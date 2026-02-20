Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बॉबी देओलचा आगामी चित्रपट Bandar ची रिलीज डेट जाहीर; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा ​​आणि सपना पब्बी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला "बंदर" चित्रपट मार्चमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाची घोषणा झाल्यानंतर आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.

Updated On: Feb 20, 2026 | 02:03 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  बॉबी देओलचा दिसला नवा लूक
  • जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?
  • बॉबी देओलचा दिसला नवा लूक
 

बॉलीवूड अभिनेता बॉबी देओल आपल्या आगामी ‘बंदर’ उर्फ ‘मंकी इन अ केज’ या चित्रपटामुळे सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या चित्रपटाचा जागतिक प्रीमियर टोरंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव मध्ये पार पडला होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुकाची थाप मिळवल्यानंतर आता हा चित्रपट भारतीय प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. विशेष म्हणजे, आज शुक्रवारी चित्रपटाची अधिकृत रिलीज तारीख जाहीर करण्यात आली असून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

५० दिवसांचा जल्लोष! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’चा डबल धमाका; २७ कोटींची कमाई आणि शिवजयंतीचा उत्साह

अनुराग कश्यप दिग्दर्शित ‘बंदर’ हा चित्रपट येत्या २२ मे रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे. नवीन पोस्टरसह रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली. पोस्टरमध्ये बॉबी देओलचा इंटेन्स आणि खतरनाक लूक पाहायला मिळाला आहे, जो चित्रपटाच्या आशयाची झलक देत आहे. व्यवस्थेच्या कारस्थानात अडकलेल्या एका सामान्य माणसाची संघर्षमय आणि भावनिक कथा या चित्रपटातून उलगडणार आहे. अन्याय, सत्तेचा गैरवापर आणि सामाजिक विसंगती यांचा वेध घेणारा हा सिनेमा वास्तववादी पद्धतीने मांडला गेला आहे.

 

 

या चित्रपटात बॉबी देओलसोबत सान्या मल्होत्रा, सबा आझाद आणि सपना पब्बी यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाची निर्मिती निखिल द्विवेदी यांनी केली आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये या चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित झाला होता आणि त्यानंतर त्याची टोरंटो महोत्सवासाठी निवड झाल्याने चित्रपटाबाबतची उत्सुकता अधिकच वाढली.

The 50’ च्या विजेत्याचे नाव जाहीर? बिग बॉसच्या ‘या’ एक्स कंटेस्टंटने मारली बाजी

‘बंदर’चे चित्रपटाचे दिग्दर्शन हे अनुराग कश्यप यांनी केले आहे. ‘गँग्स ऑफ वासेपूर’, ‘ब्लॅक फ्रायडे’ आणि ‘अग्ली’ यांसारख्या वास्तववादी आणि प्रभावी चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे अनुराग कश्यप आपल्या वेगळ्या कथनशैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. सामाजिक वास्तवावर भाष्य करताना ते नेहमीच प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतात, आणि ‘बंदर’मध्येही त्याच शैलीची झलक पाहायला मिळणार आहे.

आज प्रदर्शित झालेल्या पोस्टरनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. बॉबी देओलचा गंभीर आणि ताकदीचा अवतार प्रेक्षकांना भावला असून, हा चित्रपट त्यांच्या कारकिर्दीतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतल्यानंतर आता भारतीय बॉक्स ऑफिसवर ‘बंदर’ काय कमाल करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

Published On: Feb 20, 2026 | 02:03 PM

