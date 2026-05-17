Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

खरं तर, मोबाईल नेटवर्क सुरु ठेवण्यासाठी हजारो टॉवर्स सतत काम करत असतात. हे टॉवर्स सुरु ठेवण्यासाठी विज आणि डिझेलचे सर्वात मोठे योगदान असते. रिपोर्टनुसार, कोणत्याही मोबाईल टॉवरच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या सुमारे 40 टक्के भाग केवळ विज आणि इंधनासाठी खर्च होतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढतात, अशावेळी टॉवर्स ऑपरेट करण्याचा खर्च देखील अतिशय वेगाने वाढतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
टेलिकॉम कंपन्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असे आहे की, त्यांना देशभरात पसरलेले नेटवर्क कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरु ठेवावे लागतात. विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमधील, अनेक टॉवर्स आज देखील डिझेल जनरेटरवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत इंधनाच्या किंमती वाढल्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या खिशावर होणार आहे. रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की, मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांना दरवर्षी केवळ डिझेलसाठी शेकडो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो.
तसेच, ही परिस्थिती आणखी गंभीर होण्यामागील दुसरं कारण म्हणजे देशात वेगाने होणारा 5G नेटवर्कचा विस्तार. देशभरात उभारण्यात आलेले 5G टॉवर्स जुन्या नेटवर्कच्या तुलनेत जास्त विजेचा वापर करतात. या टॉवर्सना सतत हाय पावर सपोर्टची गरज असते. याचा अर्थ असा आहे की, येणाऱ्या काळात कंपन्यांचा ऑपरेशन खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, जागतिक पुरवठा साखळीतील सततच्या समस्यांमुळे टेलीकॉम सेक्टरमधील अडचणी वाढणार आहेत. नेटवर्क उपकरण, बॅटरी आणि दुसरे आवश्यक हार्डवेयरचा खर्च आधीपासूनच वाढला आहे. कंपन्या गेल्या बऱ्याच काळापासून टॅरिफच्या किंमती वाढवण्याची योजना आखत आहेत. आता असे मानले जात आहे की, कंपन्या हा निर्णय लवकरच घेऊ शकतात. जर कंपन्यांनी रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती वाढवल्या तर यूजर्सना कॉलिंग आणि डेटा प्लॅनसाठी जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. म्हणजेच पेट्रोल – डिझेलच्या किंमती वाढल्यानंतर आता याचा परिणाम रिचार्ज प्लॅनच्या किंमतीवर देखील होण्याची शक्यता आहे.