राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

अजितदादांच्या निधनानंतर चार दिवसात सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि अनेक राजकीय चर्चांना उधाण आलं. इतकी घाई काय होती, अशी विचारणा सुरू झाली.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:49 PM

