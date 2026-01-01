Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ 1st ODI: विराट-रोहितची जबरदस्त क्रेझ…. अवघ्या ८ मिनिटात तिकिटांचा खेळ खल्लास!

IND vs NZ: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्याची वनडे मालिका ११ जानेवारीपासून खेळवण्यात येणार आहे. दरम्यान पाहिला सामना बडोदा येथे खेळवण्यात येणार असुन अवघ्या ८ मिनिटांत तिकिटे सोल्ड झाली आहे.

Jan 01, 2026 | 07:10 PM
  • रोहित-विराटची तुफान क्रेझ!
  • भारत-न्यूझीलंड पहिला वनडे सामना
  • सर्व तिकिटं अवघ्या ८ मिनिटांत ‘सोल्ड आऊट’
IND vs NZ 1st ODI News: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना ११ जानेवारी रोजी बडोदा येथे खेळला जाणार आहे. चाहते रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) यांना पुन्हा मैदानावर पाहण्यास उत्सुक आहेत. पहिल्या एकदिवसीय सामन्याची सर्व तिकिटे अवघ्या आठ मिनिटांत विकली गेली यावरून कोहली आणि रोहित यांच्याबद्दलची क्रेझ अंदाजे येऊ शकते. त्यांच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेले चाहते विराट आणि रोहित यांना बॅटने खेळताना पाहण्यास उत्सुक आहेत.

कोहली-रोहितची क्रेझ

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी त्यांचे चाहते अजूनही कायम आहेत. म्हणूनच न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्याची सर्व तिकिटे अवघ्या आठ मिनिटांत विकली गेली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या अलिकडच्या एकदिवसीय मालिकेत कोहली आणि रोहितच्या बॅटने हाहाकार उडवला होता.

हे देखील वाचा: IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध ‘किंग’ कोहलीला नामी संधी! विराट तोडणार कुमार संगकाराचा ‘तो’ विक्रम

दोघही जबरदस्त फाॅर्ममध्ये

विराटने टीम इंडियाला शानदार विजय मिळवून दिला, तीनपैकी दोन सामन्यांमध्ये शतके आणि एका सामन्यात अर्धशतक झळकावले. दरम्यान, हिटमॅनने प्रोटीज गोलंदाजांनाही फटकारले. यापूर्वी, रो-को जोडीने ऑस्ट्रेलियन भूमीवर बॅटने वर्चस्व गाजवले होते.

न्यूझीलंड मालिकेचे वेळापत्रक

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना बडोद्यातील बीसीए क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. दुसरा सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोटमध्ये खेळला जाईल. इंदूरमधील होळकर स्टेडियमवर मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना खेळवला जाईल. एकदिवसीय सामन्यांनंतर, दोन्ही संघ पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळतील. टी-२० मालिका २१ जानेवारीपासून सुरू होईल आणि शेवटचा सामना ३१ जानेवारीला होईल.

हे देखील वाचा: New Year 2026 Photo : भारतीय क्रिकेट जगताने दिल्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा, पहा दिग्गजांचे खास मेसेज

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेचे वेळापत्रक:

सामना तारीख ठिकाण
पहिली वनडे ११ जानेवारी बडोदा
दुसरी वनडे १४ जानेवारी राजकोट
तिसरी वनडे १८ जानेवारी इंदूर

Jan 01, 2026 | 07:10 PM

