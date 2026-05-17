Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढल्यानंतर आता भारतातील टेलिकॉम कंपन्या रिचार्ज प्लॅनच्या किंमतीत देखील वाढ करण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण पडणार आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे, जाणून घेऊया.

Updated On: May 17, 2026 | 11:10 AM
  • पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे मोबाईल टॉवर्स चालवण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
  • 5G नेटवर्क विस्तार आणि महागड्या उपकरणांमुळे टेलिकॉम कंपन्यांचा ऑपरेशन खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
  • वाढत्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कंपन्या लवकरच मोबाईल रिचार्ज प्लॅन्स महाग करू शकतात.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. यामुळे सामान्य लोकांची चिंता वाढली आहे. भारतातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलची किंमत 107 रुपये प्रति लीटरपर्यंत पोहोचले आहे. रोजच्या जीवनातील खर्चांमुळे लोकांच्या खिशावर आधीच ताण पडत आहे. अशातच सतत महागाई वाढत असल्याने सर्वसामान्यांचे महिन्याते बजेट कोलमडत आहे. अशातच आता पुन्हा एकदा एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की, मोबाईल रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती देखील वाढू शकतात. पेट्रोल – डिझेल सारख्या इंधनांच्या वाढत्या किंमतींचा थेट परिणाम टेलिकॉम कंपन्यांच्या खर्चावर पडण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम मोबाईल यूजर्सवर होऊ शकतो.

टॉवर्स ऑपरेट करण्याचा खर्च

खरं तर, मोबाईल नेटवर्क सुरु ठेवण्यासाठी हजारो टॉवर्स सतत काम करत असतात. हे टॉवर्स सुरु ठेवण्यासाठी विज आणि डिझेलचे सर्वात मोठे योगदान असते. रिपोर्टनुसार, कोणत्याही मोबाईल टॉवरच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या सुमारे 40 टक्के भाग केवळ विज आणि इंधनासाठी खर्च होतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढतात, अशावेळी टॉवर्स ऑपरेट करण्याचा खर्च देखील अतिशय वेगाने वाढतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

केवळ डिझेलसाठी शेकडो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च

टेलिकॉम कंपन्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असे आहे की, त्यांना देशभरात पसरलेले नेटवर्क कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरु ठेवावे लागतात. विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमधील, अनेक टॉवर्स आज देखील डिझेल जनरेटरवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत इंधनाच्या किंमती वाढल्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या खिशावर होणार आहे. रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की, मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांना दरवर्षी केवळ डिझेलसाठी शेकडो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो.

5G नेटवर्कचा विस्तार

तसेच, ही परिस्थिती आणखी गंभीर होण्यामागील दुसरं कारण म्हणजे देशात वेगाने होणारा 5G नेटवर्कचा विस्तार. देशभरात उभारण्यात आलेले 5G टॉवर्स जुन्या नेटवर्कच्या तुलनेत जास्त विजेचा वापर करतात. या टॉवर्सना सतत हाय पावर सपोर्टची गरज असते. याचा अर्थ असा आहे की, येणाऱ्या काळात कंपन्यांचा ऑपरेशन खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

टॅरिफ वाढवण्याची योजना

याशिवाय, जागतिक पुरवठा साखळीतील सततच्या समस्यांमुळे टेलीकॉम सेक्टरमधील अडचणी वाढणार आहेत. नेटवर्क उपकरण, बॅटरी आणि दुसरे आवश्यक हार्डवेयरचा खर्च आधीपासूनच वाढला आहे. कंपन्या गेल्या बऱ्याच काळापासून टॅरिफच्या किंमती वाढवण्याची योजना आखत आहेत. आता असे मानले जात आहे की, कंपन्या हा निर्णय लवकरच घेऊ शकतात. जर कंपन्यांनी रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती वाढवल्या तर यूजर्सना कॉलिंग आणि डेटा प्लॅनसाठी जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. म्हणजेच पेट्रोल – डिझेलच्या किंमती वाढल्यानंतर आता याचा परिणाम रिचार्ज प्लॅनच्या किंमतीवर देखील होण्याची शक्यता आहे.

Published On: May 17, 2026 | 11:10 AM

