लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्...

छत्रपती संभाजीनगर : मोबाईल हरवल्याची तक्रार देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात आलेल्या तरुणीला एका पोलिस उपनिरीक्षकाने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून लग्नाचे आमिष दाखवले. त्यानंतर वारंवार शारीरिक संबंध ठेवत जातीवाचक शिवीगाळ करत तिच्या इच्छेविरुद्ध तीनदा गर्भपात केला. पीडित तरुणीला पोलिस अधिकाऱ्याच्या पत्नी व मुलाने देखील मारहाण केली. या मारहाणीत देखील तिचा गर्भपात झाला. हा प्रकार ७ मार्च २०२५ ते १८ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान शहरात घडला.
उपनिरीक्षक सुभाष चव्हाण व त्याची पत्नी व मुलगा अशी पीडितेचा गर्भपात करुन जातीवाचक शिवीगाळ करुन मारहाण करणाऱ्यांची नावे आहे. त्यांच्याविरोधात क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २३ वर्षीय तरुणीने फिर्याद दिली. त्यानुसार, ७ मार्च २०२५ रोजी पीडित तरुणी मोबाईल हरवल्याची तक्रार देण्यासाठी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गेली होती. त्यावेळी तिची ओळख पोलिस अधिकारी तथा उपनिरीक्षक सुभाष चव्हाण याच्याशी झाली. त्याच दिवशी त्याने पीडितेला फोन केला व तुमचा नंबर कन्फर्म करण्यासाठी तुम्हाला फोन केल्याची थाप मारली. त्यानंतर तो सतत पीडितेला फोनवर बोलत होता. पोलिस अधिकाऱ्याने तिचा विश्वास संपादन करून त्याने तिच्यावर सतत अत्याचार केला.
दरम्यान, विश्वास बसल्यानंतर आरोपीने विविध ठिकाणी लॉजवर नेऊन तरुणीशी वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. पीडितेने लग्नाचा आग्रह धरल्यावर आरोपीने जोडवे व बनावट मंगळसूत्र घालून तिला पत्नी असल्याचा विश्वास दिला. या काळात ती गर्भवती राहिल्यानंतर तिच्या इच्छेविरुद्ध पुणे व संभाजीनगर येथे तीन वेळा गर्भपात केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
पत्नी, मुलाची मारहाण
आरोपीच्या पत्नीने पीडितेला पोलिस ठाण्यात खोटी कबुली देण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला व मारहाण केली. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात नोंद आहे. २८ जानेवारी रोजी पुन्हा आरोपीच्या पत्नीने माझ्या नवऱ्याचा पाठलाग करू नको, बाळ असेल तर पाडून टाक, असे म्हणत मारहाण केली. आरोपीच्या मुलानेही मारहाण केल्याने पीडितेचा दीड महिन्याचा गर्भपात झाल्याचे नमूद आहे.
शिरूरमध्येही तरुणीवर अत्याचार
दुसऱ्या एका घटनेत, शिरुर शहरातील एका युवतीला लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या तरुणीला फसवून पीडित युवतीशी लग्न न करता दुसऱ्याच युवतीशी लग्न केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी शिरुर पोलीस ठाण्यात शुभम भाऊसाहेब गोसावी (वय २६ वर्षे रा. लाटे आळी शिरुर ता. शिरुर जि. पुणे) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करत अटक करण्यात आली आहे.
