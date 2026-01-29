29 January History: जेव्हा 2 इंजिनांची ‘जंबो ट्रेन’ पहिल्यांदा धावली अन् भारताचा नकाशाच बदलला, वाचा ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

First jumbo train Tamil Nadu Express 1979 : भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात २९ जानेवारी हा दिवस मैलाचा दगड मानला जातो. आजच्याच दिवशी, ४७ वर्षांपूर्वी, देशातील पहिल्या “जंबो ट्रेन”ने रुळांवरून धावत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला होता. तामिळनाडू एक्सप्रेस (Tamil Nadu Express) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या ट्रेनने उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडण्याची गती कायमस्वरूपी बदलून टाकली.
१९७९ मध्ये जेव्हा तामिळनाडू एक्सप्रेसला नवी दिल्ली स्थानकावरून हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला, तेव्हा ती संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरली होती. त्या काळी ट्रेनमध्ये १०-१२ डबे असणे सामान्य होते, मात्र ही ट्रेन २१ डबे घेऊन धावली. या प्रचंड वजनासाठी तिला दोन इंजिन (WDM-2 लोकोमोटिव्ह) जोडण्यात आले होते. २,१८८ किलोमीटरचा हा प्रवास नवी दिल्ली ते मद्रास (आताचे चेन्नई) दरम्यान अवघ्या ३२ तासांत पूर्ण झाला, ज्याची सरासरी गती ७० किमी/तास इतकी होती. त्या काळात इतक्या लांब पल्ल्यासाठी ही गती एक चमत्कारच मानली जात होती.
तामिळनाडू एक्सप्रेसने केवळ गतीच दिली नाही, तर प्रवाशांना आधुनिक सुखसोयींची ओळख करून दिली. सुरुवातीला ही ट्रेन आठवड्यातून काही दिवस धावत असे, परंतु १९८२ च्या आशियाई खेळांपूर्वी तिची वारंवारता वाढवण्यात आली. चेन्नई ते विजयवाडा मार्गाचे विद्युतीकरण झाल्यानंतर या ट्रेनला इलेक्ट्रिक इंजिन मिळाले, ज्यामुळे तिचा प्रवास अधिक सुखकर आणि जलद झाला. आजही ही ट्रेन भारतीय रेल्वेच्या सर्वात प्रतिष्ठेच्या आणि विश्वसनीय गाड्यांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते.
आजच्या दिवसाचे महत्त्व केवळ रेल्वेपुरते मर्यादित नाही. इतिहासाच्या पुस्तकात आजच्या तारखेला अनेक मोठ्या घटनांची नोंद आहे:
Ans: भारताची पहिली जंबो ट्रेन 'तामिळनाडू एक्सप्रेस' असून ती २९ जानेवारी १९७९ रोजी सुरू झाली.
Ans: या ट्रेनमध्ये त्या काळात २१ डबे होते आणि ते ओढण्यासाठी दोन इंजिनांची ताकद वापरली जात होती, म्हणून तिला जंबो ट्रेन म्हटले जाई.
Ans: ऑलिंपिक पदक विजेता नेमबाज आणि राजकीय नेते कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड यांचा जन्म २९ जानेवारी १९७० रोजी झाला.