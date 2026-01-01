Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Virat Kohli Has The Opportunity To Break Kumar Sangakkaras Record Against New Zealand

IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध ‘किंग’ कोहलीला नामी संधी! विराट तोडणार कुमार संगकाराचा ‘तो’ विक्रम

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेत विराट कोहलीला श्रीलंकेचा माजी दिग्गज कुमार संगकाराचा विक्रम मोडण्याची नामी संधी असणार आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 06:03 PM
IND vs NZ: 'King' Kohli has a golden opportunity against New Zealand! Virat is set to break Kumar Sangakkara's 'that' record.

विराट कोहली(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Virat Kohli has a chance to set a record against New Zealand : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेसाठी अद्याप बीसीसीआयकडून संघ जाहीर करण्यात आलेला नाही. श्रेयस अय्यरच्या तंदुरुस्तीमुळे संघ जाहीर होण्यास विलंब होत असल्याची माहिती आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत  रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचा समावेश निश्चित मानला जात आहे.  दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत या दोन्ही अनुभवी खेळाडूंनी शानदार कामगिरी बजावली आहे. त्यानंतर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये देखील दमदार कामगिरीने सर्वांचे लक्ष्य वेधले आहे. दरम्यान, विराट कोहलीला न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत श्रीलंकेचा माजी दिग्गज कुमार संगकाराचा विक्रम मोडण्याचीस संधी आहे.

हेही वाचा : Vijay Hazare Trophy 2025 : रिंकू सिंग एक्सप्रेस सुसाट! 38 कर्णधारांना दिला धोबीपछाड; केली नंबर 1 कामगिरी

विराट कोहलीला खुणावत आहे ‘हा’ विक्रम

विराट कोहलीने आतापर्यंत ५५६ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यामध्ये ६२३ डावांमध्ये ५२.५८ च्या सरासरीने २७,९७५ धावा फटकावल्या आहेत. जर त्याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत ४२ धावा जास्त केल्या तर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत ५९४ सामन्यांच्या ६६६ डावांमध्ये ४६.७७ च्या सरासरीने २८,०१६ धावा करणाऱ्या कुमार संगकाराला पिछाडीवर टाकेल.  विराट कोहलीने ८४ शतके आणि १४५ अर्धशतके लागावळी आहेत. तर संगकाराने ६३ शतके आणि १५३ अर्धशतके झळकवली आहेत.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा सचिन तेंडुलकर  विराजमान आहे. ज्याने ६६४ सामन्यांच्या ७८२ डावांमध्ये ४८.५२ च्या सरासरीने ३४,३५७ धावा फटकावल्या आहेत. तसेच रिकी पॉन्टिंग या यादीत चौथ्या क्रमांकावर असून त्याने ५६० सामन्यांमध्ये ६६८ डावांमध्ये २७,४८३ धावा काढल्या आहेत.

हेही वाचा : सचिन तेंडुलकर नाही, तर ‘हा’ फलंदाज ठरायचा अवघड! पाकिस्तानच्या सईद अजमलने गोलंदाजीबाबत केला मोठा खुलासा

असे असेल न्यूझीलंडविरुद्धचे हे वेळापत्रक

न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. मालिकेचा पहिला सामना बीसीए स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. दुसरा एकदिवसीय सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळला जाईल. तिसरा एकदिवसीय सामना १८ जानेवारी रोजी इंदूरमधील होळकर स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे.

Web Title: Ind vs nz virat kohli has the opportunity to break kumar sangakkaras record against new zealand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
2

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…
3

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल
4

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM
Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Jan 20, 2026 | 03:30 PM
‘CET’कडून दिलासा! अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी

‘CET’कडून दिलासा! अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी

Jan 20, 2026 | 03:29 PM
Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 20, 2026 | 03:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM