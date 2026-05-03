KKR vs SRH: प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी कोलकाता मैदानात; हैदराबादने नाणेफेक जिंकून निवडली फलंदाजी! पाहा प्लेइंग 11

KKR vs SRH Match: सनरायझर्स हैदराबादने कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात हैदराबाद आणि केकेआर दोन्ही टीमने आपल्या प्लेइंग 11 मध्ये बदल केला आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 03:17 PM
हैदराबादने नाणेफेक जिंकून निवडली फलंदाजी! पाहा प्लेइंग 11 (Photo Credit- X)

KKR vs SRH IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या हंगामातील 45 वा साखळी सामना सनरायझर्स हैदराबाद आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (SRH vs KKR) यांच्यात हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. दरम्यान, सनरायझर्स हैदराबादने कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात हैदराबाद आणि केकेआर दोन्ही टीमने आपल्या प्लेइंग 11 मध्ये बदल केला आहे.

प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी कोलकाता मैदानात

या हंगामात आतापर्यंत सनरायझर्स हैदराबादने मैदानावर कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे; 9 सामने खेळताना त्यांनी 6 विजय मिळवले असून, 12 गुणांसह ते सध्या गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहेत. याउलट, कोलकाता नाईट रायडर्सची या हंगामातील कामगिरी फारशी प्रभावी राहिलेली नाही; त्यांनी खेळलेल्या 8 सामन्यांपैकी केवळ 2 सामन्यांतच त्यांना विजय मिळवता आला असून, सध्या ते गुणतालिकेत 8 व्या स्थानावर आहेत.

दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

कोलकाता नाईट रायडर्स (प्लेइंग इलेव्हन): अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), आंग्रिश रघुवंशी (विकेटीकपर), कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

सनरायझर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेव्हन): अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, एशान मलिंगा

हेड टू हेड आकडेवारीत कोण वरचढ?

सनरायझर्स हैदराबाद आणि केकेआर यांच्यातील आमनेसामनेच्या सामन्यांच्या बाबतीत पारडे मोठ्या प्रमाणात केकेआरच्या बाजूने झुकलेले आहे. आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये एकूण 31 सामने खेळले गेले आहेत; यापैकी कोलकाता नाईट रायडर्सने 20 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे, तर सनरायझर्स हैदराबादला केवळ 11 सामने जिंकता आले आहेत.

Published On: May 03, 2026 | 03:11 PM

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

