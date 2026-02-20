T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

अफगाणिस्तानचा शेवटचा सामना कॅनडाविरूद्ध पार पडला, या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाने ऐतिहासिक विजय नावावर केला. अफगाणिस्तानच्या संघाने त्याच्या शेवटच्या लीग सामन्यामध्ये 82 धावांनी विजय मिळवला आणि त्यांचे कोच जोनाथन ट्रॉट यांना अलविदा केला. भारतात १९ फेब्रुवारी रोजी रमजानची सुरुवात झाली, त्याच दिवशी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर अफगाणिस्तान आणि कॅनडा यांच्यात सामना झाला होता. इस्लामिक कॅलेंडरच्या पवित्र महिन्यातील एक खास क्षण इतिहासात कोरला गेला, ज्याचे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले.
जेव्हा अफगाणिस्तानने नाणेफेक गमावली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा रहमतुल्लाह गुरबाज आणि इब्राहिम झदरान सलामीवीर म्हणून मैदानावर आले. ५.३ षटकात जसकरण सिंगच्या गोलंदाजीवर गुरबाज ३० धावा काढून बाद झाला आणि ड्रिंक्स ब्रेक जाहीर करण्यात आला. या ब्रेक दरम्यान, फजलहक फारुकी झदरानकडे इफ्तार जेवणाची प्लेट घेऊन मैदानात धावला. अशाप्रकारे झदरानने फळे खाऊन आपला उपवास सोडला.
कोणत्याही खेळाडूसाठी उपवास ठेवून सामना खेळणे कठीण असते, परंतु झद्रानने त्याच्या श्रद्धेशी तडजोड केली नाही, ज्यासाठी त्याचे कौतुक केले जात आहे. एका वापरकर्त्याने ‘एक्स’ वर लिहिले की, “अफगाणिस्तानचे क्रिकेटपटू नेहमीच रमजानच्या भावनेचा आदर करतात. क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या टप्प्यात, टी२० विश्वचषकातही, आमचे खेळाडू अभिमानाने आणि श्रद्धेने उपवास ठेवतात. फजलहक फारुकी यांनी क्रीजवर असलेल्या इब्राहिम झद्रानसाठी इफ्तार आणला आणि त्यानंतर लगेचच, इब्राहिमने नाबाद ९५ धावा केल्या. हेच त्याला खरा स्टार, श्रद्धेने मजबूत, आपल्या सर्वोत्तम क्रिकेटपटूंपैकी एक आणि आपल्या देशासाठी प्रेरणास्थान बनवते.”
Afghan cricketers always honor the spirit of Ramadan.
Even on cricket’s biggest stage (@T20WorldCup) our players fast with pride and faith.
In this moment, @fazalfarooqi10 offers Iftari to @IZadran18 at the crease and soon after, Ibrahim went on to score an unbeaten 95*.
That’s… pic.twitter.com/JYIgeCE7vF — Amin Khatir (@AminKhatirAz) February 19, 2026
मैदानाच्या मध्यभागी उपवास सोडल्यानंतर, इब्राहिम झद्रानने आक्रमक फलंदाजी सुरू केली. त्याने १६९.६४ च्या स्ट्राईक रेटने ५६ चेंडूत नाबाद ९५ धावा केल्या, ज्यामध्ये सात चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश होता. या खेळीमुळे अफगाणिस्तानने २० षटकांत चार गडी गमावून २०० धावांचा मोठा धावसंख्या उभारला. प्रत्युत्तरादाखल, कॅनडाला आठ गडी गमावून फक्त ११८ धावा करता आल्या आणि रशीद खानच्या संघाने ८२ धावांनी सामना जिंकला.