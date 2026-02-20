Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…

इराण - अमेरिका यांच्यातील वाढत्या लष्करी तणावादरम्यान, इराणमधील एक लढाऊ विमान कोसळले, ज्यात पायलटाचा मृत्यू झाला. हा अपघात अशावेळी झाला, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हल्ल्याची धमकी दिली होती.

Updated On: Feb 20, 2026 | 01:40 PM
iran fighter jet crash
  • इराणमधील लढाऊ विमान कोसळलं
  • ट्रम्प प्रशासनाचा लष्करी हल्ल्याचा दिलेला इशारा
  • इराणने पत्र लिहून दिला UN ला इशारे
Iran fighter jet crash : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध हे जागतिक राजकारणातील सर्वात गुंतागुंतीच्या आणि तणावपूर्ण विषयांपैकी एक आहेत. या दोन्ही देशातील वाढत्या लष्करी तणावादरम्यान इराणला मोठा झटका बसला आहे. पश्चिम इराणमधील हमादान येथे प्रशिक्षणादरम्यान इराणचं एक लढाऊ विमान कोसळलं आणि त्या0त वैमानिकाचा मृत्यू झाला. इराणच्या सरकारी माध्यमांशी संबंधित जोडल्या गेलेल्या प्रेस टीव्हीने या अपघाताची पुष्टी केली आहे. हा अपघात अशावेळी झाला आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला हल्ल्याची धमकी दिली होती.

पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली, 16 जणांचा मृत्यू

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला काय धमकी दिलेली?

अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प प्रशासन इराणवर ‘मर्यादित लष्करी हल्ला’ करण्याचा विचार होता. ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या मते, ही कारवाई इराणला नवीन आण्विक करारासाठी भाग पाडण्याच्या उद्देशाने असू शकते. सुरुवातीचे हल्ले हे मर्यादित लष्करी किंवा सरकारी लक्ष्यांवर केले जाऊ शकतात असं सांगण्यात आलं होतं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचं काय होतं विधान?

ट्रम्प यांनी अलीकडेच ‘आम्ही करार करु आणि कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे करार करुच’, असं विधान करुन पुढील 10 ते 15 दिवसांमध्ये चित्र स्पष्ट असेल असे संकेत दिले होते. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, पेंटागॉन मध्य पूर्वमध्ये मोठ्या प्रमाणात लष्कर तैनात केलं जात आहे. USS गेराल्ड R. फोर्ड ही विमानवाहू युद्धनौका तैनात करण्यात आली आहे. मार्चच्या मध्यापर्यंत अमेरिकन लष्करी जमाव पूर्णपणे तयार राहणार असल्याची अपेक्षा आहे.

इराणने UN ला काय सांगितलं?

इराणने संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांना पत्र लिहून इशारा दिला. जर त्यांच्यावर लष्करी हल्ला झाला तर या प्रदेशात असलेल्या शत्रू तळांना कायदेशीर लक्ष्य मानतील. इराणचं म्हणणं आहे की कोणताही देश अण्वस्त्र संवर्धनाचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. इराणने हे पुन्हा स्पष्ट केलं की त्यांना अण्वस्त्रांचा नको आहे पम नागरी उद्देशांसाठी युरेनियम समृद्ध करणं हा त्यांचा अधिकार आहे.

दोन्ही देशांमधील चर्चेत काय घडलं?

दोन्ही देशांमध्ये अलीकडेच जिनेव्हामध्ये चर्चा झाली. तरिही व्हाइट हाउसच यावर हे म्हणणं आहे की अजूनही बऱ्याच मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांमध्ये अजूनही एकमत नाही. 2015 च्या न्यूक्लियर करारातून अमेरिकेने माघार घेतल्यापासून दोन्ही देशांमधील तणाव सातत्याने वाढतच आहे. त्यामुळे आता हा प्रश्न आहे की ही परिस्थिती हाताळता येईल? की हे मोठे देश आणखी एका लष्करी संघर्षाकडे वाटचाल करतील.

ISI चं कंबरडं मोडणार! नेपाळमधील पाकिस्तानी नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी भारताची मोठी खेळी

Published On: Feb 20, 2026 | 01:40 PM

