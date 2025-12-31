पहिल्या राष्ट्रीय खेळाडू मंचाचे आयोजन! भारतीय ऑलिंपिक संघटनेकडून करण्यात आली घोषणा 

The first National Players’ Forum was organized : देशातील क्रीडा क्षेत्रात खेळाडू-नेतृत्वाखालील प्रशासन आणि जबाबदारी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने भारतीय ऑलिंपिक संघटना (IOA) १० जानेवारी रोजी अहमदाबाद येथे आपला पहिला राष्ट्रीय खेळाडू मंच आयोजित करणार आहे. IOA ने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, हा मंच देशभरातील वर्तमान आणि माजी खेळाडू, खेळाडू प्रतिनिधी आणि प्रमुख भागधारकांना थेट आणि समाधान-केंद्रित सहभागासाठी एकत्र आणेल. हा मंच खेळाडूंचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या, नैतिक आणि पारदर्शक प्रशासन, सुरक्षित खेळ आणि अखंडता, मानसिक आरोग्य आणि कल्याण, डोपिंग विरोधी शिक्षण, तक्रार निवारण आणि संरचित कारकीर्द संक्रमण मार्ग यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. चर्चा खेळाडूंच्या अभिप्रायाचे कृतीशील सुधारणांमध्ये रूपांतर करण्याच्या उद्देशाने असेल.
प्रकाशनानुसार, खेळाडू मंच खेळाडू आयोगाची भूमिका मजबूत करेल आणि भारतीय क्रीडा क्षेत्रात खेळाडू-केंद्रित प्रशासनाच्या विकासात अर्थपूर्ण योगदान देईल अशी अपेक्षा आहे. आयओएने म्हटले आहे की, अॅथलीट्स फोरम सल्लामसलतीच्या पलीकडे जाऊन खेळाडूंनी त्यांच्या करिअर, कल्याण आणि भविष्यावर परिणाम करणाऱ्या धोरणनिर्मितीत सक्रिय आणि प्रभावी भूमिका बजावावी याची खात्री करण्याची त्यांची दृढ वचनबद्धता प्रतिबिंबित करते.
विश्वचषक विजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, टेनिसपटू लिएंडर पेस आणि बॅडमिंटन दिग्गज पुलेला गोपीचंद यांच्यासह अनेक अव्वल खेळाडू ९ ते १२ जानेवारी दरम्यान भारत मंडपम येथे होणाऱ्या विकासित भारत युवा नेतृत्व संवाद २०२६ मध्ये सहभागी होणार आहेत. विकासित भारत युवा नेतृत्व संवाद हा युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाचा एक प्रमुख उपक्रम आहे, या उपक्रमचा उद्देश भारतातील तरुणांना “विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाला आकार देण्यात अर्थपूर्ण भूमिका” बजावण्यास सक्षम करणे हा असणार आहे. मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रीय आणि राज्य (आणि केंद्रशासित प्रदेश) पातळीवरील ५० लाखांहून अधिक तरुणांचे मूल्यांकन केल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरील “विकासित भारत युवा नेतृत्व संवाद” मध्ये सहभागी होण्यासाठी एकूण २००० तरुणांची निवड केली गेली आहे.