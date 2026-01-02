नवीन वर्षात टेनिस चाहत्यांसाठी मोठी पर्वणी! ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये रंगणार टेनिसचा थरार 

Australian Open 2026 : नवीन वर्ष सुरू होताच, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये टेनिस पुन्हा एकदा खेळायला सुरुवात करणार आहे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा सामना आहे, १८ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. एटीपी आणि डब्ल्यूटीए २०२५ फायनलनंतर सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त काळानंतर, पुरुष आणि महिला दौऱ्यातील खेळाडू ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये येत आहेत, जिथे ते मेलबर्नमध्ये वर्षातील पहिल्या ग्रँड स्लॅमच्या दोन आठवड्यांपूर्वी विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेतील. यातील सर्वात महत्त्वाची म्हणजे युनायटेड कप, ही मिश्र संघाची स्पर्धा आहे जी शुक्रवारपासून सुरू होईल आणि ११ जानेवारी रोजी संपेल. ही स्पर्धा पर्थ आणि सिडनी येथे खेळवली जाईल. जगातील टॉप १० पुरुष आणि महिला खेळाडूंपैकी प्रत्येकी चार खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होतील.
हेही वाचा : Target Olympic Podium Scheme: डोपिंगमुळे रितिका हुड्डाला मोठा फटका! ‘टॉप्स’ कोर गटात कंपाऊंड तिरंदाजाचा समावेश
यामध्ये कोको गॉफ, टेलर फिट्स, अॅलेक्स डी मिनौर, इगा स्विटेक, अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह, जास्मिन पाओलिनी आणि फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे यांचा समावेश आहे. तसेच, २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात, गतविजेत्या अरिना साबेलका ब्रिस्बेन इंटरनॅशनलमध्ये एक प्रमुख आकर्षण असेल, ती दुबईमध्ये निक किर्गिओस विरुद्ध ‘बॅटल ऑफ द सेक्सेस’ प्रदर्शनीय सामन्यातून बाहेर पडेल. तथापि, पुरुष टेनिसमधील दोन मोठी नावे, जागतिक क्रमवारीत नंबर १ कार्लोस अल्काराझ आणि नंबर २ यानिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपनपूर्वीच्या स्पर्धांमध्ये खेळणार नाहीत. अल्काराझ आणि सिनर यांनी गेल्या १० पैकी नऊ ग्रँड स्लॅम एकेरी जेतेपदे जिंकली आहेत.
त्याने १० जानेवारी रोजी दक्षिण कोरियातील इंचॉन येथे एक प्रदर्शनीय सामना आयोजित केला आहे. त्यानंतर, तो मेलबर्न पार्क येथे तयारी सुरू करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला जाण्याची अपेक्षा आहे. अल्काराझ सात वर्षांनंतर त्याचा जुना प्रशिक्षक जुआन कार्लोस फेरेरोशिवाय पहिला ग्रँड स्लॅम स्पर्धा खेळणार आहे. स्पॅनिश खेळाडूने अलीकडेच त्याच्या प्रशिक्षकापासून वेगळे होण्याची घोषणा केली. अल्काराझने अद्याप त्याच्या नवीन प्रशिक्षकाचे नाव जाहीर केलेले नाही. युनायटेड कपमध्ये सहभागी होणाऱ्या इतर खेळाडूंमध्ये एम्मा रादुकानु, नाओमी ओसाका, स्टेफानोस त्सित्सिपास आणि स्टॅन वॉवरिंका यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : रोहित-विराट जोडीच्या निवृत्तीमुळे ODI क्रिकेटचा शेवट? माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनचे धक्कादायक विधान चर्चेत
वॉवरिंकाने आधीच जाहीर केले आहे की २०२६ हे तिच्या दौऱ्यातील शेवटचे वर्ष असेल. युनायटेड कप शुक्रवारी पर्थमध्ये ग्रीस आणि जपान यांच्यातील सामन्याने सुरू होत आहे. सबालेंका व्यतिरिक्त, अमांडा अनिसिमोवा, डब्ल्यूटीए फायनल्स चॅम्पियन एलेना रायबाकिना, ऑस्ट्रेलियन ओपन चॅम्पियन मॅडिसन कीज, जेसिका पेगुला आणि मीरा अँड्रीवा देखील ब्रिस्बेन इंटरनॅशनलमध्ये सहभागी होतील. ऑस्ट्रेलियन ओपनसाठी आणखी एक सराव स्पर्धा, एटीपी-डब्ल्यूटीए अॅडलेड इंटरनॅशनल, १२ ते १७ जानेवारी दरम्यान खेळली जाईल, ज्याचे नेतृत्व २४ वेळा ग्रँड स्लॅम एकेरी विजेता नोवाक जोकोविच करेल. ऑस्ट्रेलियातील होबार्ट येथे एक WTA २५० स्पर्धा देखील आयोजित केली जाईल. ५ ते ११ जानेवारी दरम्यान न्यूझीलंडमधील ऑकलंड येथे महिला टेनिस स्पर्धा (WTA) आयोजित केली जाईल. यानंतर, एटीपी स्पर्धा १२ ते १७ जानेवारी दरम्यान त्याच ठिकाणी खेळवली जाईल.