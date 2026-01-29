महाराष्ट्राने एक उत्तम नेता गमावला; अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल रमेश चेन्निथला यांचा शोकसंदेश

एनएसयूआय अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीपासूनच माझे अजित पवारांशी जवळचे नाते होते. नंतर, जेव्हा मी अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष झालो, तेव्हा मी त्यांच्याशी आणि त्यांच्या कुटुंबाशी तेच नाते कायम ठेवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते झाल्यानंतरही हे प्रेमाचे नाते कायम राहिले. महाराष्ट्र काँग्रेसचा प्रभारी म्हणून काम करताना मला त्यांच्याशी अधिक जवळून संवाद साधण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या निधनाने मराठा राजकारणातील एक महान व्यक्ती काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. त्यांच्या कुटुंबाला हा मोठा धक्का सहन करण्याची शक्ती मिळावी, अशी मी प्रार्थना करतो, असे रमेश चेन्निथला यांनी त्यांच्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
अजित पवारांवर बारामतीत अंत्यसंस्कार
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी ८.४५ वाजता बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान चार्टर्ड विमान अपघातात निधन झाले. ते ६६ वर्षांचे होते. या दुर्घटनेत पवारांचे सुरक्षा रक्षक, दोन पायलट आणि एक महिला क्रू मेंबरसह एकूण ५ जणांना जीव गमवावा लागला. बारामतीत आज अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नेहमीच चर्चेत राहिलेला चेहरा होते. बारामती ही त्यांची राजकीय कर्मभूमी होती. आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत ते बारामतीसाठी जगले आणि त्यांचा मृत्यूही बारामतीतच झाला. त्यांना राज्यात ‘दादा’ म्हणून संबोधले जात असे, जे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाची आणि कर्तृत्वाची ओळख होती.
