्रेन म्हटले जाई.

  • Que: २९ जानेवारी रोजी कोणत्या भारतीय खेळाडूचा जन्म झाला?

    Ans: ऑलिंपिक पदक विजेता नेमबाज आणि राजकीय नेते कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड यांचा जन्म २९ जानेवारी १९७० रोजी झाला.

