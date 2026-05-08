Chitra Wagh on Love Jihad: धर्मांतर रॅकेट चालवणाऱ्यांची खैर नाही! चित्रा वाघ यांचा थेट इशारा; दोषींवर होणार कठोर कारवाई

‘IANS’ या वृत्तसंस्थेशी बोलताना चित्रा वाघ यांनी नमूद केले की, या प्रकरणाच्या संदर्भात यापूर्वीच अनेक व्यक्तींना अटक करण्यात आली असली, तरी निदा खान ही मात्र बऱ्याच काळापासून फरार होती. तिला नुकतेच संभाजीनगर येथे अटक करण्यात आली आहे. अशा घटनांना आळा घालणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि राज्य सरकार या दिशेने सातत्याने काम करत आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. या प्रकरणाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये टीसीएस (TCS) सारख्या कंपन्यांची नावेही समोर येत असल्याचा दावा त्यांनी पुढे केला. अशा बाबींमध्ये, कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर धर्मांतर किंवा समाजावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी पोलीस आणि सरकार अत्यंत कठोरपणे कारवाई करतील.
📍Live Press Conference
८ मे २०२६ – भाजप कार्यालय, मुंबई https://t.co/ulivNcJfeB — Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) May 8, 2026
‘वंदे मातरम’ संदर्भात एआयएमआयएम (AIMIM) नेते वारिस पठाण यांनी केलेल्या विधानांना उत्तर देताना चित्रा वाघ म्हणाल्या की, हे गीत भारताच्या आत्म्याशी अविभाज्यपणे जोडलेले आहे आणि त्याला यथोचित मान देणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. ‘वंदे मातरम’ला राष्ट्रगीताचा दर्जा आणि आदर प्राप्त आहे, ही देशासाठी अभिमानाची बाब असून सर्व नागरिकांनी ते गायले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, राष्ट्रीय हित आणि भारतीय संस्कृतीचा आदर यालाच सरकारच्या कार्यपद्धतीत नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
Marathwada Rain: “सगळे जण शेतकऱ्यांच्या बांधावर…”; भाजप नेत्या चित्रा वाघ काय म्हणाल्या?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोमनाथ दौऱ्याबद्दल विचारले असता, चित्रा वाघ यांनी सोमनाथ मंदिराचे वर्णन लक्षावधी भारतीयांसाठी श्रद्धा आणि आध्यात्मिक ऊर्जेचे केंद्र असे केले. पंतप्रधान मोदींचा सोमनाथ दौरा हे एक अत्यंत सकारात्मक आणि प्रेरणादायी पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात सोमनाथ मंदिराचा विकास आणि सुशोभीकरण यासाठी व्यापक काम हाती घेण्यात आले आहे; ज्यामुळे मंदिराला एक नवचैतन्यपूर्ण रूप प्राप्त झाले असून, देशांतून आणि परदेशातून येणाऱ्या भाविकांसाठी सुधारित सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने मिळवलेल्या लक्षणीय निवडणूक यशावर, तसेच भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या हत्येशी संबंधित मुद्द्यावरही चित्रा वाघ यांनी आपली मते व्यक्त केली. त्यांनी असा आरोप केला की, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय हिंसाचार आणि गुंडगिरीचे वातावरण पसरले आहे ही अशी परिस्थिती आहे, जी जनता दीर्घकाळापासून सहन करत आहे.
त्यांनी नमूद केले की, निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन भाजपला जनतेचा प्रचंड पाठिंबा लाभला असूनही, राज्यात भाजप कार्यकर्त्यांवर आजही हल्ले केले जात आहेत. भाजप कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केले जात असून त्यांच्यावर शारीरिक हल्ले केले जात आहेत, असे वाघ यांनी ठामपणे सांगितले; मात्र, त्यांनी पुढे असेही जोडले की, नजीकच्या काळात राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट केली जाईल आणि राजकीय हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवले जाईल.
Maratha Reservation: “काय उचकायचं ते उचका, मी त्यांना…”; जरांगे पाटलांच्या टिकेला चित्रा वाघांचे प्रत्युत्तर