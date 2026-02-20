Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Karjat News : कर्जत चौक राज्यमार्ग ठरतोय मृत्यूचा सापळा; वाढत्या अपघातांना जबाबदार कोण ?

कर्जत चौक राज्यमार्ग महत्वाच्या महामार्गांपैकी एक आहे. या राज्यमार्गावर सतत होणाऱ्या अपघातामुळे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा होत आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 02:00 PM
कर्जत /संतोष पेरणे :  चौक राज्यमार्ग रस्त्यावर ११ फेब्रुवारी रोजी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास एसटी गाडीची इर्टिगा गाडीला धडक दिली होती.या अपघातात इर्टिगा गाडी चालक रिंकू सिंग तसेच सोबत असलेल्या एका कामगार मित्राला जबर अपघात झाला होता.गेली दहा दिवस चालक रिंकू सिंग हा मृत्यूशी झुंज देत होता.१९ फेब्रुवारी रोजी उपचार घेत असलेल्या तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.या तरुणाची रुग्णालयात सुरू असलेली मृत्यूशी झुंज दहा दिवसांनी थांबली आहे.

11 फेब्रुवारी रोजी कर्जत येथून चौक कडे जाणाऱ्या एर्टिगा गाडीला समोरून येणाऱ्या एसटी गाडीने जोरदार धडक दिली.रस्त्याच्या मधोमध एसटीने ईटीका गाडीला धडक दिल्याने त्या अपघात ग्रस्त गाडीचे चालक आणि सोबत असलेले कामगार गंभीर जखमी झाले होते. नेरळ येथे राहणारा रिंकू सिंग आपल्या कामगाराला सोबत घेऊन वांगणी येथून चौक कडे चालला होता.त्यांची एम एच ०५ इ ए ५७१३ इर्टिका जीप घेऊन कर्जत चौक रस्त्याने चौककडे जात होती.वांगणी येथून कल्याण कर्जत रस्त्याने कर्जत आणि पुढे कर्जत चौक रस्त्याने जात असताना पनवेल येथून कर्जत कडे येणारी एसटी गाडी एम एच २० बी एल ३६२५ ही एसटी गाडी रिंकू सिंग यांच्या गाडीवर आदळली. ओव्हरटेक करीत असताना ही एसटी गाडी इर्टिका गाडीवर आदळली होती आणि त्यावेळी अपघात झाला होता.या अपघातात गाडीचे चालक गंभीर दुखापतग्रस्त झाल्याने रायगड हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेले गेले.तेथे उपचार घेऊन पुढील उपचारासाठी पनवेल  येथील हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. पण  रिंकू सिंग यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा होत नसल्याने त्यांचे नातेवाईक यांनी त्यांना मुंबई येथील केईएम रुग्णालयात हलवले.तेथे रिंकू सिंग यांच्यावर उपचार सुरू होते,मात्र 19 फेब्रुवारी च्या रात्री अपघातानंतर दहाव्या दिवशी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

Matheran News : वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनीवर अतिक्रमण; बेकायदा जमीन वापरणाऱ्यांना अभय कोणाचं ?

रिंकू सिंग यांचे एकत्र कुटुंब असून या कुटुंबामध्ये आई वडील तीन भाऊ असून त्याला दोन मुली,एक मुलगा आणि पत्नी असा मोठ्या एकत्र परिवारामध्ये राहणारे रिंकू सिंग यांच्यावर मृतदेहावर 20 फेब्रुवारी रोजी नेरळ अंत्यसंस्कार करण्यात आले.कर्जत एसटी आगाराची गाडी क्रमांक एम एच २० बी एल ३६२५ या एसटी गाडीचे चालक एवढा मोठा अपघात होऊन देखील कोणत्याही प्रकारची कारवाई त्या बस चालकावर होताना दिसत नाही. किंवा दहा दिवसात या पेशंटची साधी चौकशी सुद्धा केली नाही. तीव्र वळणावर ओव्हरटेक करण्याच्या नादात एकाचा बळी घेणाऱ्या या एसटी गाडीचे चालक यांच्यावर कारवाई होणार की नाही असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.

Raigad Zilla Parishad राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर; ‘माझी वसुंधरा’त दमदार कामगिरी

 

 

Published On: Feb 20, 2026 | 02:00 PM

