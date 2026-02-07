US-India Trade Deal: कृषी क्षेत्रासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय! अनेक वस्तूंवर अमेरिकेकडून 0% टॅरिफ, पीयूष गोयल यांची महत्त्वाची अपडेट

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम झाला आहे. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी शनिवारी एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की हा करार निर्यातीला चालना देईल, विशेषतः १८% पर्यंत शुल्क दर कमी केल्यामुळे होणार आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 05:56 PM
भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम झाला आहे. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी शनिवारी (7 फेब्रुवारी) एक निवेदन जारी केले आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, हा करार निर्यातीला चालना देईल. तसेच विशेषतः १८% पर्यंत शुल्क दर कमी केल्याने भारत आणि अमेरिकेने व्यापार करारावर संयुक्त निवेदन जारी केल्यानंतर गोयल यांचे हे विधान समोर आले आहे. ज्यावर येत्या काही दिवसांत स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे. गोयल यांनी सांगितले की, हा कर ५०% वरून १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. जो शेजारील देशांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. याचा आपल्या निर्यातदारांना मोठा फायदा होईल.

वाणिज्य मंत्री शेअर्स लिस्ट

पीयुष गोयल यांनी भारतातून अमेरिकेत निर्यात केल्यावर शून्य कर आकारणी लागू असलेल्या उत्पादनांची यादी देखील शेअर केली. या यादीत कोणती उत्पादने समाविष्ट आहेत ते पाहूया…

रत्ने आणि हिरे, औषधी उत्पादने, विमानाचे भाग, स्मार्टफोनवरील शून्य शुल्क सुरू राहील, मसाले, चहा, कॉफी, नारळ आणि नारळ तेल, अरेका नट्स, ब्राझील नट्स, काजू, चेस्टनट, भाजीपाला मेण, अ‍ॅव्होकॅडो, केळी, आंबा, अननस, मशरूम, काही बेकरी उत्पादने या वस्तूंवर शून्य कर आकारणी लागू करण्यात आली आहे.

पीयुष गोयल काय म्हणाले?

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी अमेरिकेसोबतच्या अंतरिम व्यापार कराराचे वर्णन “विकसित भारत २०४७” च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून केले. त्यांनी सांगितले की, देशातील शेतकऱ्यांच्या हितांशी तडजोड केलेली नाही. या करारामुळे अमेरिकेतील भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल आणि अनेक वस्तूंवर शून्य शुल्क आकारले जाईल. यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी ३० अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन बाजारपेठ खुली होईल. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही. काही शेतकरी विरोधी घटक असा प्रचार करत आहेत की, या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. त्यांनी पुढे म्हटले की, या करारात आम्ही असे काहीही केलेले नाही ज्यामुळे देशातील शेतकरी, हस्तकला आणि हातमाग यांना नुकसान होईल.

कोणाच्याही हिताचे नुकसान होणार नाही

गोयल पुढे म्हणाले की, या करारामुळे शेतकरी, एमएसएमई, हस्तकला आणि हातमाग यांच्या हितांना कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही. भारताने अमेरिकेला अल्कोहोलिक पेये, सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणे यासारख्या क्षेत्रात शुल्क सवलती दिल्या आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. व्यापार कराराअंतर्गत, अमेरिकेतील काही वाहने आणि विमानांच्या भागांवर शून्य प्रतिशोध शुल्काचा भारताला फायदा होईल.

पियुष गोयल यांनी सांगितले की, आम्ही अमेरिकेला कोणत्याही दुग्धजन्य उत्पादनावर कोणतीही सवलत दिलेली नाही. तसेच, कृषी क्षेत्रातही कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. ज्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांचे हित प्रभावित होऊ शकते. मांस, साखर, कुक्कुटपालन, दुग्धजन्य पदार्थ, मका, सोयाबीन, गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, फळे,ग्रीन टी, कोका, हरभरा, अल्कोहोल नसलेले उत्पादने, इथेनॉल इत्यादी वस्तूंवर कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही.

US-India Trade Deal: कृषी क्षेत्रासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय! अनेक वस्तूंवर अमेरिकेकडून 0% टॅरिफ, पीयूष गोयल यांची महत्त्वाची अपडेट

