15 लाखांची रोकड घेऊन निघालेल्या तरुणाचा पाठलाग, नागरिक जमा झाले अन्…; पुण्यातील थरारक घटना

बँकेतून काढलेली १५ लाखांची रोकड घेऊन निघालेल्या तरुणाचा चौघांनी पाठलाग करून त्याच्याजवळील रोकड लुटून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नागरिकांमुळे चोरट्यांचा प्रयत्न फसला आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:33 PM
पुणे : राज्यासह देशभरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, दररोज वेगवेगळ्या भागातून चोरीच्या घटना उघडकीस येत असतात. वाढत्या चोरीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बँकेतून काढलेली १५ लाखांची रोकड घेऊन निघालेल्या तरुणाचा चौघांनी पाठलाग करून त्याच्याजवळील रोकड लुटून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नागरिकांमुळे चोरट्यांचा प्रयत्न फसला आहे.

 

तरुणाला हत्याराच्या धाकाने लुटण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्याने पळ काढला. तरुण एका पान टपरीवर थांबल्यानंतर देखील चोरटे त्याचा पाठलाग करत तिथे आले. त्यांनी त्याला मारहाण करून रोकड लुटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नागरिक जमल्यानंतर चोरटे पसार झाले. चंदननगर परिसरात ही थरारक घटना घडली आहे. याप्रकरणी २३ वर्षीय तरुणाने चंदननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. त्यानूसार, चौघांविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे. तीन दिवसांपुर्वी भरदुपारी ही घटना घडली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार तरुण एका खासगी कार्यालयात नोकरी करतो. कार्यालयीन कामकासाठी त्याला बँकेतून रोकड काढून आणण्यास सांगितले होते. त्यानूसार, तरुण दुपारी बँकेत रोकड काढण्यासाठी गेला. तेथून त्याने १५ लाख रुपयांची रोकड काढली आणि ती सॅकमध्ये ठेवून तो पुन्हा कार्यालयात येत होता. तेव्हा वडगाव शेरी येथील हनुमान मंदिर परिसरात आल्यानंतर दोन दुचाकीवरून पाठिमागून पाठलाग करत आलेल्या चोरट्यांनी त्याच्याकडील बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. एकाने त्याला हत्याराचा धाक दाखविला. हा सर्व प्रकार चालत्या गाडीवर सुरू होता. तरुणाने मात्र, बॅग हिसकावणाऱ्या चोरट्यांना हिसका देऊन त्यांना ढकलले. त्यामुळे ते दोघेही खाली कोसळले. त्यानंतर तरुणाने त्याची दुचाकी सुसाट वेगात पळवत ऑक्सीजन पार्कचे गल्लीतील एका चहाच्या टपरीवर थांबला.

काही वेळाने पुन्हा हे चोरटे त्याचा पाठलाग करत तिथे आले. त्यांनी तरुणाला धमकावत मारहाण केली. हत्याराचा धाक दाखवून त्याच्याकडील बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. पण, तरुणाने मोठा आरडाओरडा केला. त्यामुळे याठिकाणी नागरिक जमा झाले. त्यांनी काय झाले असे विचारण्यास सुरूवात करताच चोरटे तेथून पसार झाले. त्यानंतर तरुणाने पोलिसांकडे धाव घेऊन तक्रार दिली. अधिक तपास चंदननगर पोलिस करत आहेत.

