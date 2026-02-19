Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथे एका कौटुंबिक विवाह सोहळ्यात साखरपुडा प्रसंगी कौटंबिक दोन गटात वाद झाल्याची घटना आज दुपारच्या सुमारास घडली. या वादातून धारदार शस्त्राने वार केल्याने तीन जणांचा मृत्यू झाला असून दोन ते तीन जण गंभीर जखमी झाल्याची देखील माहिती समोर येत आहे.. या घटनेत सुरेश गोसावी, देवेंद्र पवार यांचा जागीच मृत्यू झाला असून, साई गोसावी यांचा धुळ्यात खाजगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. तर इतर दोघांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना धुळे शहरातील सिद्धेश्वर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथे एका कौटुंबिक विवाह सोहळ्यात साखरपुडा प्रसंगी कौटंबिक दोन गटात वाद झाल्याची घटना आज दुपारच्या सुमारास घडली. या वादातून धारदार शस्त्राने वार केल्याने तीन जणांचा मृत्यू झाला असून दोन ते तीन जण गंभीर जखमी झाल्याची देखील माहिती समोर येत आहे.. या घटनेत सुरेश गोसावी, देवेंद्र पवार यांचा जागीच मृत्यू झाला असून, साई गोसावी यांचा धुळ्यात खाजगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. तर इतर दोघांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना धुळे शहरातील सिद्धेश्वर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.