KKR vs SRH: प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी कोलकाता मैदानात; हैदराबादने नाणेफेक जिंकून निवडली फलंदाजी! पाहा प्लेइंग 11

या हंगामात आतापर्यंत सनरायझर्स हैदराबादने मैदानावर कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे; 9 सामने खेळताना त्यांनी 6 विजय मिळवले असून, 12 गुणांसह ते सध्या गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहेत. याउलट, कोलकाता नाईट रायडर्सची या हंगामातील कामगिरी फारशी प्रभावी राहिलेली नाही; त्यांनी खेळलेल्या 8 सामन्यांपैकी केवळ 2 सामन्यांतच त्यांना विजय मिळवता आला असून, सध्या ते गुणतालिकेत 8 व्या स्थानावर आहेत.
🚨 𝑻𝑶𝑺𝑺 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 🚨 SRH skipper Pat Cummins has won the toss and opted to bat first against KKR! 🧡🪙#SRHvKKR #IPL2026 #Sportskeeda pic.twitter.com/6oMTi2ZdMx — Sportskeeda (@Sportskeeda) May 3, 2026
कोलकाता नाईट रायडर्स (प्लेइंग इलेव्हन): अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), आंग्रिश रघुवंशी (विकेटीकपर), कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती
सनरायझर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेव्हन): अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, एशान मलिंगा
सनरायझर्स हैदराबाद आणि केकेआर यांच्यातील आमनेसामनेच्या सामन्यांच्या बाबतीत पारडे मोठ्या प्रमाणात केकेआरच्या बाजूने झुकलेले आहे. आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये एकूण 31 सामने खेळले गेले आहेत; यापैकी कोलकाता नाईट रायडर्सने 20 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे, तर सनरायझर्स हैदराबादला केवळ 11 सामने जिंकता आले आहेत.
