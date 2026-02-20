सिकंदर रझाने मोडला रोहित शर्माचा विश्वविक्रम! आयसीसी स्पर्धेत असा विक्रम करणारा तो पहिला कर्णधार

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात श्रीलंकेला हरवून झिम्बाब्वेने आणखी एक मोठा धक्का दिला. यापूर्वी या संघाने ऑस्ट्रेलियालाही हरवले होते. श्रीलंकेविरुद्ध झिम्बाब्वेच्या विजयाचा नायक कर्णधार सिकंदर रझा होता, त्याने १७९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना २६ चेंडूत २ चौकार आणि ४ उत्तुंग षटकारांसह ४५ धावांची धमाकेदार खेळी केली. या दरम्यान त्याचा स्ट्राईक रेट १७३.०८ होता. त्याच्या शानदार खेळीसाठी सिकंदर रझाला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार जिंकून सिकंदर रझा यांनी माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्माचा विक्रम मोडला.
सिकंदर रझा आता आयसीसी स्पर्धेत कर्णधार म्हणून सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनला आहे, हा विक्रम यापूर्वी हिटमॅन रोहित शर्माच्या नावावर होता. रोहित शर्माने ३७ वर्षे आणि ३३१ दिवसांच्या वयात आयसीसी स्पर्धेत सामनावीराचा पुरस्कार जिंकला. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध त्याने हा पुरस्कार जिंकला.पण आता झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाने ३९ वर्षे आणि ३०१ दिवसांच्या वयात सामनावीराचा पुरस्कार जिंकून रोहित शर्माचा विश्वविक्रम मोडला आहे.
३९ वर्षे ३०१ दिवस – सिकंदर रझा (विरुद्ध श्रीलंका)*
३७ वर्षे ३३१ दिवस – रोहित शर्मा (न्यूझीलंडविरुद्ध)
३७ वर्षे ०५५ दिवस – रोहित शर्मा (ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध)
सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, ब्रायन बेनेटच्या अर्धशतकाच्या आणि कर्णधार सिकंदर रझाच्या ४५ धावांच्या खेळीच्या जोरावर, झिम्बाब्वेने गुरुवारी श्रीलंकेचा सहा विकेट्सने पराभव केला आणि गटातील अव्वल संघ म्हणून टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर एटमध्ये प्रवेश केला, तोही अपराजित राहून. कठीण खेळपट्टीवर विजयासाठी १७९ धावांच्या लक्ष्याला उत्तर देताना, झिम्बाब्वेने १९.३ षटकांत चार विकेट्सच्या मोबदल्यात १८२ धावा केल्या. बेनेट ४८ चेंडूत ६३ धावा करून नाबाद राहिला आणि रझा २६ चेंडूत ४५ धावा करून नाबाद राहिला.
Sikandar Raza’s brisk 45 made the difference as Zimbabwe beat Sri Lanka in the #T20WorldCup 2026 🙌 He wins the @aramco POTM🏅 📝: https://t.co/OdciG6vamS pic.twitter.com/aFRp2YyXce — ICC (@ICC) February 19, 2026
दोन्ही संघांनी ग्रुप बी मधून सुपर एट टप्प्यात प्रगती केली आहे आणि लीग टप्प्यात ऑस्ट्रेलियाला हरवणाऱ्या झिम्बाब्वेने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. पॉवरप्लेमध्ये झिम्बाब्वेने बिनबाद ५५ धावा केल्या होत्या. सलामीवीर बेनेट आणि तादी मारुमानी (२६ चेंडूत ३४) यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली आणि ८.३ षटकांत पहिल्या विकेटसाठी ६९ धावांची भागीदारी केली. मारुमानीला दुनिथ वेलागेने रिटर्न कॅच देऊन बाद केले. रायन बर्लने १२ चेंडूत २३ धावा काढल्या आणि नंतर दासुन शनाकाला त्याचा बळी मिळाला. त्यानंतर रझा आणि बेनेटने जबाबदारी सांभाळली.
रझा यांनी १५ व्या षटकात दिलशान मदुशंकाला सलग दोन षटकार मारले. पुढच्या षटकात त्याने फिरकी गोलंदाज महेश थीकशनाला एक षटकार आणि एक चौकार मारला. १९ व्या षटकात दुशन हिमंताने रझाला बाद केले आणि दोन चेंडूंनंतर ताशिंगा मुसेकिवा देखील बाद झाला. झिम्बाब्वेला शेवटच्या षटकात आठ धावांची आवश्यकता होती आणि टोनी मुनयोंगाने थीकशानाला सहा धावांवर पाठवून झिम्बाब्वेच्या छावणीत आनंदाची लाट आणली. त्याआधी, श्रीलंकेच्या फलंदाजांना संथ खेळपट्टीवर मधल्या षटकांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला आणि त्यांना सात विकेटच्या मोबदल्यात फक्त १७८ धावा करता आल्या.