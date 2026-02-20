Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sikandar Raza Broke Rohit Sharma World Record He Is The First Captain To Achieve Such A Record In An Icc Tournament

सिकंदर रझाने मोडला रोहित शर्माचा विश्वविक्रम! आयसीसी स्पर्धेत असा विक्रम करणारा तो पहिला कर्णधार

सिकंदर रझा आता आयसीसी स्पर्धेत कर्णधार म्हणून सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनला आहे, हा विक्रम यापूर्वी हिटमॅन रोहित शर्माच्या नावावर होता. आता त्याने रोहितचा रेकाॅर्ड मोडला आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:29 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात श्रीलंकेला हरवून झिम्बाब्वेने आणखी एक मोठा धक्का दिला. यापूर्वी या संघाने ऑस्ट्रेलियालाही हरवले होते. श्रीलंकेविरुद्ध झिम्बाब्वेच्या विजयाचा नायक कर्णधार सिकंदर रझा होता, त्याने १७९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना २६ चेंडूत २ चौकार आणि ४ उत्तुंग षटकारांसह ४५ धावांची धमाकेदार खेळी केली. या दरम्यान त्याचा स्ट्राईक रेट १७३.०८ होता. त्याच्या शानदार खेळीसाठी सिकंदर रझाला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार जिंकून सिकंदर रझा यांनी माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्माचा विक्रम मोडला.

सिकंदर रझा आता आयसीसी स्पर्धेत कर्णधार म्हणून सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनला आहे, हा विक्रम यापूर्वी हिटमॅन रोहित शर्माच्या नावावर होता. रोहित शर्माने ३७ वर्षे आणि ३३१ दिवसांच्या वयात आयसीसी स्पर्धेत सामनावीराचा पुरस्कार जिंकला. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध त्याने हा पुरस्कार जिंकला.पण आता झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाने ३९ वर्षे आणि ३०१ दिवसांच्या वयात सामनावीराचा पुरस्कार जिंकून रोहित शर्माचा विश्वविक्रम मोडला आहे.

T20 World Cup 2026 : सुपर 8 मध्ये सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी सर्वात मोठी लढाई सुरू! अव्वल संघ भिडणार भारताशी?

आयसीसी स्पर्धेत POTM जिंकणारा सर्वात वयस्कर कर्णधार.

३९ वर्षे ३०१ दिवस – सिकंदर रझा (विरुद्ध श्रीलंका)*

३७ वर्षे ३३१ दिवस – रोहित शर्मा (न्यूझीलंडविरुद्ध)

३७ वर्षे ०५५ दिवस – रोहित शर्मा (ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध)

सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, ब्रायन बेनेटच्या अर्धशतकाच्या आणि कर्णधार सिकंदर रझाच्या ४५ धावांच्या खेळीच्या जोरावर, झिम्बाब्वेने गुरुवारी श्रीलंकेचा सहा विकेट्सने पराभव केला आणि गटातील अव्वल संघ म्हणून टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर एटमध्ये प्रवेश केला, तोही अपराजित राहून. कठीण खेळपट्टीवर विजयासाठी १७९ धावांच्या लक्ष्याला उत्तर देताना, झिम्बाब्वेने १९.३ षटकांत चार विकेट्सच्या मोबदल्यात १८२ धावा केल्या. बेनेट ४८ चेंडूत ६३ धावा करून नाबाद राहिला आणि रझा २६ चेंडूत ४५ धावा करून नाबाद राहिला.

दोन्ही संघांनी ग्रुप बी मधून सुपर एट टप्प्यात प्रगती केली आहे आणि लीग टप्प्यात ऑस्ट्रेलियाला हरवणाऱ्या झिम्बाब्वेने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. पॉवरप्लेमध्ये झिम्बाब्वेने बिनबाद ५५ धावा केल्या होत्या. सलामीवीर बेनेट आणि तादी मारुमानी (२६ चेंडूत ३४) यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली आणि ८.३ षटकांत पहिल्या विकेटसाठी ६९ धावांची भागीदारी केली. मारुमानीला दुनिथ वेलागेने रिटर्न कॅच देऊन बाद केले. रायन बर्लने १२ चेंडूत २३ धावा काढल्या आणि नंतर दासुन शनाकाला त्याचा बळी मिळाला. त्यानंतर रझा आणि बेनेटने जबाबदारी सांभाळली. 

रझा यांनी १५ व्या षटकात दिलशान मदुशंकाला सलग दोन षटकार मारले. पुढच्या षटकात त्याने फिरकी गोलंदाज महेश थीकशनाला एक षटकार आणि एक चौकार मारला. १९ व्या षटकात दुशन हिमंताने रझाला बाद केले आणि दोन चेंडूंनंतर ताशिंगा मुसेकिवा देखील बाद झाला. झिम्बाब्वेला शेवटच्या षटकात आठ धावांची आवश्यकता होती आणि टोनी मुनयोंगाने थीकशानाला सहा धावांवर पाठवून झिम्बाब्वेच्या छावणीत आनंदाची लाट आणली. त्याआधी, श्रीलंकेच्या फलंदाजांना संथ खेळपट्टीवर मधल्या षटकांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला आणि त्यांना सात विकेटच्या मोबदल्यात फक्त १७८ धावा करता आल्या.

Web Title: Sikandar raza broke rohit sharma world record he is the first captain to achieve such a record in an icc tournament

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 09:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रचंड फॉर्ममध्ये Zimbabwe, सुपर 8 पूर्वी अजून एक उलटफेर, ऑस्ट्रेलियानंतर श्रीलंकेलाही नमवले
1

प्रचंड फॉर्ममध्ये Zimbabwe, सुपर 8 पूर्वी अजून एक उलटफेर, ऑस्ट्रेलियानंतर श्रीलंकेलाही नमवले

ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 मधून बाहेर झाल्यानंतर स्फोटक क्रिकेटपटू होणार निवृत्त? रिकी पॉन्टिंगने केली भविष्यवाणी
2

ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 मधून बाहेर झाल्यानंतर स्फोटक क्रिकेटपटू होणार निवृत्त? रिकी पॉन्टिंगने केली भविष्यवाणी

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना
3

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार
4

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vastu Tips: नोकरीत अडथळे येत आहेत का? घरात ‘ही’ मूर्ती ठेवल्याने बदलेल तुमचे नशीब

Vastu Tips: नोकरीत अडथळे येत आहेत का? घरात ‘ही’ मूर्ती ठेवल्याने बदलेल तुमचे नशीब

Feb 20, 2026 | 09:30 AM
केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर… घरीच बनवा रसाळ आवळ्याची कँडी; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल याची चव

केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर… घरीच बनवा रसाळ आवळ्याची कँडी; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल याची चव

Feb 20, 2026 | 09:30 AM
सिकंदर रझाने मोडला रोहित शर्माचा विश्वविक्रम! आयसीसी स्पर्धेत असा विक्रम करणारा तो पहिला कर्णधार

सिकंदर रझाने मोडला रोहित शर्माचा विश्वविक्रम! आयसीसी स्पर्धेत असा विक्रम करणारा तो पहिला कर्णधार

Feb 20, 2026 | 09:29 AM
‘…तर कठोर कारवाई केली जाणार’; शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्याक दर्जानंतर मंत्री भोयर ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर

‘…तर कठोर कारवाई केली जाणार’; शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्याक दर्जानंतर मंत्री भोयर ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर

Feb 20, 2026 | 09:21 AM
Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Romance Top-up ईव्हेंट, डायमंंड्स खरेदीवर प्लेअर्सना मिळणार ‘हे’ रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Romance Top-up ईव्हेंट, डायमंंड्स खरेदीवर प्लेअर्सना मिळणार ‘हे’ रिवॉर्ड्स

Feb 20, 2026 | 09:07 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 20, 2026 | 09:06 AM
Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

Feb 20, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM