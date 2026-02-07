Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Wi Vs Sco T20 World Cup 2026 Live West Indies Set A Target Of 183 Runs Against Scotland

WI vs SCO, T20 World Cup 2026 Live : ईडन गार्डन्सवर हेटमायरची झुंजार खेळी! वेस्ट इंडिजचे स्कॉटलंडसमोर183 धावांचे लक्ष्य 

आजपासून सुरू झालेल्या आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेतील दुसऱ्या सामन्यात स्कॉटलंड आणि वेस्ट इंडिज आमनेसामने आहेत. कोलकाता येथे खेळल्या जात असलेल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजने स्कॉटलंडसमोर १८३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 05:02 PM
WI vs SCO, T20 World Cup 2026 Live: Hetmyer's fighting innings at Eden Gardens! West Indies set a target of 183 runs for Scotland.

वेस्ट इंडिजचे स्कॉटलंडसमोर १८३ धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

ICC T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धा आजपासून सुरू झाली आहे. या मेगा स्पर्धेतील दूसरा  सामना स्कॉटलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात कोलकाता येथील  ईडन गार्डन्सवर खेळला जात आहे. या सामन्यात टॉस गमावणाऱ्या वेस्ट इंडिज संघाने प्रथम फलंदाजी करत शिमरॉन हेटमायरच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ५ गडी गमावून १८२ धावा करून स्कॉटलंडसंघासमोर १८३  धावांचे लक्ष्य दिले आहे. स्कॉटलंडकडून ब्रॅड करीने २ विकेट्स घेतल्या आहेत.

हेही वाचा : IND vs USA, T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्माच्या रडारवर मोठा विक्रम! ‘ही’ कामगिरी करताच टी-20 मध्ये रचणार इतिहास

कोलकाता येथील  ईडन गार्डन्सवर खेळवण्यात येत असलेल्या(  टी२० विश्वचषक २०२६)  सामन्यात स्कॉटलंड संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. तर वेस्ट इंडिज संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले. ब्रँडन किंग आणि शाई होप या सलामीवीरांनी वेस्ट इंडिजच्या डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी ८.२ षटकात ५४ धावांची भागीदारी रचली. कर्णधार   शाई होप१९ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर शिमरॉन हेटमायर मैदानात आला. थोड्यावेळातच ब्रँडन किंग  ३० चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह ३५ धावा करून माघारी गेला.

कर्णधार माघारी गेल्यावर मात्र शिमरॉन हेटमायर आणि रोव्हमन पॉवेल यांनी संघाचा डाव सावरला. दरम्यान शिमरॉन हेटमायर २२ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. दोघांनी ८१ धावांची भागीदारी रचली. परंतु, रोव्हमन पॉवेल १४ चेंडूत २४ धावा करून बाद झाला. त्याच्या पाठोपाठ शिमरॉन हेटमायर ३६ चेंडूत ६४ धावा करून बाद झाला. त्याने आपल्या खेळीत २ चौकार आणि ६ षटकार लगावले. त्याला सफ्यान शरीफने बाद केले. शेर्फेन रदरफोर्डने आक्रमक खेळ दाखवत १३ चेंडूत २६ धावा काढल्या आणि तो बाद झाला. त्यानंतर रोमारियो शेफर्ड ६ धावांवर तर  मॅथ्यू फोर्ड १ नाबाद राहून संघाला १८२ धावांपर्यंत पोहचवले. स्कॉटलंडकडून ब्रॅड करीने २ विकेट्स घेतल्या, तर सफ्यान शरीफ, मायकेल लीस्क आणि ऑलिव्हर डेव्हिडसन, यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.

दोन्ही संघ आमनेसामने

स्कॉटलंड प्लेइंग इलेव्हन : जॉर्ज मुन्से, मॅथ्यू क्रॉस (यष्टीरक्षक), ब्रँडन मॅकमुलन, मायकेल जोन्स, टॉम ब्रुस, रिची बेरिंग्टन (कर्णधार), मायकेल लीस्क, ऑलिव्हर डेव्हिडसन, मार्क वॉट, ब्रॅड करी, सफ्यान शरीफ

वेस्ट इंडिज प्लेइंग इलेव्हन: ब्रँडन किंग, शाई होप (यष्टीरक्षक/कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेर्फेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, मॅथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, शमार जोसेफ

हेही वाचा : U19 World Cup Final : वैभव सूर्यवंशीला अटक करा! क्रिकेट मैदानावर हिंसाचार केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी; वाचा सविस्तर

बातमी अपडेट होत आहे…

Web Title: Wi vs sco t20 world cup 2026 live west indies set a target of 183 runs against scotland

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 04:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवरील खेळपट्टी कुणाला देईल भाव! गोलंदाज की फलंदाज? वाचा सविस्तर माहिती 
1

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवरील खेळपट्टी कुणाला देईल भाव! गोलंदाज की फलंदाज? वाचा सविस्तर माहिती 

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्माच्या रडारवर मोठा विक्रम! ‘ही’ कामगिरी करताच टी-20 मध्ये रचणार इतिहास
2

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्माच्या रडारवर मोठा विक्रम! ‘ही’ कामगिरी करताच टी-20 मध्ये रचणार इतिहास

 U19 World Cup Final : वैभव सूर्यवंशीला अटक करा! क्रिकेट मैदानावर हिंसाचार केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी; वाचा सविस्तर 
3

 U19 World Cup Final : वैभव सूर्यवंशीला अटक करा! क्रिकेट मैदानावर हिंसाचार केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी; वाचा सविस्तर 

WI vs SCO, T20 World Cup 2026 : स्कॉटलंडचा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय! वेस्ट इंडिज करणार फलंदाजी 
4

WI vs SCO, T20 World Cup 2026 : स्कॉटलंडचा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय! वेस्ट इंडिज करणार फलंदाजी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

Feb 07, 2026 | 05:33 PM
मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

Feb 07, 2026 | 05:27 PM
Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Feb 07, 2026 | 05:18 PM
‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग

‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग

Feb 07, 2026 | 05:18 PM
CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

Feb 07, 2026 | 05:17 PM
मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

Feb 07, 2026 | 05:09 PM
अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral

अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral

Feb 07, 2026 | 05:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM