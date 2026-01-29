Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

एअरटेलच्या 36 कोटी ग्राहकांसाठी मोठी भेट; Adobe Express Premium वर्षभर मोफत

भारती एअरटेलने 36 कोटी ग्राहकांसाठी Adobe Express Premium वर्षभर मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. ₹4,000 किमतीच्या या अ‍ॅपद्वारे सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ एडिटिंग व डिझाइन कामे सहज करता येणार आहेत.

Updated On: Jan 29, 2026 | 12:01 PM
tech (फोटो सौजन्य: social media)
  • एअरटेल–अडोबी कराराअंतर्गत Adobe Express Premium वर्षभर मोफत
  • Airtel Thanks अ‍ॅपवरून लॉग-इन करून क्रेडिट कार्डशिवाय अ‍ॅक्टिव्हेशन
  • AI डिझाइन टूल्स, 100GB स्टोरेज आणि वॉटरमार्कशिवाय कंटेंट तयार करण्याची सुविधा
भारती एअरटेलने आपल्या ग्राहकांसाठी मोठी भेट जाहीर केली आहे. एअरटेलने तब्बल ३६ कोटी भारतीय ग्राहकांसाठी Adobe Express Premium हे अत्याधुनिक अ‍ॅप मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. हे अ‍ॅप वापरण्यास सोपे असून त्याच्या मदतीने डिजिटल कामे जलद आणि प्रभावीपणे पूर्ण करता येतात. त्यामुळे सोशल मीडियाशी संबंधित कोणतेही डिझाइन किंवा कंटेंट तयार करणे आता अधिक सोपे होणार आहे.

मूळ किंमत ₹4,000, मात्र एअरटेल ग्राहकांसाठी मोफत

एअरटेल आणि अडोबी यांच्यात पहिल्यांदाच हा ऐतिहासिक करार झाला आहे. या भागीदारीअंतर्गत एअरटेलचे सर्व ग्राहक Adobe Express Premium चे वर्षभर मोफत सबस्क्रिप्शन वापरू शकणार आहेत. या अ‍ॅपच्या सबस्क्रिप्शनची मूळ किंमत सुमारे ₹4,000 आहे.
डिझायनिंगचा कोणताही अनुभव नसलेले ग्राहकही या अ‍ॅपच्या मदतीने व्यावसायिक दर्जाचे पोस्ट, मार्केटिंग मटेरियल, छोटे व्हिडिओ आणि डिझाइन्स सहज तयार करू शकतात.

Airtel Thanks अ‍ॅपवरून सहज अ‍ॅक्टिव्हेशन

ही सुविधा मोबाईल, वाय-फाय आणि डीटीएच सेवा वापरणाऱ्या सर्व एअरटेल ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. यासाठी ग्राहकांना फक्त Airtel Thanks अ‍ॅपवर लॉग-इन करावे लागेल. विशेष म्हणजे, हे सबस्क्रिप्शन सुरू करण्यासाठी क्रेडिट कार्डची आवश्यकता नाही.

कोणकोणत्या सुविधा मिळणार?

Adobe Express Premium मध्ये हजारो प्रोफेशनल डिझाइन टेम्पलेट्स उपलब्ध आहेत. ही टेम्पलेट्स भारतीय सण-उत्सव, लग्न समारंभ आणि स्थानिक व्यवसायांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहेत.

यामध्ये

  • बॅकग्राउंड रिमूव्हल
  • AI द्वारे इमेज जनरेशन
  • एका क्लिकवर व्हिडिओ एडिटिंग
  • 30,000+ प्रोफेशनल फॉन्ट्स
  • 100GB क्लाउड स्टोरेज
  • प्रीमियम स्टॉक इमेजेस
  • ऑटो कॅप्शन आणि इन्स्टंट रिझाईज
  • तयार केलेल्या कंटेंटवर कोणताही वॉटरमार्क नसेल, तसेच विविध डिव्हाइसेसवर काम सहज सिंक करता येईल.
मातृभाषेतही उपलब्ध

Adobe Express आता इंग्रजीसह हिंदी, तामिळ आणि बंगाली भाषांमध्येही उपलब्ध आहे. त्यामुळे शुभेच्छापत्रे, लग्नपत्रिका, स्थानिक जाहिराती किंवा WhatsApp स्टेटससारखा कंटेंट सामान्य वापरकर्ताही सहज तयार करू शकतो.

काय फायदे होणार?

या भागीदारीमुळे एअरटेल ग्राहकांना जनरेटिव्ह AI तंत्रज्ञानाचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामुळे कामाचा वेग वाढेल, दर्जा सुधारेल आणि डिजिटल जगात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणे अधिक सोपे होईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Adobe Express Premium मोफत कोणाला मिळणार?

    Ans: मोबाईल, वाय-फाय आणि डीटीएच सेवा वापरणाऱ्या सर्व एअरटेल ग्राहकांना.

  • Que: या सबस्क्रिप्शनची मूळ किंमत किती आहे?

    Ans: सुमारे ₹4,000 रुपये प्रति वर्ष.

  • Que: हे अ‍ॅप कोणकोणत्या भाषांमध्ये उपलब्ध आहे?

    Ans: इंग्रजी, हिंदी, तामिळ आणि बंगाली भाषांमध्ये.

Published On: Jan 29, 2026 | 12:01 PM

