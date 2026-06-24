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तीन वर्षे शारीरिक संबंध, मारहाण अन्…; क्रिकेटपटू Abhishek Porel कायद्याच्या कचाट्यात, गंभीर प्रकरण काय?

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:06 PM IST
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सारांश

दरम्यान अभिषेक पोरेल हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. 'मी चांगला खेळ करत आहे. त्यामुळे असे आरोप केले जात आहेत. पोलिसांचा तपास झाल्यावर मी यावर बोलेन. अजून माझी पोलिसांची चर्चा झालेली नाही, असे अभिषेक पोरेलने म्हटले आहे.

तीन वर्षे शारीरिक संबंध, मारहाण अन्…; क्रिकेटपटू Abhishek Porel कायद्याच्या कचाट्यात, गंभीर प्रकरण काय?

अभिषेक पोरेलवर गंभीर आरोप (फोटो- ians)

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विस्तार
  • बंगालमधील महिलेचे क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेलवर फसवणुकीचे आरोप
  • अभिषेक पोरेल दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा खेळाडू 
  • पोलिसांनी सुरू केला तपास 
Abhishek Porel: दिल्ली कॅपिटल्सचा फलंदाज आणि विकेटकिपर अभिषेक पोरेल हा एका मोठ्या कायदेशीर अडचणी सापडला आहे. त्याच्यावर लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन मारहाण आणि धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमधील एका महिलेने त्याच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे त्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

दिल्ली कॅपिटल्सचा फलंदाज अभिषेक पोरेल अडचणीत सापडला आहे. पश्चिम बंगालच्या हुगली जिल्ह्यातील मोगरा पोलिस ठाण्यात एका महिलेने आणि तिच्या मुलीने त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी अभिषेक पोरेलवर खोटे आश्वासने देऊन तीन वर्षे संबंध ठेवलयाचा आणि मारहाण व धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे. आता त्यावर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

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तक्रारीत काय?

तक्रारकर्त्यांचा दावा आहे की, अभिषेक पोरेल आणि तक्रारदार गेल्या तीन वर्षांपासून नात्यात होते. महिलेच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला सगळे सुरळीत सुरु होते. 2025 पासून त्यांच्यात तणाव वाढला. त्यानंतर अभिषेक पोरेलने दूर जाण्यास सुरुवात केली. यामध्ये त्यांच्यातला वाद वाढला. हा वाद पोलिस स्टेशनपर्यन्त आला. दरम्यान पोलिस आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. अद्याप या प्रकरणात कोणाला अटक किंवा अन्य कारवाई करण्यात आली नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आटा पोलिस तपासात काय समोर येते ते पहावे लागणार आहे.

दरम्यान अभिषेक पोरेल हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. ‘मी चांगला खेळ करत आहे. त्यामुळे असे आरोप केले जात आहेत. पोलिसांचा तपास झाल्यावर मी यावर बोलेन. अजून माझी पोलिसांची चर्चा झालेली नाही, असे अभिषेक पोरेलने म्हटले आहे.

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अभिषेक पोरेल आयपीएल 2026 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळत होता. मात्र त्याला केवळ 4 सामन्यांमध्ये संधी मिळाली. राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध शानदार अर्धशतकी खेळी केली होती. आयपीएल नन्यत्र अभिषेक पोरेलने बंगाल टी 20 लीगमध्ये शानदार कामगिरी केली. 6 सामन्यांमध्ये त्याने 275 रन्स केल्या. यावेळी त्याने आकून तीन अर्धशतके लगावली. त्याचा सर्वाधिक स्कोअर 94 इतका राहिला आहे.

 

Web Title: West bengal women and daughter allegation to abhishek porel marriage promis and physical relation crime news

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Published On: Jun 24, 2026 | 02:57 PM

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