Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

Work From Home Jobs 2026: पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर वर्क फ्रॉम होमची चर्चा देशभर सुरू आहे. घर बसल्या दरमहा ४० हजार ते १ लाख रुपये कमावून देणारे सर्वोत्तम ३ फ्रीलांसिंग जॉब्स आणि त्यांचे फायदे वाचा.

Updated On: May 17, 2026 | 11:01 AM
Work From Home Jobs 2026: सध्या देशभरात ‘वर्क फ्रॉम होम’ या संकल्पनेला मोठे प्राधान्य दिले जात आहे. नुकतेच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार, विविध राज्यातील सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. दिल्ली सरकारने तर सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थिक नियोजन लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी हे आवाहन केले आहे.

अशा परिस्थितीत जर तुम्हीही ऑफिसला न जाता घर बसल्या चांगल्या पगाराची नोकरी शोधत असाल तर काही क्षेत्रामध्ये तुम्ही उत्तम करिअर करू शकता.

फ्रिलांसिंग किंवा वर्क फ्रॉर्म होमचे काय फायदे आहेत?

या कामाचा मोठा फायदा म्हणजे घरबसल्या तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार काम करू शकता आणि काही तासांमध्ये मोठी कमाई करू शकता.  नोकरीसाठी दुसऱ्या शहरात जाण्याची गरज नसल्याने तुमचा राहण्याचा आणि खाण्याचा खर्च वाचतो. विशेषत: या कामामुळे महिलांना कुटुंबाची काळजी घेता येते आणि घर संभाळून स्वावलंबी होता येते.

१. क्रिएटिव्ह रायटिंग (Content Writing)

जर तुम्हाला लिहण्याची आवड असेल आणि भाषेवर तुमची चांगली पकड असेल तर तुम्ही मोठ्या कंपन्या आणि मीडिया हाऊसेसमध्ये काम करू शकता. जे घरून काम करण्याची संधी देतात. तसेच या क्षेत्रात तुम्हाला चांगला अनुभव असल्यास दरमहा ४० ते १ लाख रुपयांपर्यंत पगार सहज मिळवू शकता.

२. सोशल मीडिया मॅनेजमेंट (Social Media Management)

आजकाल प्रत्येक लहान-मोठ्या कंपनीला आपली सोशल मीडियावर डिजिटल प्रोफाइल मजबूत करायची असते. जर तुम्हाला सोशल मीडिया चांगल्या प्रकारे हाताळता येत असेल, तर तुम्हीही सोशल मीडिया मॅनेजर म्हणून रिमोट जॉब करू शकता. तसेच जर तुम्ही क्रिएटिव्ह स्ट्रेटर्जीस्ट असाल तर कंपन्या तुम्हाला घरून काम करण्यासाठी आकर्षक पॅकेज देतात.

३. ग्राफिक डिझायनिंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंग (Graphic Designing / Video Editing)

जर तुमच्याकडे डिझायनिंगचे स्किल असेल आणि तुम्ही फोटोशॉप, इलेस्ट्रेटर सारखे सॉफ्टवेअर वापरत असाल तर तुमच्यासाठी ही सर्वोत्तम वर्क फ्रॉम होमची संधी आहे. सध्याच्या रिल्स आणि शॉर्ट व्हिडिओच्या काळात व्हिडिओ एडिटर्सना सुद्धा प्रचंड मागणी आहे. अनेक कंपन्या यूट्यूब चॅनलसाठी फ्रिलांसर किंवा परमनंट व्हिडिओ एडिटरची नियुक्ती करतात. तसेच त्यांना खूप चांगली पगारही देतात.

Published On: May 17, 2026 | 11:00 AM

