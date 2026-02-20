Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 It Was Time For Iftar During The Match Afghanistan Cricketer Broke His Fast On The Field

T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर अफगाणिस्तान आणि कॅनडा यांच्यात सामना झाला होता. इस्लामिक कॅलेंडरच्या पवित्र महिन्यातील एक खास क्षण इतिहासात कोरला गेला, ज्याचे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले.

Updated On: Feb 20, 2026 | 02:09 PM
फोटो सौजन्य - JioHotstar/सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - JioHotstar/सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

अफगाणिस्तानचा शेवटचा सामना कॅनडाविरूद्ध पार पडला, या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाने ऐतिहासिक विजय नावावर केला. अफगाणिस्तानच्या संघाने त्याच्या शेवटच्या लीग सामन्यामध्ये 82 धावांनी विजय मिळवला आणि त्यांचे कोच जोनाथन ट्रॉट यांना अलविदा केला. भारतात १९ फेब्रुवारी रोजी रमजानची सुरुवात झाली, त्याच दिवशी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर अफगाणिस्तान आणि कॅनडा यांच्यात सामना झाला होता. इस्लामिक कॅलेंडरच्या पवित्र महिन्यातील एक खास क्षण इतिहासात कोरला गेला, ज्याचे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले.

मैदानाच्या मध्यभागी झद्रानने सोडला उपवास

जेव्हा अफगाणिस्तानने नाणेफेक गमावली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा रहमतुल्लाह गुरबाज आणि इब्राहिम झदरान सलामीवीर म्हणून मैदानावर आले. ५.३ षटकात जसकरण सिंगच्या गोलंदाजीवर गुरबाज ३० धावा काढून बाद झाला आणि ड्रिंक्स ब्रेक जाहीर करण्यात आला. या ब्रेक दरम्यान, फजलहक फारुकी झदरानकडे इफ्तार जेवणाची प्लेट घेऊन मैदानात धावला. अशाप्रकारे झदरानने फळे खाऊन आपला उपवास सोडला.

भारत अ महिला संघाने Women’s Asia Cup Rising Stars च्या फायनलमध्ये मारली एन्ट्री! विजेतेपदाच्या लढतीसाठी पाकिस्तानशी सामना होणार?

कोणत्याही खेळाडूसाठी उपवास ठेवून सामना खेळणे कठीण असते, परंतु झद्रानने त्याच्या श्रद्धेशी तडजोड केली नाही, ज्यासाठी त्याचे कौतुक केले जात आहे. एका वापरकर्त्याने ‘एक्स’ वर लिहिले की, “अफगाणिस्तानचे क्रिकेटपटू नेहमीच रमजानच्या भावनेचा आदर करतात. क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या टप्प्यात, टी२० विश्वचषकातही, आमचे खेळाडू अभिमानाने आणि श्रद्धेने उपवास ठेवतात. फजलहक फारुकी यांनी क्रीजवर असलेल्या इब्राहिम झद्रानसाठी इफ्तार आणला आणि त्यानंतर लगेचच, इब्राहिमने नाबाद ९५ धावा केल्या. हेच त्याला खरा स्टार, श्रद्धेने मजबूत, आपल्या सर्वोत्तम क्रिकेटपटूंपैकी एक आणि आपल्या देशासाठी प्रेरणास्थान बनवते.”

मैदानाच्या मध्यभागी उपवास सोडल्यानंतर, इब्राहिम झद्रानने आक्रमक फलंदाजी सुरू केली. त्याने १६९.६४ च्या स्ट्राईक रेटने ५६ चेंडूत नाबाद ९५ धावा केल्या, ज्यामध्ये सात चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश होता. या खेळीमुळे अफगाणिस्तानने २० षटकांत चार गडी गमावून २०० धावांचा मोठा धावसंख्या उभारला. प्रत्युत्तरादाखल, कॅनडाला आठ गडी गमावून फक्त ११८ धावा करता आल्या आणि रशीद खानच्या संघाने ८२ धावांनी सामना जिंकला.

Web Title: T20 world cup 2026 it was time for iftar during the match afghanistan cricketer broke his fast on the field

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 02:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Brian Bennett : 2026 च्या T20 विश्वचषकाचा असा ओपनर ज्याला कोणत्याही गोलंदाजाला आतापर्यत आऊट करता आले नाही…
1

Brian Bennett : 2026 च्या T20 विश्वचषकाचा असा ओपनर ज्याला कोणत्याही गोलंदाजाला आतापर्यत आऊट करता आले नाही…

AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?
2

AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

भारत T20 World Cup 2026 च्या उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही…मोहम्मद आमीरने केली भविष्यवाणी
3

भारत T20 World Cup 2026 च्या उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही…मोहम्मद आमीरने केली भविष्यवाणी

T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानच्या दिग्गज कोचने केला संघाला अलविदा! प्रशिक्षक Jonathan Trott च्या जाण्यावर कर्णधार राशीद भावूक
4

T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानच्या दिग्गज कोचने केला संघाला अलविदा! प्रशिक्षक Jonathan Trott च्या जाण्यावर कर्णधार राशीद भावूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

Feb 20, 2026 | 02:09 PM
बॉबी देओलचा आगामी चित्रपट Bandar ची रिलीज डेट जाहीर; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

बॉबी देओलचा आगामी चित्रपट Bandar ची रिलीज डेट जाहीर; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

Feb 20, 2026 | 02:03 PM
Karjat News : कर्जत चौक राज्यमार्ग ठरतोय मृत्यूचा सापळा; वाढत्या अपघातांना जबाबदार कोण ?

Karjat News : कर्जत चौक राज्यमार्ग ठरतोय मृत्यूचा सापळा; वाढत्या अपघातांना जबाबदार कोण ?

Feb 20, 2026 | 02:00 PM
Jeffrey Epstein Case: अघोरी नार्सिसिस्ट! एपस्टीनच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या  रिना ओहचा धक्कादायक खुलासा

Jeffrey Epstein Case: अघोरी नार्सिसिस्ट! एपस्टीनच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या  रिना ओहचा धक्कादायक खुलासा

Feb 20, 2026 | 01:52 PM
अमृतसरमध्ये मोठा ट्विस्ट! ‘उडने की आशा’त सिमरनची धमाकेदार एंट्री; सचिन-सायलीच्या नात्यात नवे वादळ

अमृतसरमध्ये मोठा ट्विस्ट! ‘उडने की आशा’त सिमरनची धमाकेदार एंट्री; सचिन-सायलीच्या नात्यात नवे वादळ

Feb 20, 2026 | 01:44 PM
पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…

पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…

Feb 20, 2026 | 01:40 PM
लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्…

लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्…

Feb 20, 2026 | 01:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM