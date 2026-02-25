Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
29 बॉलमध्ये 24 धावा, अभिषेक शर्मा ना तिलक वर्मा…; ‘हा’ फिनिशर टीम इंडियासाठी ठरतोय सर्वात मोठी डोकेदुखी?

टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर सिक्स फेरीत झिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र संघातील काही फलंदाजांचा खराब फॉर्म चिंतेचा विषय ठरला आहे. दमदार फिनिशर प्रभाव टाकू शकलेला नाही.

Updated On: Feb 25, 2026 | 04:09 PM
'हा' फिनिशर
  • फिनिशरच्या वाईट फॉर्मचा परिणाम धावसंख्यांवर?
  •  चाहत्यांकडून टीकेचा सामना
  • दिग्गजांकडूनही जोरदार टीका
Team India finisher problem टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर सिक्स फेरीत भारतीय क्रिकेट संघाचा पुढील सामना गुरुवारी म्हणजेच २६ फेब्रुवारी 2026 तारखेला झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळण्यात येणार आहे. हा सामना चेन्नईच्या MA चिदंबरम स्टेडियमवर होणार आहे. हा सामना भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संघातील काही फलंदाजांचा फॉर्म टीमसाठी घातल ठरताना दिसत आहे.

खेळपट्टी ठरणार ‘गेम चेंजर’? भारताचं सेमीफायनलचं भवितव्य पिचवर अवलंबून? रिपोर्ट सांगतोय…

चाहत्यांकडून टीकेचा सामना

भारतीय संघाचा फलंदाज अभिषेक शर्मा सध्या देशभरातील क्रिकेट चाहत्यांमध्ये सर्वाधिक टीकेचा सामना करत आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात त्याने चार सामन्यांमध्ये १५ धावा केल्या आहेत. हे १५ धावा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या त्याच्या शेवटच्या टी२० सामन्यात आल्या होत्या. त्याने पहिल्या टी२० सामन्यांमध्ये भोपळा फोडलाच नव्हता.

दिग्गजांचीही जोरदार टीका

भारतीय संघासाठी कमकुवत दुवा बनलेला दुसरा खेळाडू म्हणजे तिलक वर्मा. तिलक वर्माआतापर्यंत अपेक्षांनुसार खेळू शकला नाही. त्याने पाच डावांमध्ये १०७ धावा केल्या आहेत, सरासरी २१.४० आणि स्ट्राईक रेट ११८.८८ आहे. भारतीय फलंदाजी श्रेणीत तिसऱ्या क्रमांकाच्या फलंदाजासाठी आवश्यक कामगीरी तो करताना दिसत नाही आहे. त्यामुळे टीमला हवा तसा सपोर्ट मिळत नाही आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शॉट खेळताना तो ज्या पद्धतीने आउट झाला, त्यावर सुनील गावस्कर यांच्यासारख्या दिग्गजांनीही त्याच्यावर जोरदार टीका केली आहे. या विश्वचषकात निष्काळजी शॉट खेळत अभिषेक शर्मालानेही आपले विकेट गमावले आहे.

भारताचा दमदार फिनीशर रिंकू सिंगचीही खराब खेळी

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात, रिंकू सिंगने आतापर्यंत पाच सामन्यांमध्ये फक्त 29 बॉल खेळले आणि 24 धावा केल्या आहेत. दमदार फिनिशर असलेल्या रिंकू सिंगने त्याला साजेशी अशी कामगिरी केलेली नाही. रिंकूने अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात १४ बॉल ६ धावा, नामिबियाविरुद्ध ६ बॉल १ धाव, पाकिस्तानविरुद्ध ४ बॉल ११ नाबाद आणि नेदरलँड्सविरुद्ध ३ बॉल ६ नाबाद धावा केल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याने २ बॉल खेळले पण तो धाव न घेता बाद झाला.

रिंकूची बॅट आतापर्यंत शांत

रिंकू आतापर्यंत स्पर्धेतील सर्व सामन्यांमध्ये भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग आहे. तथापि, तो बॅटने महत्त्वपूर्ण खेळी करू शकलेला नाही. त्याने पाकिस्तानविरुद्ध शेवटच्या षटकात शाहीन आफ्रिदीला नक्कीच हरवले. स्पर्धेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये तो पूर्णपणे अपयशी ठरला होता. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात रिंकूने आपले खातेही उघडले नाही. हा सामना भारताने अहमदाबादमध्ये गमावला होता.

धावांचा डोंगर आणि मोठा विजय; सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकण्यासाठी Team India ची कसरत? काय असतील समीकरणं?

