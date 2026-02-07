Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Bollywood Actor Imran Khan Has Made A Statement About Salman Khan Shah Rukh Khan And Aamir Khan

”तरूण पिढीला इंटरेस्ट नाही..”, शाहरुख, आमिर, सलमानबाबत इमरान खान स्पष्टच बोलला, कारण देत म्हणाला…

बॉलिवूड अभिनेता इमरान खान अभिनय कौशल्यासाठी आणि त्याच्या स्पष्टवक्त्या शैलीसाठी ओळखला जातो, त्याने अलिकडेच एका मुलाखतीत सलमान, शाहरुख खान आणि आमिर खान यांच्याबद्दल एक वक्तव्य केलं आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 05:56 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेता इमरान खान हा त्याच्या उत्कृष्ट अभिनय कौशल्यासाठी आणि त्याच्या स्पष्टवक्त्या शैलीसाठी ओळखला जातो. तो अलिकडेच “हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह” या चित्रपटात दिसला. दरम्यान, सलमान, शाहरुख खान आणि आमिर खान यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे.

शाहरुख खान, सलमान खान आणि आमिर खान यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ हिंदी चित्रपटसृष्टीवर राज्य केले. 90 च्या दशकापासून सलमान – शाहरूख आणि आमिरची क्रेझ काही कमी झालेली नाही. ते बॉलिवडूचे एव्हरग्रीन सुपस्टार असून ते अजूनही प्रेक्षकांचं पूरेपूर मनोरंजन करत असतात. पण या तिघांबद्दल इमरान खानने केलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. त्यांच्या कारकिर्दीच्या एका नवीन टप्प्यात प्रवेश करण्याची वेळ आता आली आहे असे इमरान मत आहे.

Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट

शोशाला दिलेल्या अलिकडच्या मुलाखतीत अभिनेता इम्रान खान म्हणाला, ”वयानुसार भूमिकाही बदलत जातात. काही वर्ष तुम्ही मुख्य अभिनेत्याची भूमिका साकारता. पण मग तुम्ही वयाच्या अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचता तेव्हा तुम्ही लीड रोल साकारण्यासाठी सक्षम नसता.तिन्ही खानचं वय आता 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.त्यांनी 30 वर्षांहून अधिक काळ स्टारडम अनुभवलं आहे. ”

Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

पुढे तो म्हणाला, ”याची कल्पना करणे किंवा जुळवणे कठीण आहे. मला वाटते की हे नैसर्गिक आहे, कोणत्याही अभिनेत्याच्या प्रवासाचा एक आवश्यक भाग आहे, की जसजसे तुम्ही मोठे होता तसतसे तुम्ही साकारत असलेल्या भूमिका बदलतात.आणि तुमचं स्टारडमही बदलते. कारण तुम्हाला मानणार आणि तुमच्यासोबत मोठा होणारा एक प्रेक्षकवर्गही असतो. त्यानंतर एक नवी पिढी येते. ते त्यांच्या अनुभवानुसार आणि वयाप्रमाणे जे जवळचे वाटतात त्यांना जोडली जाते. जेव्हा पण आपण सिनेमे बघतो तेव्हा त्या कथेच्या हिरोमध्ये आपण स्वत:ला पाहतो. त्यामुळे युवा पिढीला 70 वर्षांच्या व्यक्तीला पाहण्यात इंटरेस्ट नसू शकतो.”

Web Title: Bollywood actor imran khan has made a statement about salman khan shah rukh khan and aamir khan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 05:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग
1

‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग

22 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘मैं हूं ना’चा सिक्वेल येणार? फराह खानने सांगितली खरी माहिती
2

22 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘मैं हूं ना’चा सिक्वेल येणार? फराह खानने सांगितली खरी माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
”तरूण पिढीला इंटरेस्ट नाही..”, शाहरुख, आमिर, सलमानबाबत इमरान खान स्पष्टच बोलला, कारण देत म्हणाला…

”तरूण पिढीला इंटरेस्ट नाही..”, शाहरुख, आमिर, सलमानबाबत इमरान खान स्पष्टच बोलला, कारण देत म्हणाला…

Feb 07, 2026 | 05:56 PM
महाराष्ट्राचे रिअल इस्टेट क्षेत्र नव्या उंचीवर! शहरी विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी राज्य सज्ज; राष्ट्रीय परिषदेत उमटला ठसा

महाराष्ट्राचे रिअल इस्टेट क्षेत्र नव्या उंचीवर! शहरी विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी राज्य सज्ज; राष्ट्रीय परिषदेत उमटला ठसा

Feb 07, 2026 | 05:43 PM
पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

Feb 07, 2026 | 05:33 PM
IND vs USA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवरील खेळपट्टी कुणाला देईल भाव! गोलंदाज की फलंदाज? वाचा सविस्तर माहिती 

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवरील खेळपट्टी कुणाला देईल भाव! गोलंदाज की फलंदाज? वाचा सविस्तर माहिती 

Feb 07, 2026 | 05:28 PM
मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

Feb 07, 2026 | 05:27 PM
Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Feb 07, 2026 | 05:18 PM
CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

Feb 07, 2026 | 05:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM