Orange Cap IPL 2026: ना विराट, ना वैभव! ‘या’ फलंदाजांचा नाद खुळा; 433 रन्ससह थेट…

ऑरेंज कॅपमध्ये केएल राहुलची आघाडी
वैभव सूर्यवंशी आणि विराट कोहलीला टाकले मागे
आयपीएलचा महासंग्राम रोमांचक स्थितीत
IPL 2026: आयपीएलचा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे. रोज चाहत्यांना रोमांचक सामने पाहायला मिळत आहे. आयपीएलमध्ये ऑरेंज कॅपची स्पर्धा सुरू झाली आहे. मैदानावर धावांचा रन्सचा पडत आहे. आतापर्यंत विराट कोहली आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्यात सुरू स्पर्धेत आता एका नव्या फलंदाजाने (KL Rahul) उडी मारली आहे. तब्बल 433 रन्सचा टप्पा पार करत या खेळाडूने दिग्गज फलंदाजाने झेप घेतली आहे.
आयपीएलच्या सुरुवातीला अभिषेक शर्मा आणि राजस्थान रॉयल्सचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने ऑरेंज कॅपवर नाव कोरले होते. मात्र आता दिल्ली कॅपिटल्सच्या केएल राहुलने जबरदस्त खेळी करून आयपीएलमध्ये 433 रन्स पूर्ण केल्या आहेत. राहुलने केवळ धावाच केल्या नाहीत, तर त्या १५० पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने करून ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत सर्वांना मागे टाकले आहे.
ऑरेंज कॅप शर्यतीतील टॉप-5 फलंदाज
1. केएल राहुल : 433 धावा
2. विराट कोहली : 415 धावा
3. वैभव सूर्यवंशी : 398 धावा
4. अभिषेक शर्मा 385 धावा
5. ऋतुराज गायकवाड : 370 धावा