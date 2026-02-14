Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकारचा पुढाकार: दुष्काळग्रस्त भागांत 1500 अतिरिक्त जलसाठ्यांचे होणार संवर्धन

महाराष्ट्र सरकार आणि टाटा मोटर्समध्ये एका सामंजस्य करार झाला आहे. ज्याअंतर्गत टाटा मोटर्स महाराष्‍ट्रातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट-केंद्रित जलसंधारण उपक्रमाला अधिक बळ देणार आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 14, 2026 | 06:48 PM
  • टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकारचा एकत्रित पुढाकार
  • कॉर्पोरेट-केंद्रित जलसंधारण उपक्रमाला अधिक बळ देणार
  • दुष्‍काळग्रस्‍त भागांमध्‍ये १,५०० अतिरिक्‍त जलसाठ्यांचे संवर्धन करणार
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकारच्या मृदा व जलसंधारण विभागामध्ये सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत राज्यातील २५ जिल्ह्यांमध्ये १,५०० अतिरिक्त जलसाठ्यांचे संवर्धन करण्यात येणार आहे.

गेल्या तीन वर्षांत राबविण्यात आलेल्या सार्वजनिक-खाजगी-समुदाय सहभागाच्या जलसंधारण उपक्रमांतर्गत १,४५० हून अधिक जलसाठ्यांचे संवर्धन करण्यात आले असून ३,००० कोटी लिटरहून अधिक जलसाठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. या उपक्रमाचा लाभ सुमारे सात लाख ग्रामीण नागरिकांना झाला आहे.

विस्ताराचा पुढील टप्पा

या उपक्रमाचा पुढील टप्पा नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे आणि कोकण विभागात राबविण्यात येणार आहे. पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये वर्षभर पाणी उपलब्ध करून देणे, भूजल पातळी वाढविणे आणि सिंचन सुविधा सुधारणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या माध्यमातून विकेंद्रित आणि समुदाय-केंद्रित उपाययोजना राबवून दीर्घकालीन जलसुरक्षा निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. टाटा मोटर्सचा सहभाग हा राज्याच्या जलव्यवस्थापन प्रयत्नांना अधिक गती देणारा आहे.

टाटा मोटर्सचे सीएसआर प्रमुख विनोद कुलकर्णी यांनी सांगितले की, शाश्वत जलउपाययोजनांसाठी सरकारी योजना, समुदायाचा सहभाग आणि दीर्घकालीन सहयोग यांवर कंपनीचा भर आहे. अंमलबजावणीसाठी Naam Foundation सोबत भागीदारी करण्यात आली आहे.

२०२५ मधील कामगिरी

एकट्या २०२५ मध्ये कंपनीने २५ जिल्ह्यांमध्ये १,००० जलसाठ्यांचे संवर्धन करून २,२५० कोटी लिटर अतिरिक्त जलसाठवण क्षमता निर्माण केली. यामुळे टँकरवरील अवलंबित्व कमी झाले असून पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी उपलब्ध झाले आहे. अनेक शेतकरी एकाऐवजी दोन पिके घेऊ लागले आहेत, तर महिलांची पाण्यासाठी होणारी दैनंदिन धावपळ कमी झाली आहे.

जलसंधारण उपक्रमाची प्रगती

  • आर्थिक वर्ष २३-२४ : १०६ जलसाठे, ३ जिल्हे, १८६ कोटी लिटर क्षमता
  • आर्थिक वर्ष २४-२५ : ३५६ जलसाठे, १० जिल्हे, ६९० कोटी लिटर क्षमता
  • आर्थिक वर्ष २५-२६ : १,००० जलसाठे, २५ जिल्हे, २,२५० कोटी लिटर क्षमता
२०२४ पासून हा उपक्रम राज्याच्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेशी संलग्न आहे. जलसाठ्यांमधील गाळ काढून तो शेतांमध्ये वापरल्याने जमिनीची सुपीकता वाढत आहे. अचूक नियोजन, डिजिटल देखरेख, स्पष्ट जबाबदाऱ्या आणि समुदायाचा सहभाग यामुळे उपक्रमात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यात आली आहे.

Feb 14, 2026 | 06:48 PM

