Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Psi Repeatedly Abused A Young Girl Under The Lure Of Marriage Incident In Chhatrapati Sambhajinagar

लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्…

उपनिरीक्षक सुभाष चव्हाण व त्याची पत्नी व मुलगा अशी पीडितेचा गर्भपात करुन जातीवाचक शिवीगाळ करुन मारहाण करणाऱ्यांची नावे आहे. त्यांच्याविरोधात क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 01:39 PM
लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्...

लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्... (फोटो सौजन्य: Freepik)

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : मोबाईल हरवल्याची तक्रार देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात आलेल्या तरुणीला एका पोलिस उपनिरीक्षकाने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून लग्नाचे आमिष दाखवले. त्यानंतर वारंवार शारीरिक संबंध ठेवत जातीवाचक शिवीगाळ करत तिच्या इच्छेविरुद्ध तीनदा गर्भपात केला. पीडित तरुणीला पोलिस अधिकाऱ्याच्या पत्नी व मुलाने देखील मारहाण केली. या मारहाणीत देखील तिचा गर्भपात झाला. हा प्रकार ७ मार्च २०२५ ते १८ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान शहरात घडला.

उपनिरीक्षक सुभाष चव्हाण व त्याची पत्नी व मुलगा अशी पीडितेचा गर्भपात करुन जातीवाचक शिवीगाळ करुन मारहाण करणाऱ्यांची नावे आहे. त्यांच्याविरोधात क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २३ वर्षीय तरुणीने फिर्याद दिली. त्यानुसार, ७ मार्च २०२५ रोजी पीडित तरुणी मोबाईल हरवल्याची तक्रार देण्यासाठी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गेली होती. त्यावेळी तिची ओळख पोलिस अधिकारी तथा उपनिरीक्षक सुभाष चव्हाण याच्याशी झाली. त्याच दिवशी त्याने पीडितेला फोन केला व तुमचा नंबर कन्फर्म करण्यासाठी तुम्हाला फोन केल्याची थाप मारली. त्यानंतर तो सतत पीडितेला फोनवर बोलत होता. पोलिस अधिकाऱ्याने तिचा विश्वास संपादन करून त्याने तिच्यावर सतत अत्याचार केला.

दरम्यान, विश्वास बसल्यानंतर आरोपीने विविध ठिकाणी लॉजवर नेऊन तरुणीशी वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. पीडितेने लग्नाचा आग्रह धरल्यावर आरोपीने जोडवे व बनावट मंगळसूत्र घालून तिला पत्नी असल्याचा विश्वास दिला. या काळात ती गर्भवती राहिल्यानंतर तिच्या इच्छेविरुद्ध पुणे व संभाजीनगर येथे तीन वेळा गर्भपात केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

पत्नी, मुलाची मारहाण

आरोपीच्या पत्नीने पीडितेला पोलिस ठाण्यात खोटी कबुली देण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला व मारहाण केली. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात नोंद आहे. २८ जानेवारी रोजी पुन्हा आरोपीच्या पत्नीने माझ्या नवऱ्याचा पाठलाग करू नको, बाळ असेल तर पाडून टाक, असे म्हणत मारहाण केली. आरोपीच्या मुलानेही मारहाण केल्याने पीडितेचा दीड महिन्याचा गर्भपात झाल्याचे नमूद आहे.

शिरूरमध्येही तरुणीवर अत्याचार

दुसऱ्या एका घटनेत, शिरुर शहरातील एका युवतीला लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या तरुणीला फसवून पीडित युवतीशी लग्न न करता दुसऱ्याच युवतीशी लग्न केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी शिरुर पोलीस ठाण्यात शुभम भाऊसाहेब गोसावी (वय २६ वर्षे रा. लाटे आळी शिरुर ता. शिरुर जि. पुणे) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करत अटक करण्यात आली आहे.

हेदेखील वाचा : भयंकर! पतीनेच केला पत्नीच्या Private Part चा Video Viral, प्रसिद्ध होण्याच्या नादात घरच केले उद्ध्वस्त, पोलिसांनी केली अटक

Web Title: Psi repeatedly abused a young girl under the lure of marriage incident in chhatrapati sambhajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 01:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Froud : कारवाईची भिती दाखवत ज्येष्ठांची फसवणूक; पोलिसांचा गणवेश घातला अन्…
1

Froud : कारवाईची भिती दाखवत ज्येष्ठांची फसवणूक; पोलिसांचा गणवेश घातला अन्…

पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव; दांडेकर पूल परिसरात सापळा रचला अन्…
2

पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव; दांडेकर पूल परिसरात सापळा रचला अन्…

Ch.Sambhajinagar : ‘नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड’ जनजागृती उपक्रम; सजग नागरिकच रोखू शकतात डिजिटल फसवणूक, पोलिसांचं आवाहन
3

Ch.Sambhajinagar : ‘नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड’ जनजागृती उपक्रम; सजग नागरिकच रोखू शकतात डिजिटल फसवणूक, पोलिसांचं आवाहन

बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदीखत नोंदणीचा प्रयत्न; लोणावळा शहर पोलिसांनी पाच जणांना ठोकल्या बेड्या
4

बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदीखत नोंदणीचा प्रयत्न; लोणावळा शहर पोलिसांनी पाच जणांना ठोकल्या बेड्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्…

लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्…

Feb 20, 2026 | 01:39 PM
केवळ 6,500 रुपयांत Samsung Galaxy S26 Ultra? अधिकृत लाँचिंगपूर्वीच क्लोन फोनचा बाजारात धुमाकूळ! इंस्टाग्रामवर व्हिडीओ Viral

केवळ 6,500 रुपयांत Samsung Galaxy S26 Ultra? अधिकृत लाँचिंगपूर्वीच क्लोन फोनचा बाजारात धुमाकूळ! इंस्टाग्रामवर व्हिडीओ Viral

Feb 20, 2026 | 01:27 PM
कमवाकवस्तीत गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; बिर्याणी हॉटेल आगीत जळून खाक

कमवाकवस्तीत गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; बिर्याणी हॉटेल आगीत जळून खाक

Feb 20, 2026 | 01:25 PM
भारत अ महिला संघाने Women’s Asia Cup Rising Stars च्या फायनलमध्ये मारली एन्ट्री! विजेतेपदाच्या लढतीसाठी पाकिस्तानशी सामना होणार?

भारत अ महिला संघाने Women’s Asia Cup Rising Stars च्या फायनलमध्ये मारली एन्ट्री! विजेतेपदाच्या लढतीसाठी पाकिस्तानशी सामना होणार?

Feb 20, 2026 | 01:19 PM
दहावीच्या दहा टक्के केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेराच नाही; मंडळाला कॉपीमुक्तीचे आव्हान

दहावीच्या दहा टक्के केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेराच नाही; मंडळाला कॉपीमुक्तीचे आव्हान

Feb 20, 2026 | 01:17 PM
Nashik News: वाहतूक कोंडीचा रस्ता 10 लेनचा होणार, पण कधी? द्वारका-नाशिकरोड रस्ता मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

Nashik News: वाहतूक कोंडीचा रस्ता 10 लेनचा होणार, पण कधी? द्वारका-नाशिकरोड रस्ता मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

Feb 20, 2026 | 01:11 PM
Bachchu Kadu Sangharsha Yatra : बच्चू कडू पुन्हा मैदानात! शेतकऱ्यांसाठी 250 किलोमीटरीच ‘संघर्ष यात्रा’

Bachchu Kadu Sangharsha Yatra : बच्चू कडू पुन्हा मैदानात! शेतकऱ्यांसाठी 250 किलोमीटरीच ‘संघर्ष यात्रा’

Feb 20, 2026 | 01:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM